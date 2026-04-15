Axel Kicillof rumbo a España, país al que ha visitado varias veces Javier Milei pero con una agenda opositora de extrema derecha mientras que el gobernador presidenciable afiló sus reuniones con el embajador español en CABA, Joaquín de Arístegui Laborde.
REFORMA DE SALUD EN AGENDA
Axel Kicillof a España, con agenda externa totalmente diferente a Javier Milei
Más allá de la Gobernación bonaerense, Axel Kicillof manda mensajes a España, Brasil, México, el PJ y Javier Milei. Y hay algo sobre la Reforma de Salud.
Kicillof le está enviando mensajes a varios frentes en forma simultánea:
- al de Milei, por un lado ("Hay una Argentina que opina diferente sobre las relaciones mejores para sus intereses"); y
- al propio peronismo, ante el que se presenta como presidenciable.
Mientras que Milei se enfocó en relaciones diplomáticas con Donald Trump más que con USA, Kicillof quiere demostrar que va por otro camino.
Para reforzar esta imagen, Kicillof no sólo visitará a la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz; también participará de la Movilización Progresista Mundial, una cumbre organizada por Pedro Sánchez, el Jefe de Gobierno ibérico que viene de una reunión muy importante con Xi Jinping en Beijing (China).
Además, Kicillof intenta estrechar relaciones con México y Brasil.
De acuerdo a la web Infocielo, Kicillof recibió a funcionarios de México y de Brasil para dialogar sobre el Congreso Provincial de Salud (COSAPRO) que empieza en Mar del Plata (municipio de General Pueyrredon):
- el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud de Brasil, Adriano Massuda; y
- el coordinador del IMSS-Bienestar del Estado de México, Natan Enríquez.
Reforma de Salud
El evento sanitario ocurre justo cuando hay una intensa polémica por el abordaje de la obra social para Jubilados y Pensionados PAMI que realiza la Administración Javier Milei, marcada por las diferencias entre los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud).
También el desastre que provoca el oneroso sistema de salud privatizada a favor de OSDE, Swiss Medical y otras.
Y las deudas del Estado al sistema de obras sociales.
Es evidente que se precisa una Reforma de Salud en la Argentina, probablemente es una cuestión más urgente que la propia Reforma Tributaria. Kicillof quiere enviar mensajes de que ya está trabajando al respecto.
--------------------
Otras noticias de Urgente24
En caída libre, Javier Milei perdió su fortaleza digital: X
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
Ajuste sobre el ajuste: El problemático plan para un Milei cada vez más impopular
PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 horas