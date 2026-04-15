Axel Kicillof a España, con agenda externa totalmente diferente a Javier Milei

De acuerdo a la web Infocielo, Kicillof recibió a funcionarios de México y de Brasil para dialogar sobre el Congreso Provincial de Salud (COSAPRO) que empieza en Mar del Plata (municipio de General Pueyrredon):

el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud de Brasil, Adriano Massuda ; y

; y el coordinador del IMSS-Bienestar del Estado de México, Natan Enríquez.

Reforma de Salud

El evento sanitario ocurre justo cuando hay una intensa polémica por el abordaje de la obra social para Jubilados y Pensionados PAMI que realiza la Administración Javier Milei, marcada por las diferencias entre los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud).

También el desastre que provoca el oneroso sistema de salud privatizada a favor de OSDE, Swiss Medical y otras.

Y las deudas del Estado al sistema de obras sociales.

Es evidente que se precisa una Reforma de Salud en la Argentina, probablemente es una cuestión más urgente que la propia Reforma Tributaria. Kicillof quiere enviar mensajes de que ya está trabajando al respecto.

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