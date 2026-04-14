Intendentes inician presión sobre Luis Caputo (Axel Kicillof enciende motores)

También exige

retrotraer el precio de la nafta al 01/03 (es todo impuestos para Caputo),

utilizar los fondos del impuesto a los combustibles para obras y

frenar el ajuste sobre las transferencias a las provincias y comunas.

Katopodis subrayó:

“El reclamo es federal e incluye a todos los intendentes. Más de 150 estuvieron acá pero también hay adhesiones de todo el país”.

“Le exigimos al Gobierno nacional que bajen el litro de combustible y que hagan las obras que con ese fondo tienen la responsabilidad de ejecutar. Es un fraude, un delito y un robo que se queden con esa plata”.

“El litro de nafta al precio que tiene en Argentina es gravísimo, golpea a la economía local, al transporte, a los fletes y a la vida de cada familia”.

toto caputo tomando agua_NA El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en el Summit 2026 de la Cámara de Comercio de USA en la Argentina (AmCham) que se realiza en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. FOTO: CLAUDIO FANCHI/NA

Caputo

En tanto, el ministro Caputo, en el Summit 2026 de la Cámara de Comercio de USA en la Argentina (AmCham), insistió en que “los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, y habrá una caída muy fuerte de la inflación porque “ya comenzó a observarse una mejora en la demanda de dinero”.

Él aseguró: “Este camino no va a cambiar. Algunos se han comido algunas curvas como la de enero del ‘24, la de marzo del ’25, o la de septiembre del ‘25. La de sobre stockearse especulando con que pueda pasar algo malo no va, porque en economía hay una causalidad y este Presidente y este gobierno está haciendo las cosas bien y por eso van a salir bien”.

Antes, Caputo estuvo este lunes 13/04 en la Bolsa de Comercio de Rosario y admitió que el número de la inflación de marzo que dará a conocer el INdEC "dará seguramente arriba del 3% porque hubo un shock que tuvo impacto obvio en todo lo relacionado con el petróleo".

Coincidiendo con Caputo, el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, otra vez al rescate de Milei & Cía. Pero dicen que esta vez no tendrá igual impacto.

Embed | FARO DEL MUNDO: El Secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, celebró el plan económico del Gobierno de Milei que rescató a la Argentina del borde del abismo kirchnerista.



"Quiero felicitarlos. Argentina ha tenido un éxito fantástico, están acumulando reservas todos… pic.twitter.com/fSMP7EwR2H — La Derecha Diario (@laderechadiario) April 14, 2026

---------------------

Otras noticias de Urgente24

Que no se derrumbe el imperio: las transferencias millonarias de Moyano, su esposa y el 'pichón' de Camioneros

En caída libre, Javier Milei perdió su fortaleza digital: X

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Ajuste sobre el ajuste: El problemático plan para un Milei cada vez más impopular