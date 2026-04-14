Decenas de intendentes municipales de todo el país marcharon al Ministerio de Economía para reclamarle al ministro Luis Caputo por la falta de obras públicas, el precio del combustible y la caída de la coparticipación federal de impuestos. La movilización fue convocada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), cuyo actual titular es el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, un firme aliado del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
LA CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN NO ES GRATIS
Intendentes inician presión sobre Luis Caputo (Axel Kicillof enciende motores)
Luis Caputo promete que el 'circulo virtuoso' comienza en abril. Decenas de intendentes no le creen y, hartos, iniciaron su presión pública a Economía.
No pasó desapercibido que participaron del evento
- el ministro de Gobierno de Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; y
- el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
Kicillof lidera todas las encuestas de opinión pública, superando en forma contundente al presidente Javier Milei.
Son datos a tener en cuenta.
El documento
La FAM presentó un documento que detalla que la coparticipación acumuló una baja del 21% desde marzo de 2024 y que el gobierno nacional recaudó $1,5 billón por el Impuesto a los Combustibles Líquidos sin destinarlos a obras ni a reducir el precio de la energía.
También exige
- retrotraer el precio de la nafta al 01/03 (es todo impuestos para Caputo),
- utilizar los fondos del impuesto a los combustibles para obras y
- frenar el ajuste sobre las transferencias a las provincias y comunas.
Katopodis subrayó:
- “El reclamo es federal e incluye a todos los intendentes. Más de 150 estuvieron acá pero también hay adhesiones de todo el país”.
- “Le exigimos al Gobierno nacional que bajen el litro de combustible y que hagan las obras que con ese fondo tienen la responsabilidad de ejecutar. Es un fraude, un delito y un robo que se queden con esa plata”.
- “El litro de nafta al precio que tiene en Argentina es gravísimo, golpea a la economía local, al transporte, a los fletes y a la vida de cada familia”.
Caputo
En tanto, el ministro Caputo, en el Summit 2026 de la Cámara de Comercio de USA en la Argentina (AmCham), insistió en que “los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, y habrá una caída muy fuerte de la inflación porque “ya comenzó a observarse una mejora en la demanda de dinero”.
Él aseguró: “Este camino no va a cambiar. Algunos se han comido algunas curvas como la de enero del ‘24, la de marzo del ’25, o la de septiembre del ‘25. La de sobre stockearse especulando con que pueda pasar algo malo no va, porque en economía hay una causalidad y este Presidente y este gobierno está haciendo las cosas bien y por eso van a salir bien”.
Antes, Caputo estuvo este lunes 13/04 en la Bolsa de Comercio de Rosario y admitió que el número de la inflación de marzo que dará a conocer el INdEC "dará seguramente arriba del 3% porque hubo un shock que tuvo impacto obvio en todo lo relacionado con el petróleo".
Coincidiendo con Caputo, el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, otra vez al rescate de Milei & Cía. Pero dicen que esta vez no tendrá igual impacto.
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