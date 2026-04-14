Cerca de $900 millones fueron transferidos en solo 12 días desde la cuenta del Banco Provincia del sindicato de Hugo Moyano (Camioneros) y su obra social (Oschoca) a tres fideicomisos ligados a Liliana Esther Zulet, la esposa del líder gremial y administradora del holding empresarial alrededor del sindicato.
MOMENTO CLAVE
Que no se derrumbe el imperio: las transferencias millonarias de Moyano, su esposa y el 'pichón' de Camioneros
5 operaciones, 12 días y $900 millones. Los movimientos de Hugo Moyano (Camioneros) y su obra social hacia fideicomisos vinculados a su esposa en un momento clave para sostener el imperio.
Las operaciones se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, y quedaron al descubierto a partir de registros a los que accedió ahora el matutino porteño 'La Nación', y que encendieron alertas internas en un contexto de grave crisis financiera.
Las primeras dos transferencias se concretaron el 5 de septiembre:
- Una transferencia por casi $50 millones destinada al fideicomiso Thoth, y
- Otra, por más de $90 millones a Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado que se asoció con Moyano en 2008 y que luego fue designado director de Transporte de Cargas del gobierno bonaerense de Daniel Scioli, hoy funcionario del Gobierno de Javier Milei
La tercera se dio el 9 de septiembre con un giro de $147 millones desde la cuenta del gremio hacia el fideicomiso Khasis.
En tanto, las últimas dos transferencias se realizaron desde la cuenta de la obra social:
- Casi $30 millones, el 16 de septiembre se enviaron al fideicomiso Dhanvantari, cuyo nombre remite al dios hindú de la medicina, el rubro que impulsó los negocios de Zulet, y
- el 17 de septiembre, depositaron casi $590 millones al mismo destino.
Los tres fideicomisos fueron creados entre noviembre y diciembre de 2024: Dos de ellos se inscribieron el 1° de noviembre, y el restante el 1° de diciembre.
Todos tienen el mismo domicilio fiscal: avenida Belgrano 1255, donde funcionan empresas del holding de Zulet como Iarai (salud), Aconra (la constructora) y Dixey (la de industria textil), que históricamente tuvieron como único gran cliente al sindicato de Camioneros.
Iarai, que es la que administra la obra social, no tiene hoy casi deuda con el sistema financiero. Pero Aconra y Dixey, también manejadas por Zulet y sus hijos, arrastran un pasivo de $47.000.000 y de $2.309.000, respectivamente.
Según dijeron fuentes que conocen los movimientos de dinero del Sindicato de Camioneros al matutino porteño, las transferencias al fideicoimiso Khasis tendrían como destino final Aconra, mientras que los fondos girados a Thoth irían a la textil Dixey. Los millones de pesos derivados a Dhanvantari terminarían en Iarai, la administradora de la obra social de camioneros que fue creada en 2003, y que hoy está atraviesa por una crisis financiera asfixiante, con una deuda que rondaría los $60.000 millones, según fuentes sindicales.
El hijo menor de Hugo Moyano
En esas sociedades figura también como contratado Jerónimo Moyano, que con 26 años, es el hijo menor de Hugo Moyano, que se casó con Zulet tras su segundo divorcio.
Jerónimo es hoy el secretario privado de su padre y ocupa la secretaría gremial e interior de la Federación de Camioneros. Figura como empleado registrado en todas las empresas de su madre, que prestan servicios al gremio y a la obra social. Está también contratado a sueldo en una empresa de transporte de bebidas propiedad de un empresario con el que su padre negocia paritarias y condiciones laborales. Se dice que busca ser el sucesor de su padre, pero no tiene buena relación con Pablo, su medio hermano y número dos del sindicato.
En efecto, su vínculo es muy bueno con sus otros hermanastros Facundo, Hugo Antonio y Karina... pero Pablo, el mayor de todos, casi no le habla.
Eso sí, sus hermanos le reprochan que no haya terminado sus estudios en la Facultad de Derecho de la UBA, pero él solo quiso dedicarse a la misma actividad que ellos.
De hecho, fue su padre quien lo fue introduciendo de a poco en el sindicato y, al tiempo que lo acompañó durante su gestión en el Club Independiente.
Que el imperio se se derrumbe
Pero el dato clave es que esos movimientos de dinero se produjeron casi en paralelo al momento en que comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores para Oschoca, considerada la 'viga maestra' de los negocios del imperio del Camionero.
Además, las transferencias ocurrieron solo un mes después de que se activara en la Justicia una causa por presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel sindical en Mar del Plata.
Pero, la preocupación del matrimonio no pasaría hoy por tanto por lo judicial sino por mantener en pie el imperio, sobre todo, la obra social.
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