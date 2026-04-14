Que no se derrumbe el imperio: las transferencias millonarias de Moyano, su esposa y el 'pichón' de Camioneros

La tercera se dio el 9 de septiembre con un giro de $147 millones desde la cuenta del gremio hacia el fideicomiso Khasis.

En tanto, las últimas dos transferencias se realizaron desde la cuenta de la obra social:

- Casi $30 millones, el 16 de septiembre se enviaron al fideicomiso Dhanvantari, cuyo nombre remite al dios hindú de la medicina, el rubro que impulsó los negocios de Zulet, y

- el 17 de septiembre, depositaron casi $590 millones al mismo destino.

image Liliana Esther Zulet es la tercera esposa del líder gremial Hugo Moyano.

Los tres fideicomisos fueron creados entre noviembre y diciembre de 2024: Dos de ellos se inscribieron el 1° de noviembre, y el restante el 1° de diciembre.

Todos tienen el mismo domicilio fiscal: avenida Belgrano 1255, donde funcionan empresas del holding de Zulet como Iarai (salud), Aconra (la constructora) y Dixey (la de industria textil), que históricamente tuvieron como único gran cliente al sindicato de Camioneros.

Iarai, que es la que administra la obra social, no tiene hoy casi deuda con el sistema financiero. Pero Aconra y Dixey, también manejadas por Zulet y sus hijos, arrastran un pasivo de $47.000.000 y de $2.309.000, respectivamente.

Según dijeron fuentes que conocen los movimientos de dinero del Sindicato de Camioneros al matutino porteño, las transferencias al fideicoimiso Khasis tendrían como destino final Aconra, mientras que los fondos girados a Thoth irían a la textil Dixey. Los millones de pesos derivados a Dhanvantari terminarían en Iarai, la administradora de la obra social de camioneros que fue creada en 2003, y que hoy está atraviesa por una crisis financiera asfixiante, con una deuda que rondaría los $60.000 millones, según fuentes sindicales.

El hijo menor de Hugo Moyano

En esas sociedades figura también como contratado Jerónimo Moyano, que con 26 años, es el hijo menor de Hugo Moyano, que se casó con Zulet tras su segundo divorcio.

Jerónimo es hoy el secretario privado de su padre y ocupa la secretaría gremial e interior de la Federación de Camioneros. Figura como empleado registrado en todas las empresas de su madre, que prestan servicios al gremio y a la obra social. Está también contratado a sueldo en una empresa de transporte de bebidas propiedad de un empresario con el que su padre negocia paritarias y condiciones laborales. Se dice que busca ser el sucesor de su padre, pero no tiene buena relación con Pablo, su medio hermano y número dos del sindicato.

moyano.png Hugo Moyano.

En efecto, su vínculo es muy bueno con sus otros hermanastros Facundo, Hugo Antonio y Karina... pero Pablo, el mayor de todos, casi no le habla.

Eso sí, sus hermanos le reprochan que no haya terminado sus estudios en la Facultad de Derecho de la UBA, pero él solo quiso dedicarse a la misma actividad que ellos.

De hecho, fue su padre quien lo fue introduciendo de a poco en el sindicato y, al tiempo que lo acompañó durante su gestión en el Club Independiente.

Algunos dicen que el menor de los Moyano se convirtió en la sombra de su padre, acompañándolo a todos los actos políticos y sindicales Algunos dicen que el menor de los Moyano se convirtió en la sombra de su padre, acompañándolo a todos los actos políticos y sindicales

image Algunos dicen que el menor de los Moyano es la sombra de su padre.

Que el imperio se se derrumbe

Pero el dato clave es que esos movimientos de dinero se produjeron casi en paralelo al momento en que comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores para Oschoca, considerada la 'viga maestra' de los negocios del imperio del Camionero.

Además, las transferencias ocurrieron solo un mes después de que se activara en la Justicia una causa por presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel sindical en Mar del Plata.

Pero, la preocupación del matrimonio no pasaría hoy por tanto por lo judicial sino por mantener en pie el imperio, sobre todo, la obra social.

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