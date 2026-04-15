A más tardar el jueves 30/04 el presidente Javier Milei deberá definir el marco de su relación personal con Donald Trump cuando su gabinete está cruzado por la Ley de Patentes prometida a USA pero que carece de consenso local.
STURZENEGGER VS. 'TOTO' CAPUTO / ROBERTO QUIRNO
Son las decisiones que odia Javier Milei pero lo de patentes vence el 30/04
Hay un choque en el gabinete de Javier Milei entre Federico Sturzenegger vs. Luis Caputo / Roberto Quirno por la nueva Ley de Patentes que se prometió a USA.
Si Javier Milei decidiera no tomar una decisión, también la estaría ejecutando porque es la fecha límite para un tema central en el acuerdo de comercio entre la Argentina y USA.
No es una puja nueva: comienza en días de Arturo Illia -dicen los historiadores-, recrucedió en tiempos de Carlos Menem y ahora vuelve a escena. Los laboratorios medicinales extranjeros (la cámara empresarial se llama CAEME) compiten con los locales (CILFA) precisamente por el tratamiento de las patentes de las especialidades medicinales.
Federico Sturzenegger, quien promovió la importación de genéricos desde India y buscó quebrar el monopolio en la provisión de la vacuna contra la aftosa, defiende una nueva Ley de Patentes que reclama USA.
Luis Caputo y Roberto Quirno, por diferentes motivos, buscan o postergar toda definición o menguar los cambios consecuencia de adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, o PCT -es el acrónimo en inglés.
Si hay una nueva legislación, interviene el Congreso de la Nación. De hecho, el tema se encuentra en la Cámara de Diputados.
Jueves 30/04
Quienes se oponen a acordar con USA insisten en que una consecuencia de la nueva legislación será el encarecimiento en los precios de los medicamentos.
Quienes defienden el acuerdo afirma que la Argentina queda afuera de las novedades tecnológicas que podrían atender la salud de muchas personas.
Pero, en concreto, se trata de eliminar o preservar la posibilidad de desarrollar una copia que compita contra el medicamento original.
- Socios en ELEA / Insud, los empresarios Daniel Sielecki (el mismo apellido del embajador en Francia) y Leandro Sigman (residente en España aunque con intereses en la Argentina derivados de su familia materna de apellido Gold) lideran el lobby con Milei.
- El tema fue muy comentado en la reunión de la Cámara de Comercio bilateral AmChan, donde horas atrás estuvieron disertando Milei y Caputo, y participaron los referentes de los laboratorios medicinales extranjeros.
- Del sistema PCT participan ya 158: la patente tramitada en uno de los Estados miembro vale en todos, lo que elimina costos burocráticos y les da más seguridad jurídica a las empresas.
Tal como se encuentra el tema, Milei deberá definir qué quiere hacer. Al Presidente le cuesta tomar estas decisiones pero en su gabinete de colaboradores no existe aún un consenso.
Otra vez: la fecha límite es el 30/04.
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