Son las decisiones que odia Javier Milei pero lo de patentes vence el 30/04

Si hay una nueva legislación, interviene el Congreso de la Nación. De hecho, el tema se encuentra en la Cámara de Diputados.

Quirno y Caputo, en una foto de archivo (NA). Luis Caputo y Roberto Quirno, dicen, quieren postergar o menguar la nueva Ley de Patentes medicinales.

Jueves 30/04

Quienes se oponen a acordar con USA insisten en que una consecuencia de la nueva legislación será el encarecimiento en los precios de los medicamentos.

Quienes defienden el acuerdo afirma que la Argentina queda afuera de las novedades tecnológicas que podrían atender la salud de muchas personas.

Pero, en concreto, se trata de eliminar o preservar la posibilidad de desarrollar una copia que compita contra el medicamento original.

Socios en ELEA / Insud, los empresarios Daniel Sielecki (el mismo apellido del embajador en Francia) y Leandro Sigman (residente en España aunque con intereses en la Argentina derivados de su familia materna de apellido Gold) lideran el lobby con Milei.

El tema fue muy comentado en la reunión de la Cámara de Comercio bilateral AmChan, donde horas atrás estuvieron disertando Milei y Caputo, y participaron los referentes de los laboratorios medicinales extranjeros.

Del sistema PCT participan ya 158: la patente tramitada en uno de los Estados miembro vale en todos, lo que elimina costos burocráticos y les da más seguridad jurídica a las empresas.

Tal como se encuentra el tema, Milei deberá definir qué quiere hacer. Al Presidente le cuesta tomar estas decisiones pero en su gabinete de colaboradores no existe aún un consenso.

Otra vez: la fecha límite es el 30/04.

caputo-sturzenegger-adorni-oxenford La foto es significativa: Federico Sturzenegger y Luis Caputo no opinarían igual, Alejandro Oxenford -embajador en USA- es más cercano a Sturzenegger y Manuel Adorni opina lo que opinará Karina Milei. Foto X: @fedesturze.

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