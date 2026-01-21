Una 'segunda luna' acompaña a la Tierra e inquieta a los astrónomos: Lo que oculta

¿Qué es el asteroide 2025 PN7?

El asteroide al que los astrónomos llamaron 2025 PN7 fue detectado en agosto de 2025 en el observatorio Pan-STARRS de la Universidad de Hawái, y anunciado por el Centro de Planetas Menores, un proyecto de ciencia ciudadana de la NASA.

Este asteroide gira en torno al Sol en una trayectoria similar a la del planeta Tierra.

"No existen indicios reales sobre su origen, solo especulaciones", dijo Carlos de la Fuente Marcos, astrónomo de la Universidad Complutense de Madrid y autor de un estudio sobre el descubrimiento de la cuasilueta, apunta CNN.

El astrónomo cree que 2025 PN7 provino del cinturón de asteroides de Arjuna y calcula que mide unos 30 metros de diámetro.

"No es enorme, es como un pequeño edificio de oficinas", indicó la doctora Jenifer Millard, astrónoma de Fifth Star Labs en Gales, a la BBC.

“Basándonos en lo poco que sabemos hasta ahora, es casi seguro que se trata de un objeto rocoso y natural", escribió el Dr. Teddy Kareta, profesor asistente en el departamento de astrofísica y ciencia planetaria de la Universidad de Villanova, en un correo electrónico a CNN.

"A veces, satélites antiguos y desechos de cohetes terminan en este tipo de órbitas muy cercanas a la Tierra, pero a menudo podemos distinguir lo 'natural' (por ejemplo, asteroidal) de lo 'artificial' (por ejemplo, satélite) en función de cómo evolucionan sus órbitas en escalas de tiempo cortas”, agregó.

También existe la teoría de que podría ser una parte de la Luna.

luna luna llena freepik ¿Qué se sabe sobre la 'segunda una' de la Tierra? / Imagen de Freepik.

¿Qué son las cuasi-lunas?

La Tierra tiene varias minilunas y cuasi-lunas. Las minilunas orbitan la Tierra, en cambio, las cuasi-lunas (o cuasi-satélites) orbitan alrededor del Sol, no de nuestro planeta. Y no, las cuasi-lunas, no son una luna.

La Agencia Espacial Europea, detalla: "A diferencia de la Luna, los cuasi-satélites no orbitan directamente la Tierra, sino que parecen rodearla en un marco de co-rotación terrestre, manteniéndose fuera de la esfera de influencia de Hill" (una región gravitacional alrededor de un planeta donde su satélite puede orbitar establemente).

"Los cuasi-satélites suelen tener órbitas temporales: este estado dinámico puede durar desde décadas hasta algunos siglos, hasta que las perturbaciones gravitacionales los fuerzan a una órbita de herradura", añade.

¿Cuándo se va la 'segunda luna'?

Si bien, aún hay muchas cosas por descubrir de lo que algunos consideran 'segunda luna', lo seguro es que es un visitante temporal.

"Creemos que lleva 60 años de vida y le quedan otros 60 años, calculados con base en su órbita actual", dijo Millard.

Mientras tanto, los astrónomos aprovechan de estudiar a este asteroide que puede dar pistas sobre nuestro rincón del universo.

¿Cómo ver 'segunda luna' de la Tierra?

Para quienes se preguntan cómo ver la 'segunda luna' de la Tierra, de la Fuente Marcos señala: “Solo puede detectarse con los telescopios disponibles actualmente cuando se acerca a nuestro planeta, como ocurrió este verano”.

Y explica: “Sus ventanas de visibilidad son escasas. Es un objeto complejo”.

Finalmente, también es importante compartir que, según los astrónomos, las cuasi-lunas no representan un peligro para los habitantes de la Tierra.

El descubrimiento fue publicado en la revista Research Notes of the American Astronomical Society.

