El secreto del iPhone 18 que Apple no quería filtrar

¿Cuáles serán las diferencias de diseño entre el iPhone 18 base y los modelos Pro?

Si pensabas que el iPhone 18 estándar iba a recibir todo el amor de los ingenieros, lamento decirte que te equivocaste. El modelo base mantendría el notch o la isla actual sin grandes reducciones, dejando la "mini isla" exclusivamente para los que estén dispuestos a tarjetear los modelos Pro y Pro Max.

Lo que sí parece que se democratiza es la tasa de refresco. Por fin, después de años de pedidos, toda la familia del iPhone 18 —incluido el modelo base y el nuevo iPhone Air 2— vendría con pantallas LTPO de 120 Hz.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento oficial del iPhone 18 en Argentina?

Si la tradición se mantiene y los planetas se alinean, Apple presentará la artillería pesada del iPhone 18 en septiembre de 2026. Pero este evento no va a ser uno más del montón. Los rumores indican que será la presentación más ambiciosa de la década porque, además de los teléfonos tradicionales, veríamos por primera vez al mítico iPhone Fold, el plegable que viene amagando hace años.

Para los que buscan el modelo estándar, los planes podrían cambiar. Se dice que el iPhone 18 "a secas" llegaría recién en la primavera del año siguiente, dejando que los modelos Pro se roben todo el protagonismo durante el cierre del 2026.

iphone 18 1

¿Qué modelos formarán parte de la familia iPhone 18 este año?

La lista de dispositivos se filtró y hay para todos los gustos. Según Digital Chat Station, la alineación quedaría así:

iPhone 18: Pantalla de 6,27 pulgadas, 120 Hz y la isla de siempre.

Pantalla de 6,27 pulgadas, 120 Hz y la isla de siempre. iPhone Air 2: El modelo "slim" con 6,55 pulgadas para los que quieren algo grande pero liviano.

El modelo "slim" con 6,55 pulgadas para los que quieren algo grande pero liviano. iPhone 18 Pro: El equilibrio justo con 6,27 pulgadas y tecnología de sensores bajo pantalla renovada.

El equilibrio justo con 6,27 pulgadas y tecnología de sensores bajo pantalla renovada. iPhone 18 Pro Max: La bestia de 6,86 pulgadas, el más grande y caro de la historia.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo

Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí