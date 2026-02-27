Quién era el actor de 'The Wire' y 'La ley y el orden' que murió atrapado en un incendio

Según TMZ, el granero del actor Bobby J Brown quedó envuelto en fuego. "Aún se pueden ver las llamas arrasando la estructura bajo la nube de humo... y el techo ha desaparecido por completo", apuntan.

El actor habría quedado "atrapado en el incendio", detallan.

Asimismo, el medio también informó que obtuvieron un audio "aterrador" que confirmaba que el granero se estaba incendiando y que un hombre estaba dentro.

"Una vez controlado el fuego, los bomberos localizaron a Bobby dentro... pero ya era demasiado tarde", indican.

Bobby J Brown actor Bobby J. Brown, el actor que murió en un incendio en su granero.

Detalles de la dramática muerte del actor Bobby J. Brown

Por su parte, la hija de Brown, Reina, le concedió una entrevista a People y calificó la muerte de su padre como "una gran pérdida".

Reina contó cómo fue el momento en que se enteró de la tragedia.

"Estaba profundamente dormida. Me había acostado hacía unas dos horas", revela. "Mi hermanita estaba enloquecida, diciendo que papá se había ido y que se había visto envuelto en un incendio en el granero, y yo le pregunté: '¿Qué quieres decir?'".

"Literalmente salí y puse ambos pies en la acera de la entrada", dice. "Hacía frío, y me quedé descalza en camisón porque quería asegurarme de estar realmente despierta. Lo hice para asegurarme de que estaba en la realidad y no en un sueño, y luego lo hice como ejercicio de conexión a tierra. No podía creerlo. Pensé: esto no es real. Y todavía no lo siento".

Según la hija de Brown, cuando se desató el incendio, su padre pidió a un familiar que le trajera un extintor.

"Soy su hija mayor y también soy testigo de Jehová, y debo decir que es mi fe la que me mantiene cuerda en este momento", agregó.

"Mi papá era un ser humano increíble", contó. "Era un pilar en la comunidad y mucha gente lo va a extrañar".

