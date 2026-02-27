Tottenham: Las duras palabras del nuevo DT para Cuti Romero y el plantel

“Necesitamos cambiar la mentalidad, y eso se cambia entrenando. Necesitamos esas sesiones para poder transmitirle a los jugadores cómo deben comportarse el domingo en la cancha y que los fanáticos vean eso. Es clave, no hay otra forma ni otra posibilidad”.

Cuti Romero tardó demasiado en volver y no pudo ocultar su emoción Cuti Romero, deberá bajar la guardia y amigarse con todos para no quedar relegado en Tottenham.

De esta forma el entrenador nuevo dejó bien en claro que si ve un jugador con falta de actitud no jugará. Ahora acá debe bajar un cambio el Cuti Romero, porque si Tudor lo llega a colgar por orden de la dirigencia no llegaría bien al Mundial 2026 y así habría muchas chances que Lionel Scaloni no lo lleve con tantos meses sin jugar. Por eso debe ser inteligente, ganarse al entrenador y hacer las paces con la dirigencia, total al fin y al cabo el jugador sabe que se irá en junio, por eso debe ser inteligente.

