Tottenham está sumergido en una gran crisis deportiva, apenas está a 4 puntos del descenso y no ganó en este 2026. Esto le costó la partida de su entrenador, pero ya llegó uno nuevo, Igor Tudor, quién no tuvo palabras amables para con el plantel de los “Spurs”, entre los señalados estaba Cristian Cuti Romero.
EXPLOSIVAS DECLARACIONES
Tottenham: Las duras palabras del nuevo DT para Cuti Romero y el plantel
Igor Tudor, nuevo entrenador del Tottenham, tuvo fuertes palabras con todos los jugadores del plantel, entre ellos Cuti Romero.
Igor Tudor a los jugadores del Tottenham: “Es de vida o Muerte”
Cristian Cuti Romero está terminando de cumplir una sanción de 4 partidos y volverá pronto a las canchas. Peleado con los dirigentes y el anterior DT está lleno de expectativas sobre el nuevo entrenador, pero este llegó y le fue con los tapones de punta a todo el plantel.
Igor Tudor, el elegido por la dirigencia, llegó y tuvo fuertes palabras para los jugadores del Tottenham, habló de compromiso y de la situación del club. El croata dijo lo siguiente:
“Es necesario ser inteligentes y entender el momento. Tenemos que conseguir puntos, no importan las formas”.
“Las formas, el estilo, pasan a un plano secundario. Estamos en una situación de vida o muerte, deportivamente hablando”.
“Necesitamos cambiar la mentalidad, y eso se cambia entrenando. Necesitamos esas sesiones para poder transmitirle a los jugadores cómo deben comportarse el domingo en la cancha y que los fanáticos vean eso. Es clave, no hay otra forma ni otra posibilidad”.
De esta forma el entrenador nuevo dejó bien en claro que si ve un jugador con falta de actitud no jugará. Ahora acá debe bajar un cambio el Cuti Romero, porque si Tudor lo llega a colgar por orden de la dirigencia no llegaría bien al Mundial 2026 y así habría muchas chances que Lionel Scaloni no lo lleve con tantos meses sin jugar. Por eso debe ser inteligente, ganarse al entrenador y hacer las paces con la dirigencia, total al fin y al cabo el jugador sabe que se irá en junio, por eso debe ser inteligente.
+ de Golazo24
Cavani puso punto final y le confirmó su futuro a Boca
El último gran 'refuerzo' que consiguó Gallardo antes de irse de River
Ley Wenger: La inesperada liga que la pondrá a prueba en 2026