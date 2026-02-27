Se viene el feriado con fin de semana XXL en marzo: Cuándo será

En cambio, para el lunes 23, si la empresa decide trabajar, el salario es simple. No hay recargo ni compensatorio.

Se viene un feriado de 3 días: Desde cuándo y por qué

¿Cuáles son los próximos feriados que quedan para el resto del 2026?

Si por alguna razón te perdés este descanso de marzo, no te angusties, que el 2026 viene cargado de oportunidades para armar planes.

Abril

Jueves 2 y Viernes 3

Malvinas y Semana Santa (Combo explosivo)

Mayo

Viernes 1 y Lunes 25

Dos fines de semana largos asegurados

Junio

Lunes 15

Paso a la Inmortalidad de Güemes

Julio

Jueves 9 y Viernes 10

Otro extralargo de 4 días para el invierno

Agosto

Lunes 17

San Martín nos regala 3 días

Octubre

Lunes 12

Descanso por la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 23

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 7 y Martes 8

El último mega descanso antes de las fiestas

