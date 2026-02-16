Javier Milei: "Feriado, ¿qué es eso?"

De todos modos, aún no queda claro cómo se realizará esa modificación, porque si el cambio es introducido en la Cámara de Diputados, el proyecto debería volver al Senado, con lo cual no llegaría a convertirse en ley durante las sesiones extraordinarias como pretende Javier Milei.

Desde La Libertad Avanza sugieren que Javier Milei admita públicamente que se equivocó, que su texto fue un exabrupto, inducido por Federico Sturzenegger u otro edecán, y que se vete a sí mismo. Raro...

"Que Milei se comprometa públicamente a vetar lo que queremos cambiar", escribió el diputado Eduardo Falcone (MID / PBA, en el pasado LLA), como idea brillante.

