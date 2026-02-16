Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich este lunes (16/02) y aprovechó para cuestionar los feriados, intentando instalar que el problema de la Argentina es que los argentinos no trabajan demasiado (y así justificar la reforma laboral que plantea la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas, o reducir el sueldo por enfermedad, entre otros puntos).
"TRABAJO DURO"
Javier Milei: "Feriado, ¿qué es eso?"
Javier Milei cuestiona los feriados para instalar que el problema de la Argentina es que los argentinos no trabajan demasiado (y justificar la reforma laboral).
"¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días", escribió Javier Milei. Y agregó: "La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes".
Este posteo del Presidente mostrándose como el 'primer trabajador' no es casual ni ingenuo: el Gobierno está en plena discusión de la reforma laboral -con media sanción del Senado y próximamente a tratarse en Diputados- que plantea varios puntos polémicos para los trabajadores, como el fraccionamiento de las vacaciones, la posibilidad de que se extienda la jornada laboral a 12 horas, y -el más polémico- la reducción del salario por enfermedad.
El Gobierno intenta instalar que la Argentina no crece porque los trabajadores trabajan poco, algo que no se sustenta en datos concretos, para deslindar responsabilidades en, por ejemplo, la caída del consumo y la recesión que empuja a cierres de empresas, despidos y suspensiones.
Cabe recordar que en las últimas horas, y ante el rechazo casi generalizado, Patricia Bullrich anticipó que “vamos a hacer una modificación enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario”. Sobre las licencias por enfermedades consideradas leves, como sería una gripe, no hubo aclaración, por lo que se da por descontado que continuará la reducción del salario al 75%.
De todos modos, aún no queda claro cómo se realizará esa modificación, porque si el cambio es introducido en la Cámara de Diputados, el proyecto debería volver al Senado, con lo cual no llegaría a convertirse en ley durante las sesiones extraordinarias como pretende Javier Milei.
Desde La Libertad Avanza sugieren que Javier Milei admita públicamente que se equivocó, que su texto fue un exabrupto, inducido por Federico Sturzenegger u otro edecán, y que se vete a sí mismo. Raro...
"Que Milei se comprometa públicamente a vetar lo que queremos cambiar", escribió el diputado Eduardo Falcone (MID / PBA, en el pasado LLA), como idea brillante.
