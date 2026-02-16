Dubái se ha convertido en el destino predilecto para los inversores chinos que buscan seguridad, bajos impuestos y neutralidad política en resguardo de su capital. Mientras Singapur endurece sus controles, la ciudad del Golfo ofrece un ecosistema diseñado para la opulencia y la inversión tecnológica.
LOS CHINOS RICOS DE DUBÁI
Por qué los millonarios eligen llevar su capital a Dubái sobre Singapur
El estancamiento económico en China y el temor a las sanciones de USA impulsan una migración masiva de capitales hacia los Emiratos Árabes Unidos
Desde "granjas" de paneles solares hasta taxis autónomos, las empresas y fortunas de China están reconfigurando la economía de los Emiratos.
Dubái vs. Singapur: La batalla por los millonarios en 2026
La migración de riqueza hacia los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha alcanzado cifras récord. Según estimaciones de Henley & Partners, los EAU recibieron una entrada neta de casi 10.000 millonarios en 2025, mientras que Singapur vio su flujo reducido a la mitad.
La razón principal es el pragmatismo político: mientras Occidente impone sanciones, Dubái se mantiene ecuménico. “Ningún lugar está completamente a salvo de las sanciones occidentales, pero Dubái es un lugar más seguro que la mayoría”, afirma un inversor inmobiliario de Hangzhou.
A diferencia de la discreción que exige el ministro principal de Singapur, Lee Hsien Loong, en Dubái el consumo ostentoso es bienvenido.
"En China, incluso siendo superrico, no puedes conducir un Lamborghini... Pero en Dubái, puedes conducir cualquier cosa. Nadie te tocará", explica el empresario Li Guo. Esta permisividad social, sumada a una visa de residencia accesible mediante una inversión de 2 millones de dírhams, ha facilitado que la comunidad china supere ya los 370.000 ciudadanos en el país.
El desembarco de Capitales: las startups y el sector inmobiliario
No es solo riqueza privada; más de 15.000 empresas chinas operan en los EAU. El mercado inmobiliario, con un crecimiento del 12% en 2025, ofrece una rentabilidad que el mercado doméstico chino ya no puede garantizar.
Alice Liu, exportadora de paneles solares y ahora agente inmobiliaria, asegura que sus clientes "están más interesados en la rentabilidad del alquiler que en los jacuzzis".
En el ámbito tecnológico, Dubái es hoy un laboratorio para empresas como WeRide. Su director de mercados de capitales, Eric Dong, señala que el negocio de taxis autónomos es tres veces más rentable en el Golfo que en China debido al mayor poder adquisitivo de los usuarios.
Sin embargo, este auge no está exento de riesgos: la presión de China para frenar la salida de capitales y la vigilancia de USA sobre posibles sanciones secundarias en bancos emiratíes son las sombras que acechan a este oasis financiero.
