Archivos de Jeffrey Epstein: "Canibalismo", niña cooptada en Bogotá y Trump hasta las manos

La agencia de noticias El Espectador, que se hizo eco de la filtración, indicó que, para julio de 2008, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, por petición de EE. UU., contactó a una joven en Bogotá, presumiblemente la menor mencionada en los archivos como víctima de Epstein, para entregarle información sobre sus derechos y el programa de víctimas administrado por el FBI.

Sin embargo, la joven se rehusó a recibir la cartilla y solicitó que fuera enviada a su universidad. Tras concretarse una reunión con la víctima, la información le fue entregada a finales de 2008. Según el reporte, la chica estudió, como muchas de las víctimas de Epstein, en la Royal Palm Beach High School de Florida, EE. UU.

Además de hablar bajo clave sobre menores de edad y utilizar la palabra "pizza" en los emails, en los archivos de Epstein liberados la palabra "cannibal" aparece 52 veces y "cannibalism" 6 veces, principalmente en alegaciones no verificadas de un entrevistado anónimo sobre rituales en 2000.

En otro de los archivos liberados del caso Epstein, un testigo asegura que vió en una fiesta en un yate a George H.W. Bush violando a un hombre y participando en rituales desmembrando bebés y comiendo sus intestinos.

En otra filtración de los archivos se exhibe que Jeffrey Epstein ordenó el entierro de 2 "chicas extranjeras" cerca de su rancho (Zorro Ranch, Nuevo Mexico, USA) después de que fueran estranguladas hasta la muerte durante "sexo duro y fetichista", según un correo electrónico de 2019 publicado en los últimos documentos liberados de Epstein, reportó Daily Mail.

El correo electrónico, enviado por una persona que afirma haber trabajado para Epstein, también incluye enlaces que pretenden mostrar al difunto pedófilo teniendo relaciones sexuales con niñas menores de edad.

La correspondencia, enviada primero a un hombre llamado Eddy Aragon el 21/11/2019, antes de ser enviada al FBI, fue publicada como parte de 3 millones de documentos de los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de USA.

En el correo electrónico, titulado 'Confidencial: Jeffrey Epstein', la persona, cuyo nombre ha sido tachado, afirmó haber "estado allí", y que lo había visto todo, como ex miembro del personal del Zorro, una de las propiedades del financista que nunca fue allanada.

Republicanos ofendidos con Trump por el caso Epstein

El congresista republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna han exigido este martes al Departamento de Justicia que depende de la presidencia de Donald Trump la publicación íntegra y sin tachaduras de los archivos relacionados con el caso del fallecido pederasta Jeffrey Epstein.

Esto ocurre mientras el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes continúa analizando miles de documentos y fotografías que evidencian la cercanía del financista neoyorquino, con antecedentes de depredador sexual, con el magnate tecnológico Bill Gates, el expresidente Bill Clinton, el cineasta Woody Allen, el príncipe Andrés, el gurú del bienestar Deepak Chopra, el actual secretario de Comercio de Trump Howard Lutnick, el biografista de Trump Steve Bannon, el exsecretario del Tesoro de Clinton Larry Summers, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el exprimer ministro israelí Ehud Barak, quien incluso fue señalado por Virginia Giuffre como uno de sus agresores sexuales (la violó y la golpeó salvajemente en un encuentro cuando era menor de edad en la isla de Epstein).

image La congresista Taylor Greene, quien rompió el año pasado con Trump por el caso Epstein, sostuvo que los archivos perjudicaron al núcleo MAGA y que el presidente la llamó "traidora" por pedir que se publicaran.

"El hecho de que alguien aparezca en los archivos no significa que sea culpable. Pero hubo personas muy poderosas que violaron a estas menores —no fueron solo Epstein y [su estrecha colaboradora Ghislaine] Maxwell— o que fueron a la isla, o al rancho, o a la casa sabiendo que se paseaban chicas menores por allí", aseveró el legislador Khanna.

"Creo que debemos darle al Departamento de Justicia la oportunidad de volver a revisar y corregir sus errores", afirmó el epublicano Massie. "Ellos mismos tienen que revisar sus deberes", agregó.

"Hay millones de archivos, ¿verdad? Y en un par de horas, encontramos a seis hombres cuyos nombres han sido censurados, implicados en la forma en que se presentan los archivos", declaró Khanna, detallando que uno es un funcionario de alto rango de un gobierno extranjero, mientras que el otro es un individuo destacado.

"Lees estos archivos y lees sobre niñas de 15, 14 y 10 años. Hoy vi que mencionaban a una niña de 9 años. Es decir, esto es simplemente absurdo y escandaloso", se lamentó el demócrata Jamie Raskin, quien también visitó la oficina del Departamento de Justicia el martes a la noche para exigir que expongan los nombres tachados.

El representante demócrata Khanna expresó que el caso Epstein ha expuesto "una cultura de impunidad" de la élite, señalando en particular a la monarquía en el Reino Unido. "La monarquía británica nunca ha estado tan vulnerable", afirmó, en alusión a la denuncias de dos sobrevivientes de Epstein contra el expríncipe Andrés y mencionando la participación de figuras políticas como Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EE.UU.

De igual manera, en los recientes documentos desclasificados llama la atención que aparezca el nombre del presidente Donald Trump. En un archivo del FBI desclasificado en el último lote sobre el caso Epstein, se menciona que una niña de 13 años fue forzada a hacerle sexo oral a Trump y que este la abofeteó, aunque en el mismo archivo se precisa que la denunciante debe ser sometida a pericias psiquiátricas y se exhibe un historial por hurto y violencia.

La denunciante, con antecedentes psiquiátricos, reportó a una amiga femenina no identificada que fue obligada a realizar sexo oral al Presidente Trump aproximadamente hace 35 años en NJ. La amiga supuestamente mordió a Trump mientras le realizaba sexo oral y reveló que fue supuestamente golpeada en la cara después de reírse.

La pista fue enviada a la Oficina de Washington para realizar una entrevista. La denunciante reportó que tiene una amiga, Leslie McMichael, quien fue asistente personal de Epstein en Florida desde 1986 hasta 1991 o 1992. Esta amiga compartió nombres de algunos invitados a las fiestas de Epstein, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump. Se dejaron 2 mensajes de voz, no se recibió respuesta.

A los 16 años, mientras modelaba, la denunciante asistió a 8 fiestas en la residencia de Epstein en Nueva York. En una ocasión, reportó que fue agredida sexualmente por Epstein. En otra ocasión, dos hermanos gemelos, Allen y Oren, atrajeron a la denunciante y a su amiga escaleras arriba, pero escaparon de vuelta abajo. La denunciante afirmó que Oren violó a su mejor amiga y un tercer hermano, Tal, violó a una niña de 14 años llamada Katie LNU. El llamante nombró a otros individuos involucrados en "grandes fiestas de orgías" con ella, otras niñas jóvenes y modelos mayores de Victoria's Secret, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump.

Reportó que fue víctima y testigo de una red de tráfico sexual en el Campo de Golf Trump en Rancho Palos Verdes, CA entre 1995-1996. También reportó a Ghislaine Maxwell como la madame y corredora de fiestas sexuales, cuyos clientes incluían a Epstein, Robin Leach y Donald Trump.

image En noviembre del año pasado, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes expuso un email en el que Epstein decía que Donald Trump “pasó horas en mi casa” con una menor de edad que posteriormente fue identificada como víctima de trata sexual.

image "Trump sabía acerca de las chicas. Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump. Ella pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado", sostiene Epstein en el email dirigido a su socia y amante a Maxwell. “...nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%”, agrega.

"Esta producción podría incluir imágenes, documentos o videos falsos o presentados con falsedad, ya que todo lo enviado por el público al FBI se incluyó en la producción que cumple con la Ley", declaró la Casa Blanca en un comunicado, demostrando que están incluidas aquellas denuncias que podrían catalogarse como descabelladas, a pesar de que también sea evidente que se tacharon miles de nombres para ocultar información sensible o que salpique al gobierno.

"Algunos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran la más mínima credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump".

Lo último sobre el caso Epstein que incomoda a Clinton y Trump

Lo más relevante del caso de Jeffrey Epstein (primer ministros y la alta alcurnia implicada)

Jeffrey Epstein fue un reconocido financista estadounidense, encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en agosto de 2019. Aunque el médico forense dictaminó suicidio, diversas teorías conspirativas sugieren un posible asesinato para silenciarlo, dado que se codeaba con figuras famosas y miembros de la aristocracia británica.

La obsesión con este caso radica en la creencia de que los nombres de figuras prominentes involucradas en su red de tráfico sexual permanecen ocultos. Lo que sí se ha comprobado —y por lo cual fue acusado— son múltiples delitos graves, relacionados principalmente con el abuso sexual de menores (niñas de entre 14 y 17 años, a quienes reclutó, traficó y abusó), el tráfico sexual y la conspiración para cometer dichos delitos.

En tanto, a fines de octubre pasado, el libro póstumo de Virginia Giuffre, la víctima del financista pedófilo, salió a la luz, dejando al descubierto un entramado de poder, complicidad y perversión detrás de la red de trata que operaba al servicio de celebridades, empresarios, nobles y primeros ministros con gustos perversos.

La red de tráfico sexual estaba integrada por

Ghislaine Maxwell : exnovia y principal colaboradora de Epstein. Condenada en 2021 por tráfico sexual de menores y actualmente cumpliendo 20 años de prisión.

El propio Jeffrey Epstein

JeanLuc Brunel: exscout de modelos acusado de proveer menores para Epstein. Encontrado muerto en prisión en Francia en 2022.

Figuras públicas y celebridades mencionadas, pero sin acusaciones formales de delitos.

Prince Andrew (Duque de York) : acusado por Virginia Giuffre de contacto sexual con ella siendo menor; el caso se acordó fuera de corte en 2022.

El primer ministro israelí, Ehud Barak, mencionado por la víctima Virginia Giuffre. "Me estranguló repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutaba viéndole temer por mi vida. Horriblemente, el Primer Ministro se rió cuando me lastimó y se excitó aún más cuando le rogué que parara. Salí de la cabaña sangrando por la boca, la vagina y el ano. Durante días, me dolía respirar y tragar".

Bill Clinton : mencionado en más de 50 de los documentos redactados , según ABC. El portavoz del expresidente, Ángel Ureña, dijo que Clinton “no sabe nada sobre los terribles crímenes” pero que "en 2002 y 2003, el presidente realizó un total de cuatro viajes en el avión de Jeffrey

Donald Trump : mencionado en registros de vuelo y círculos sociales con Epstein, sin acusación formal.

Alan Dershowitz : abogado que representó a Epstein en 2006; ha sido identificado en documentos como posible implicado, aunque lo niega rotundamente.

Stephen Hawking, Michael Jackson, David Copperfield, Naomi Campbell, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Al Gore, Hillary Clinton, George Lucas, Kevin Spacey, Ehud Barak, Marvin Minsky, entre otros, fueron mencionados en listas o correspondencia encontrada, sin evidencia de participación en crímenes. La víctima Giuffre que dijo que el venerado físico británico estuvo en una "orgía con menores de edad".

Empleados, testigos y víctimas identificadas:

Virginia Giuffre (antes Virginia Roberts): víctima emblemática que presentó alegaciones de tráfico sexual forzado. Hace poco tiempo se suicidó.

Juan Alessi y Alfredo Rodríguez : empleados domésticos clave del hogar de Epstein, testigos en casos y depósitos.

Sarah Kellen, Adriana Ross, Nadia Marcinkova, Annie Farmer, Maria Farmer, Lynn Miller, Janusz Banasiak, entre otros asistentes y personas que estuvieron involucradas en logística y acusaciones.

En mayo del año pasado, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron al presidente Donald Trump que su nombre estaba en los archivos Epstein, según informó The Wall Street Journal. A Trump se le dijo que muchas otras figuras de alto perfil también fueron nombradas, aunque ser mencionado no es sinónimo de delito.

