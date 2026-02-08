El Departamento de Justicia de USA corrió el velo sobre un capítulo crítico para la Casa Rothschild. Según reportes de Adrienne Klasa, Sarah White, Robert Smith y Cynthia O'Murchu, la relación entre la baronesa Ariane de Rothschild y Jeffrey Epstein no fue superficial, sino una alianza estratégica que resultó en la supervivencia del grupo Edmond de Rothschild en crisis institucional.
UNA SOMBRA SOBRE GINEBRA
Ariane de Rothschild y Jeffrey Epstein: El auxilio financiero que sacudió a una dinastía
Filtraciones del Departamento de Justicia revelan cómo la baronesa recurrió al financista para salvar al Grupo Rothschild, exponiendo el vínculo élite - Epstein
El rescate de los 45 millones de dólares en favor de la Casa Rothschild
A finales de 2015, el banco privado suizo Edmond de Rothschild enfrentaba una tormenta legal. El Departamento de Justicia estadounidense investigaba a la entidad por su rol en la facilitación de la evasión fiscal de ciudadanos norteamericanos. En este contexto de vulnerabilidad, Ariane de Rothschild, quien recientemente había asumido el control operativo del banco de manos de su esposo, Benjamin de Rothschild, buscó la intervención de Epstein.
La correspondencia revela un intercambio pragmático y transaccional. En diciembre de 2015, ante la duda de la baronesa sobre el costo del acuerdo, Epstein fue claro: un desembolso total menor a 80 millones de dólares, incluyendo honorarios legales y su propia comisión de 25 millones, era un escenario favorable. Pocos días después, el acuerdo con las autoridades estadounidenses se cerró en 45 millones de dólares, consolidando la influencia de Epstein como un "solucionador" de alto nivel.
Epstein, un confidente en la cúspide del poder
La relación, que se extendió desde 2013 hasta poco antes del arresto de Epstein en 2019, trascendió lo meramente profesional. Epstein no solo asesoraba en la reestructuración del banco o en disputas familiares —como el litigio contra David de Rothschild por el uso del apellido—, sino que se convirtió en el depositario de las inseguridades de Ariane. "Estoy aterrada y temo no estar a la altura del puesto", le confesó la baronesa en febrero de 2015, según los documentos publicados.
La influencia de Epstein llegó a interferir en la esfera privada de los Rothschild. Los correos muestran que el financiero presionó a Ariane para que tomara medidas contra su esposo, Benjamin de Rothschild, sugiriendo incluso mociones de custodia debido a presuntos problemas personales del barón.
A pesar de que el grupo Edmond de Rothschild declaró al Financial Times (FT) que la baronesa desconocía la conducta criminal de Epstein y que sus reuniones eran "actividad habitual" de consultoría, los mensajes pintan un cuadro de intimidad y dependencia psicológica.
Alianza estratégica del capitalismo global
El caso Rothschild es solo una pieza de un rompecabezas más grande y oscuro. Como señala The Economist, el fantasma de Epstein acecha a los veteranos del capitalismo global. Desde Les Wexner (L Brands) hasta Leon Black (Apollo) y Jes Staley (Barclays), las carreras de titanes de la industria se han visto truncadas por su asociación con el financiero.
La red de Epstein funcionaba como un "punto único de falla" para la élite. Su capacidad para conectar a figuras como Bill Gates, Larry Summers o el director de DP World creó una estructura de poder que hoy, bajo el escrutinio de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, se desmorona ante la opinión pública. La caída de estos perfiles subraya una crisis de confianza en las grandes corporaciones, donde el 43% de los encuestados por Gallup admite tener "muy poca" fe en ellas.
Un cambio de guardia marcado por la moral
La caída de la élite vinculada a Epstein ocurre en un momento de vulnerabilidad frente al populismo. Mientras figuras políticas aprovechan estos escándalos para atacar a las corporaciones, una nueva generación de líderes en Silicon Valley y las finanzas —impulsados por conceptos como el "altruismo efectivo"— se prepara para ocupar el vacío de poder.
Sin embargo, el legado de la Casa Rothschild y su vinculación con Epstein sirve como una advertencia permanente. La supuesta "gimnasia parlamentaria" y los acuerdos bajo cuerda que Epstein facilitó han dejado una mancha difícil de borrar. Aunque el grupo Edmond de Rothschild insiste en su compromiso con un modelo familiar independiente, la sombra de las consultas en la residencia de Manhattan de Epstein sigue proyectándose sobre Ginebra.
