A pesar de que el grupo Edmond de Rothschild declaró al Financial Times (FT) que la baronesa desconocía la conducta criminal de Epstein y que sus reuniones eran "actividad habitual" de consultoría, los mensajes pintan un cuadro de intimidad y dependencia psicológica.

Alianza estratégica del capitalismo global

El caso Rothschild es solo una pieza de un rompecabezas más grande y oscuro. Como señala The Economist, el fantasma de Epstein acecha a los veteranos del capitalismo global. Desde Les Wexner (L Brands) hasta Leon Black (Apollo) y Jes Staley (Barclays), las carreras de titanes de la industria se han visto truncadas por su asociación con el financiero.

La red de Epstein funcionaba como un "punto único de falla" para la élite. Su capacidad para conectar a figuras como Bill Gates, Larry Summers o el director de DP World creó una estructura de poder que hoy, bajo el escrutinio de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, se desmorona ante la opinión pública. La caída de estos perfiles subraya una crisis de confianza en las grandes corporaciones, donde el 43% de los encuestados por Gallup admite tener "muy poca" fe en ellas.

Un cambio de guardia marcado por la moral

La caída de la élite vinculada a Epstein ocurre en un momento de vulnerabilidad frente al populismo. Mientras figuras políticas aprovechan estos escándalos para atacar a las corporaciones, una nueva generación de líderes en Silicon Valley y las finanzas —impulsados por conceptos como el "altruismo efectivo"— se prepara para ocupar el vacío de poder.

Sin embargo, el legado de la Casa Rothschild y su vinculación con Epstein sirve como una advertencia permanente. La supuesta "gimnasia parlamentaria" y los acuerdos bajo cuerda que Epstein facilitó han dejado una mancha difícil de borrar. Aunque el grupo Edmond de Rothschild insiste en su compromiso con un modelo familiar independiente, la sombra de las consultas en la residencia de Manhattan de Epstein sigue proyectándose sobre Ginebra.

