Despidos por cierre de The Washington Post: "La democracia muere con los billonarios"

El Washington Post atraviesa una de sus crisis institucionales más profundas. Este sábado, Will Lewis anunció su renuncia como editor y director ejecutivo, apenas tres días después de que la organización confirmara despidos que afectarán a un tercio de su personal. ¿Cómo juega el factor Bezos?
La salida de Lewis marca el fin de un mandato de dos años caracterizado por la turbulencia financiera, cambios editoriales polémicos y una tensa relación con la redacción.
Una transición marcada por el ajuste
Lewis, exejecutivo de Dow Jones y News Corp, llegó al Post a principios de 2024 con la misión impuesta por el propietario Jeff Bezos de devolver la rentabilidad al diario. Sin embargo, su gestión estuvo plagada de desafíos. Según declaraciones del editor ejecutivo Matt Murray en el podcast The Grill Room de Puck, los problemas de costos y estructura acumulados eran "más problemáticos" de lo que inicialmente imaginaron.
En su nota de despedida, Lewis defendió su gestión: “Se han tomado decisiones difíciles para asegurar el futuro sostenible de The Post”, escribió, refiriéndose a los drásticos recortes que incluyeron el cierre de la sección de deportes, la eliminación de la sección de libros y una reducción significativa en la cobertura internacional y metropolitana.
El factor Jeff Bezos y la pérdida de suscriptores
El mandato de Lewis también sufrió el impacto de decisiones estratégicas que alienaron a la audiencia. A finales de 2024, el periódico perdió decenas de miles de suscriptores luego de que Bezos ordenara retirar el respaldo editorial a Kamala Harris, rompiendo con una larga tradición de apoyos presidenciales. Este giro, sumado a una reorientación de las páginas de opinión hacia posturas más conservadoras y de libre mercado, generó un fuerte rechazo tanto interno como externo.
Jeff D'Onofrio: El nuevo rumbo basado en datos
La vacante será ocupada de forma interina por Jeff D'Onofrio, actual director financiero (CFO), quien se unió a la empresa en junio pasado tras su paso por Tumblr y Raptive. Bezos respaldó el nombramiento señalando que "los datos nos indican qué es valioso y dónde enfocarnos". D'Onofrio, por su parte, prometió liderar basándose en los datos de los clientes para ofrecer contenido más relevante en un ecosistema mediático transformado por la inteligencia artificial.
