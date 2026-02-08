Despidos por cierre de The Washington Post: "La democracia muere con los billonarios"

El factor Jeff Bezos y la pérdida de suscriptores

El mandato de Lewis también sufrió el impacto de decisiones estratégicas que alienaron a la audiencia. A finales de 2024, el periódico perdió decenas de miles de suscriptores luego de que Bezos ordenara retirar el respaldo editorial a Kamala Harris, rompiendo con una larga tradición de apoyos presidenciales. Este giro, sumado a una reorientación de las páginas de opinión hacia posturas más conservadoras y de libre mercado, generó un fuerte rechazo tanto interno como externo.