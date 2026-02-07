El dilema económico de Trump: Los precios no ceden y la opinión pública se mantiene negativa

Atención médica: El 71% de los adultos está "muy preocupado" por este costo. Alimentos y consumo: El 66% sufre la presión de los precios en el supermercado. Vivienda: Un 62% señala la dificultad para acceder o mantener un hogar.

Incluso dentro del partido de gobierno, el 55% de los republicanos admite estar muy preocupado por el precio de los alimentos, lo que demuestra que la inflación sigue siendo un problema palpable más allá de las fronteras políticas.

Reuters: La "brecha de credibilidad" en los discursos de Trump

Un análisis detallado de Reuters sobre las intervenciones públicas del presidente expone una contradicción flagrante. En cinco discursos económicos recientes, Trump afirmó casi 20 veces que la inflación había sido superada y unas 30 veces que los precios estaban bajando.

No obstante, los indicadores económicos contradicen estas declaraciones. Por ejemplo, el precio de la carne molida de res ha subido un 18% desde que Trump asumió su segundo mandato hace un año, y el café molido un 29%. Esta discrepancia entre el "relato" y el bolsillo podría ser peligrosa para el Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de noviembre de 2026.

Estrategas republicanos consultados por Reuters, como Rob Godfrey, advierten que el mandatario "no puede seguir haciendo afirmaciones demostrablemente falsas", sugiriendo que esto podría perjudicar a los candidatos del partido en distritos clave de la Cámara de Representantes y el Senado.

"El Tejido": Divagaciones sobre precios y cambio de foco

El análisis de Reuters también destaca que Trump dedica gran parte de sus discursos a temas ajenos a la economía. En un total de cinco horas de intervención analizadas, aproximadamente dos horas se destinaron a quejas personales o ataques sobre inmigración, política exterior y críticas a figuras como la congresista Ilhan Omar.

Este estilo divagante, que Trump denomina con orgullo "el tejido" (the weave), genera inquietud. "Los votantes quieren saber qué está haciendo para reducir costos, pero no recuerdan lo que dice sobre economía debido al volumen de su propia retórica", señaló Doug Heye, estratega republicano.

Qué esperan los estadounidenses

El pesimismo no solo se limita al presente. El Pew Research Center indica que el 38% de los estadounidenses prevé que la economía empeorará en el próximo año. Aquí, la división es total: el 57% de los republicanos espera una mejora, mientras que el 62% de los demócratas anticipa un declive.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai defiende el enfoque del presidente, vinculando la inmigración ilegal con la presión sobre los servicios públicos y el mercado inmobiliario. Sin embargo, fuentes cercanas a la administración admiten bajo anonimato que el mensaje sobre la "asequibilidad" no está resonando como se esperaba.

Con el discurso del Estado de la Unión programado para el 24 de febrero, Trump tiene la oportunidad de recalibrar su mensaje. De lo contrario, la brecha entre su narrativa de éxito y la realidad inflacionaria que perciben los ciudadanos podría convertirse en su mayor lastre político.

