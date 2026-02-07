Javier Milei aseguró que "es un acto de justicia histórica"

Entre otras expresiones que recordaron la vida del Regimiento de Granaderos y su fundador Milei remarcó

El mandatario puntualizó

“El mundo antes de la revolución era un mundo estancado, atrasado e injusto. Era un mundo invertido. La revolución rompió con el pasado de opresión y puso a las provincias unidas de pie por primera vez en su historia, enderezó lo que estaba invertido y nos permitió caminar, nos permitió convertirnos en poco menos de un siglo en una nación que sería potencia y superaría en gloria al imperio del que se desprendió"

Luego completó

"Esta actitud libertadora en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como nación. Por eso, hoy también consagramos en este acto el retorno del sable corvo del general San Martín al Regimiento de Granaderos"

image Imagen del sable corvo del General San MArtín que será exhibido en el regimiento de Granaderos

El mandatario hizo un recorrido histórico de lo que fue el camino del sable y aseguró que “trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento”.

"La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución”, completó el titular del poder ejecutivo

En igual sentido subrayó

Es la espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable y que si uno lleva adelante los sacrificios que ella demanda, se pueden alcanzar cimas inmensas. Por eso, el sable corvo del general San Martín no es un objeto histórico más, no es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio del pasado. Es probablemente el símbolo material más poderoso de la nación argentina

También dedicó una líneas a quienes cuestionaron cambiar el espacio de custodia sobre ellos dijo: "Se creen amos y señores"

