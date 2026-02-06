Ni los gobiernos de los países, ni las federaciones, ni entrenadores o jugadores, el boicot al Mundial 2026 lo comenzaron los hinchas, y fueron los del viejo continente. No se trata de campañas o convocatorias entre fanáticos de las distintas selecciones, se trata de números fríos y preocupantes para FIFA.
¿ESTADIOS SEMI VACIOS?
Mundial 2026: Comenzó el boicot europeo a FIFA y la Copa del Mundo
Parece que el boicot al Mundial 2026 no lo empezaron los jugadores, ni federaciones, sino que los hinchas del viejo continente le dan la espalda al evento.
Mundial 2026: Caen las reservas de vuelos y alojamiento desde Europa
Son varios los lugares donde se comenzó a hablar del boicot al Mundial 2026 por las políticas de Donald Trump y los conflictos sociales que sufre Estados Unidos alrededor de las críticas al ICE. Pero hasta el momento no había un pase de la palabra a la acción, pero parece que el primer movimiento real lo hicieron los hinchas, en este caso los europeos.
Según la revista Forbes los vuelos desde Europa a Estados Unidos han caído en promedio un 14% con respecto al año 2025, un porcentaje similar de reservas en alojamientos desde el viejo continente también cayó. Lo preocupante para FIFA es que los países donde se produjeron las mayores caídas son en las potencias futbolísticas.
El país donde se produjo la mayor caída de reservas aéreas fue en Alemania con el 36%, seguido de España con el 26%, Países Bajos con el 23% y Francia con el 21%. Porcentajes muy altos en casi todos los campeones del mundo del viejo continente. FIFA y Gianni Infantino empiezan a tomarse el tema del boicot de forma más seria.
A esta baja de reserva de vuelos se le suma la cantidad de entradas devueltas para el Mundial 2026 que se dio a conocer en las últimas semanas. Según datos que publicaron algunos medios la cantidad de tickets devueltos llegarían a los 17 mil, y el motivo de esto sería el mismo que produjo la caída de reservas aéreas, Trump y su política migratoria.
Todavía faltan poco más de 4 meses para el Mundial 2026, y si bien parece poco tiempo, todavía puede pasar cualquier cosa y más si este tipo de situaciones se empieza a dar, ya que Estados Unidos no querrá hacer un torneo al cual el mundo le da la espalda.
