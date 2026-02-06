Mundial 2026: Comenzó el boicot europeo a FIFA y la Copa del Mundo

copa dell mundo El Mundial 2026 podría sufrir un boicot sin precedentes, ya que los rumores llegan desde todo el mundo.

Mundial 2026: Caen las reservas de vuelos y alojamiento desde Europa

Son varios los lugares donde se comenzó a hablar del boicot al Mundial 2026 por las políticas de Donald Trump y los conflictos sociales que sufre Estados Unidos alrededor de las críticas al ICE. Pero hasta el momento no había un pase de la palabra a la acción, pero parece que el primer movimiento real lo hicieron los hinchas, en este caso los europeos.