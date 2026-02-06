Acuerdo con USA: Qué autos podrán entrar con arancel cero (hay restricciones)

Autos con motor entre 1.500 y 3.000 cm3

Más de 3.000 cm3

Motor diésel de más de 2.500 cm3 y

Autos híbridos y eléctricos.

Hay un anexo dedicado a la importación de automotores, por dimensiones los vehículos diésel deben ser superiores a 5,5 metros de largo y 2 metros de ancho sin espejos.

Exclusiones e inclusiones del cupo

El medio Infobae desagregó que las dimensiones, no podrán importarse, aun cuando por cilindrada estuvieran habilitadas.

Ejemplo: Pick-up medianas equivalentes o iguales a las argentinas o brasileñas con motores de 2.8 y 3.0 litros, como son las Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

A quiénes toca

Este beneficio aplica, a las marcas estadounidenses Ford, General Motors y Stellantis (Jeep/RAM), pero también a Tesla o Rivian, que producen vehículos eléctricos. En el caso de las más nuevas al no existir importador oficial en Argentina, quienes aspieren a los beneficios deberán certificaficar aprobaciones de los fabricantes.

Detalle no menor

Queda habilitada la importación de automóviles de marcas que producen en Estados Unidos aunque no sean marcas americanas, ejemplo AUDI.

De este modo, Honda, Toyota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz estarían habilitados para usar parte de ese cupo.

Reparto del cupo

Como ocurre con el cupo habilitado por el Gobierno para importar 50.000 autos híbridos y eléctricos, hay dos organizaciones que podrán utilizar los programas o acuerdos para traer vehículos desde países de extrazona.

1 Las marcas que representan a las automotrices nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

2 Los importadores oficiales que se aglutinan en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA).

Qué pasa hoy

Con el cupo actual de híbridos y eléctricos, la reglamentación de la secretaría de Industria y Comercio estableció que el 50% de los 50.000 vehículos anuales deberán asignarse a los socios de cada entidad y que en caso de que uno de los grupos no tome sus 25.000 autos, el remanente será utilizado por las empresas del otro sector.

En el nuevo acuerdo sobre el cupo de 10.000 autos importados desde Estados Unidos, no hay un porcentaje de subdivisión. En este caso, como es casi natural, podrían ganar las marca de mayor envergadura.

Orden de llegadas

La reglamentación firmada por ambos países en el apartado automotores establece “ The quantities shall enter on a first-come, first-served basis”, lo que tyarducido implica que las cantidades se asignarán por orden de llegada, práctica aplicada en otros países del centro de américa.

