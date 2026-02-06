Si ocurre como desea el gobierno que el acuerdo con USA pase el filtro del Congreso en un plazo razonable vermos circular autos armados en USA país que tiene un indystria prolifera aun cuando les llega el momento de reclclarlos. El estimado señala que serán unas 10.000 unidades como máximo sin pagar el arancel del 35%, pero cuidao hay categoría excluidas como las camionetas, no los SUV.
APERTURA AL PRIMER MUNDO
Acuerdo con USA: Qué autos podrán entrar con arancel cero (hay restricciones)
El acuerdo comercial con USA es generoso en la posibilidad de ingresar marcas internacionales, pero también observa limitaciones en algunos segmentos.
En perspectiva para la industria local no es tan grave la ya que pudría fungir como complementaria, varias marcas se venden en la Argentina, RAM por ejemplo o Chevrolet de GM.
Cupos
El acuerdo de parte no permiirá libre importación del del país del norte sino un cupo de 10.000 unidades cada año, equivale al 1,7% del mercado local y apenas la quinta parte del total de ingreso previstos para 2025 por cinco años para que híbridos y eléctricos ingresen sin pagar el arancel de la Nomenclatura Común Mercosur (NMC) del 35% para vehículos de extrazona
Con todo habrá restircciones para las unidades que accedan al beneficio
Posiciones arancelarias
Las posiciones arancelarias que entran en este cupo con Estados Unidos son las que contemplan
- Autos con motor entre 1.500 y 3.000 cm3
- Más de 3.000 cm3
- Motor diésel de más de 2.500 cm3 y
- Autos híbridos y eléctricos.
- Hay un anexo dedicado a la importación de automotores, por dimensiones los vehículos diésel deben ser superiores a 5,5 metros de largo y 2 metros de ancho sin espejos.
Exclusiones e inclusiones del cupo
El medio Infobae desagregó que las dimensiones, no podrán importarse, aun cuando por cilindrada estuvieran habilitadas.
Ejemplo: Pick-up medianas equivalentes o iguales a las argentinas o brasileñas con motores de 2.8 y 3.0 litros, como son las Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.
A quiénes toca
Este beneficio aplica, a las marcas estadounidenses Ford, General Motors y Stellantis (Jeep/RAM), pero también a Tesla o Rivian, que producen vehículos eléctricos. En el caso de las más nuevas al no existir importador oficial en Argentina, quienes aspieren a los beneficios deberán certificaficar aprobaciones de los fabricantes.
Detalle no menor
Queda habilitada la importación de automóviles de marcas que producen en Estados Unidos aunque no sean marcas americanas, ejemplo AUDI.
De este modo, Honda, Toyota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz estarían habilitados para usar parte de ese cupo.
Reparto del cupo
Como ocurre con el cupo habilitado por el Gobierno para importar 50.000 autos híbridos y eléctricos, hay dos organizaciones que podrán utilizar los programas o acuerdos para traer vehículos desde países de extrazona.
1 Las marcas que representan a las automotrices nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).
2 Los importadores oficiales que se aglutinan en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA).
Qué pasa hoy
Con el cupo actual de híbridos y eléctricos, la reglamentación de la secretaría de Industria y Comercio estableció que el 50% de los 50.000 vehículos anuales deberán asignarse a los socios de cada entidad y que en caso de que uno de los grupos no tome sus 25.000 autos, el remanente será utilizado por las empresas del otro sector.
En el nuevo acuerdo sobre el cupo de 10.000 autos importados desde Estados Unidos, no hay un porcentaje de subdivisión. En este caso, como es casi natural, podrían ganar las marca de mayor envergadura.
Orden de llegadas
La reglamentación firmada por ambos países en el apartado automotores establece “ The quantities shall enter on a first-come, first-served basis”, lo que tyarducido implica que las cantidades se asignarán por orden de llegada, práctica aplicada en otros países del centro de américa.
