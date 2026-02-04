urgente24
en vivo EMPLEO EN RETROCESO/ DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

Textiles en guerra y debate abierto: Importaciones compulsivas o pobre cultura empresaria

Importaciones: Debate abierto que expone varias falencias estructurales de la economía en Argentina.&nbsp;

Importaciones: Debate abierto que expone varias falencias estructurales de la economía en Argentina. 

Importaciones: Debate abierto que expone varias falencias estructurales de la economía en Argentina.&nbsp;

Importaciones: Debate abierto que expone varias falencias estructurales de la economía en Argentina. 

Textiles estallan contra Luis Caputo y su promoción a las importaciones. Escalan los cuestionamientos por el IPC. USA, China y Rusia dialogan.

4 de febrero de 2026 - 13:27

EN VIVO

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2026. La bronca de los textiles contra el Gobierno brotó tras las declaraciones de Luis Caputo. Los empresarios apuntaron a una política de importaciones compulsivas y rechazaron las acusaciones del ministro de Economía, que calificó al mercado local como un "robo" en términos de precios en relación a las ofertas en el exterior.

Más allá del enojo textil, el caso abrió un debate incómodo tanto para la Casa Rosada como para el empresariado. En el medio, los miles de empleos del sector que corren serio riesgo de desaparecer y el bolsillo de los consumidores más vulnerables que tienen ingresos varias veces menores a lo que demandan los mostradores de los shoppings y comercios.

Al mismo tiempo, siguen los cuestionamientos opositores por la suspensión de la nueva fórmula del IPC ejecutada por el Ministerio de Economía. El cálculo, que iba a actualizar la forma de constatar la inflación, quedó supeditado a la voluntad política y provocó la renuncia de Marco Lavagna, creador de la nueva fórmula.

En el plano internacional, los principales líderes globales aceleran reuniones entre sí para elevar el nivel de diálogo en medio de fuertes turbulencias comerciales y bélicas. El líder chino Xi Jinping mantuvo conversaciones con su par ruso Vladimir Putin, y confirmó una comunicación próxima con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

-----------------------------

Live Blog Post

Los deportados de Trump y Argentina

El secretario de Estado de USA, Marco Rubio, declaró este miércoles que "no hay ningún acuerdo, ni nada concretado", pero no negó que haya conversaciones para que la Argentina se convierta en un receptor de deportados por la administración de Donald Trump.

El New York Times publicó la semana pasada, con fuentes en personas relacionadas con las negociaciones y documentos oficiales al respecto, que había "conversaciones avanzadas" entre la Casa Rosada y la Casa Blanca para que la Argentina sea un "3er país" dentro de la política de deportaciones de Trump.

VER NOTA

Live Blog Post

Dólar: Se comprime la brecha entre oficial y paralelos

El mercado cambiario arrancó febrero con una señal poco habitual en el último año. La brecha entre los tipos de cambio financieros y el dólar oficial volvió a comprimirse hasta niveles que no se veían desde la semana posterior a las elecciones. El dato marca un cambio de dinámica en un contexto donde el Banco Central (BCRA) sigue comprando divisas y la estacionalidad suele jugar en contra.

Según el Informe Diario de Facimex, el dólar contado con liquidación cerró en $1.470, con una apreciación acumulada del 3,3% en las últimas diez ruedas y una brecha de apenas 1,6% frente al mayorista, el registro más bajo desde el 28 de octubre.

VER NOTA

Live Blog Post

Freno al freno de la reforma laboral

Las negociaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores por la reforma laboral sumaron un nuevo capítulo de incertidumbre. La reunión que un grupo de mandatarios provinciales planeaba realizar en el Consejo Federal de Inversiones fue suspendida en medio de fuertes diferencias internas, justo cuando buscaban unificar una postura para presionar por cambios en el proyecto que impulsa la Casa Rosada.

El encuentro tenía como objetivo central discutir mecanismos de compensación ante la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en la iniciativa oficial. Sin embargo, la falta de consenso entre los propios gobernadores y el avance de negociaciones bilaterales con el Ejecutivo terminaron desactivando la cumbre antes de que se concrete.

VER NOTA

Live Blog Post

Caputo corrigió a Feinmann y dejó ver cosas

Eduardo Feinmann tiró el hilo y sacó a la luz una interna feroz que dejó al INDEC patas para arriba, con un IPC que nadie quería mostrar y un funcionario clave afuera en cuestión de horas. Luis Caputo intentó responder con un tuit, pero terminó embarrando el secreto estadístico y regalando uno de los mayores papelones económicos de 2026.

VER NOTA

Live Blog Post

YPF sale de Metrogas

YPF inició el proceso formal para desprenderse de su participación accionaria en Metrogas, una de las principales distribuidoras de gas del país. La compañía que preside Horacio Marín autorizó a mediados de enero al Citi, banco que posee el mandato para liderar la operación de venta, a empezar a contactar a inversores interesados en el activo.

Y el Citi incluso ya firmó acuerdos de confidencialidad (NDA's por sus siglas en inglés) con algunas de esas empresas, una condición necesaria para acceder al data room de Metrogas y conocer las especificaciones de venta que pretende YPF.

VER NOTA

Otras noticias de Urgente24

Oficial: Prorrogaron la intervención de la estatal Educ.ar para una 'transición ordenada'

La 'caribeña' Cuba, congelada y preocupada...

Polémica por el Registro de 'Inocentes' que creó Alejandra Monteoliva

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES