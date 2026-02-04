Textiles en guerra y debate abierto: Importaciones compulsivas o pobre cultura empresaria

Live Blog Post

El secretario de Estado de USA, Marco Rubio, declaró este miércoles que "no hay ningún acuerdo, ni nada concretado", pero no negó que haya conversaciones para que la Argentina se convierta en un receptor de deportados por la administración de Donald Trump.

El New York Times publicó la semana pasada, con fuentes en personas relacionadas con las negociaciones y documentos oficiales al respecto, que había "conversaciones avanzadas" entre la Casa Rosada y la Casa Blanca para que la Argentina sea un "3er país" dentro de la política de deportaciones de Trump.

VER NOTA