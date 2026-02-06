La cena que hizo aparecer a Juan Carlos I en los correos de Jeffrey Epstein

No hay constancia pública de que esa cena se haya celebrado efectivamente ni de que Epstein haya participado. Tampoco existen pruebas de contacto directo entre el magnate y el rey emérito. La confusión que se generó en redes a partir de una lectura superficial del email, colocó a Juan Carlos I en el centro de un caso con el que, según los documentos conocidos hasta ahora, no mantiene un vínculo acreditado.

Quién es el empresario azucarero que aparece como anfitrión

Según el propio correo, la cena habría sido organizada por Pepe Fanjul, empresario multimillonario afincado en Estados Unidos y uno de los amigos más cercanos de Juan Carlos I en el Caribe y Norteamérica. Fanjul pertenece a una de las familias históricas del negocio del azúcar, con un imperio empresarial que se extiende por Estados Unidos, República Dominicana, México y Canadá.

La familia Fanjul desarrolló su fortuna originalmente en Cuba, antes de la revolución de 1959, y trasladó sus operaciones a Estados Unidos tras la expropiación de sus propiedades por el régimen de Fidel Castro. Pepe Fanjul mantiene desde hace décadas vínculos estrechos con las élites políticas y económicas internacionales y frecuenta círculos sociales en los que se cruzan empresarios, exmandatarios y miembros de casas reales.

En ese entramado social se explica la mención al rey emérito en el correo de Siegal. No como parte del círculo de Epstein, sino como invitado a una cena privada organizada por un amigo personal, en un entorno donde distintos nombres aparecen mencionados de manera indirecta. Una vez más, el caso ilustra cómo los Epstein files mezclan referencias de peso desigual y obligan a distinguir entre menciones circunstanciales y vínculos reales, una diferencia que no siempre queda clara en el primer impacto mediático.

