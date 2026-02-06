La publicación de los llamados Epstein files volvió a sacudir a la política, el poder económico y el mundo del espectáculo. Se trata de correos electrónicos, agendas y contactos vinculados a Jeffrey Epstein, incautados antes de su detención y difundidos ahora como parte de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El material, accesible al público, expone la amplitud del entramado social que rodeó al magnate y reavivó viejas sospechas, teorías y lecturas cruzadas.
EN LA MISMA BOLSA
La cena que hizo aparecer a Juan Carlos I en los correos de Jeffrey Epstein
El rey emérito aparece mencionado en un correo de 2018, pero no por Epstein ni como parte de su círculo. Qué dice realmente el mail.
La difusión de estos documentos tan mencionados fue presentada como un gesto de transparencia política por el presidente Donald Trump, que había prometido durante su campaña hacer públicos los archivos vinculados al caso Epstein, que aunque publicados con demora, terminaron saliendo a la luz. En los correos aparecen mencionados dirigentes políticos, empresarios y celebridades de primer nivel. El patrón se repite: muchos aseguran haber roto relación con Epstein antes de su arresto y afirman desconocer el alcance de sus delitos, una defensa que contrasta con la intensa vida social que el financista mantuvo durante años.
Es en ese contexto donde vuelve a aparecer el nombre de Juan Carlos I. El rey emérito, que arrastra una larga lista de polémicas personales y financieras que derivaron en su salida de España y un autoexilio en Abu Dabi, había comenzado recientemente un proceso de reaparición pública. Entre gestos de reconciliación, apariciones medidas y la publicación de un libro de memorias que busca reordenar su relato personal, su figura parecía iniciar una nueva etapa. La mención de su nombre en los papeles de Epstein volvió a encender las alarmas y generó titulares inmediatos, aunque, como se verá, el contenido real del correo dista mucho de lo que se sugirió en un primer momento.
Qué dice el email donde aparece el rey Juan Carlos
La mención al rey emérito surge de un correo electrónico fechado el 11 de septiembre de 2018 y enviado a Jeffrey Epstein por Peggy Siegal, una publicista estadounidense vinculada al circuito social de festivales de cine. En ese mensaje, Siegal se disculpa por haber tardado en responder y repasa su agenda cargada de compromisos, con referencias al Festival de Cine de Toronto y al de Telluride.
En ese contexto, y de manera completamente lateral, Siegal menciona que esa misma noche cenaría con Juan Carlos I en Nueva York, dentro de una velada social organizada para un pequeño grupo de amigos. El dato clave es que no es Epstein quien escribe el correo ni quien habla del rey, ni tampoco se menciona una reunión entre ambos. La referencia aparece como parte de un listado de compromisos personales de la remitente, sin mayores detalles.
No hay constancia pública de que esa cena se haya celebrado efectivamente ni de que Epstein haya participado. Tampoco existen pruebas de contacto directo entre el magnate y el rey emérito. La confusión que se generó en redes a partir de una lectura superficial del email, colocó a Juan Carlos I en el centro de un caso con el que, según los documentos conocidos hasta ahora, no mantiene un vínculo acreditado.
Quién es el empresario azucarero que aparece como anfitrión
Según el propio correo, la cena habría sido organizada por Pepe Fanjul, empresario multimillonario afincado en Estados Unidos y uno de los amigos más cercanos de Juan Carlos I en el Caribe y Norteamérica. Fanjul pertenece a una de las familias históricas del negocio del azúcar, con un imperio empresarial que se extiende por Estados Unidos, República Dominicana, México y Canadá.
La familia Fanjul desarrolló su fortuna originalmente en Cuba, antes de la revolución de 1959, y trasladó sus operaciones a Estados Unidos tras la expropiación de sus propiedades por el régimen de Fidel Castro. Pepe Fanjul mantiene desde hace décadas vínculos estrechos con las élites políticas y económicas internacionales y frecuenta círculos sociales en los que se cruzan empresarios, exmandatarios y miembros de casas reales.
En ese entramado social se explica la mención al rey emérito en el correo de Siegal. No como parte del círculo de Epstein, sino como invitado a una cena privada organizada por un amigo personal, en un entorno donde distintos nombres aparecen mencionados de manera indirecta. Una vez más, el caso ilustra cómo los Epstein files mezclan referencias de peso desigual y obligan a distinguir entre menciones circunstanciales y vínculos reales, una diferencia que no siempre queda clara en el primer impacto mediático.
------------------
Más contenido de Urgente24
Casa Rosada: Ibarzábal y la Ley de Murphy (Recordando a Herrera Bravo)
España vuelve a rozar un apagón y reaviva las alertas sobre la fragilidad eléctrica en Europa
España reduce la tasa de paro juvenil, pero sigue liderando el desempleo joven en Europa
"Los tubos de Techint": El Gobierno defendió la licitación y expuso a la empresa de Rocca