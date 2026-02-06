Otra muerte en la farándula: Falleció Rubén Polimeni, actor de "Rincón de luz" y "Los Roldán"

"Con profundo pesar despedimos al actor Rubén Polimeni, quien desarrolló una nutrida trayectoria en televisión, cine, teatro y publicidad. Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos.

Nacido el 9 de diciembre de 1955, falleció el 6 de febrero de 2026. En televisión participó en destacadas ficciones como Hermanos y detectives, Sin código, Los simuladores, Kachorra, Tiempo final, Sos mi hombre, Bella y Bestia, La ley del amor, Amor mío, Los Roldán, La panadería, Los Felipe, Mi familia es un dibujo, Rincón de luz, Abre tus ojos y Máximo corazón, entre muchas otras.

Su labor cinematográfica incluye los films Plata quemada, 24 horas (algo está por explotar) y Qué absurdo haber crecido. En teatro integró los elencos de Abasto en sangre, Mustafá, Los aparatos, entre otras obras. Asimismo, desarrolló una destacada carrera en publicidad, participando en campañas para marcas como Ariel, Geniol, Jumbo, Clorox, Pepsi y Knorr".

Aún se desconoce la causa del fallecimiento del actor.

Murió de Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de "Duro de Domar"

Respecto al actor y humorista Juan Carlos Velázquez, conocido popularmente como "El Mini" de Duro de Domar, se supo que murió en la madrugada del miércoles 04/02 tras una neumonía.

"Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar", publicó el periodista Juan Etchegoyen en sus redes sociales.

De acuerdo con el conductor de "Mitre Live", el actor "ingresó a la clínica con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo trasladaron a terapia intensiva. Sufrió un infarto y no pudieron hacer nada y falleció".

Velázquez saltó a la fama por su participación en el programa "Duro de Domar", donde interactuaba con el conductor Roberto Pettinato, destacándose por sus irrupciones humorísticas.

Al conocerse la triste noticia, Pettinato le dedicó unas sentidas palabras a Velázquez a través de su cuenta de Instagram.

“Un abrazo a la familia y a mi entrañable ‘Mini” por todo lo que nos y me dio en el humor y en nuestras charlas. Sos y serás inolvidable para mí“, escribió.

