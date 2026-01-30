La actriz Catherine O'Hara ha muerto. La noticia trascendió este 30/01. El manager de la artista lo confirmó. O'Hara fue famosa por su trabajo en "Mi pobre Angelito" con Macaulay Culkin. La causa de la muerte del ícono de la comedia fue una "breve enfermedad". Hollywood está conmocionado.
REPENTINO
Conmoción por muerte de Catherine O'Hara, actriz principal de 'Mi pobre angelito'
Un ícono de la comedia se ha ido: La actriz Catherine O'Hara. Su muerte a los 71 años conmociona a Hollywood, 'Mi pobre angelito', 'Beetlejuice', y más.
Murió la mamá de Macaulay Culkin en 'Mi pobre angelito': Catherine O'Hara
La actriz, comediante y guionista Catherine O'Hara falleció a los 71 años.
Catherine O'Hara fue protagonista de las dos primeras películas de "Mi pobre angelito", donde interpretó a Kate McCallister, madre del travieso Kevin, al que el actor Macaulay Culkin dio vida.
La oficina del representante de Catherine O'Hara confirmó a varios medios de comunicación la noticia. "Sí, desgraciadamente es cierto", le dijo a la BBC.
Catherine O'Hara también es conocida por actuar en Beetlejuice y la serie de televisión Schitt's Creek.
Más recientemente, participó en The Studio de Apple TV y The Last of Us de HBO.
Durante su carrera, O'Hara, considerada un ícono de la comedia, ganó dos premios Primetime Emmy, un Globo de Oro y dos premios del Sindicato de Actores de Cine.
Recientemente se supo que, la actriz no estuvo presente en los Critics Choice Awards 2026 ni en los Globos de Oro 2026 a comienzos de este año junto al elenco de The Studio.
¿De qué murió la actriz Catherine O'Hara?
Si bien en un principio se dijo que se desconocía la causa de muerte de Catherine O'Hara, la agencia que representaba a la actriz, dio detalles recientes.
En un comunicado, Creative Artists Agency informó que la actriz falleció este viernes tras una "breve enfermedad".
"La prolífica actriz, escritora y comediante multipremiada Catherine O'Hara murió hoy en su casa de Los Ángeles luego de una breve enfermedad", indicaron.
"A O'Hara le sobreviven su esposo Bo Welch y sus hijos Matthew y Luke, junto con sus hermanos Michael O'Hara, Mary Margaret O'Hara, Maureen Jolley, Marcus O'Hara, Tom O'Hara y Patricia Wallice", agrega el comunicado.
La desgarradora despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara
En medio de la conmoción por la muerte de la actriz Catherine O'Hara, Macaulay Culkin le dedicó unas desgarradoras palabras, en una publicación de Instagram:
"Mamá. Pensé que teníamos tiempo.
Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado.
Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te amo. Nos vemos luego".
