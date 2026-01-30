Conmoción por muerte de Catherine O'Hara, actriz principal de 'Mi pobre angelito'

Más recientemente, participó en The Studio de Apple TV y The Last of Us de HBO.

Durante su carrera, O'Hara, considerada un ícono de la comedia, ganó dos premios Primetime Emmy, un Globo de Oro y dos premios del Sindicato de Actores de Cine.

Recientemente se supo que, la actriz no estuvo presente en los Critics Choice Awards 2026 ni en los Globos de Oro 2026 a comienzos de este año junto al elenco de The Studio.

Mi pobre angelito Catherine O'Hara y Macaulay Culkin en 'Mi pobre angelito'.

¿De qué murió la actriz Catherine O'Hara?

Si bien en un principio se dijo que se desconocía la causa de muerte de Catherine O'Hara, la agencia que representaba a la actriz, dio detalles recientes.

En un comunicado, Creative Artists Agency informó que la actriz falleció este viernes tras una "breve enfermedad".

"La prolífica actriz, escritora y comediante multipremiada Catherine O'Hara murió hoy en su casa de Los Ángeles luego de una breve enfermedad", indicaron.

"A O'Hara le sobreviven su esposo Bo Welch y sus hijos Matthew y Luke, junto con sus hermanos Michael O'Hara, Mary Margaret O'Hara, Maureen Jolley, Marcus O'Hara, Tom O'Hara y Patricia Wallice", agrega el comunicado.

La desgarradora despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

En medio de la conmoción por la muerte de la actriz Catherine O'Hara, Macaulay Culkin le dedicó unas desgarradoras palabras, en una publicación de Instagram:

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo.

Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado.

Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te amo. Nos vemos luego".

---------

Más noticias en Urgente24

La NASA cambia de planes y apura vuelo espacial hacia la EEI: Ya hay fecha

Clima: Calor extremo hace que los científicos pronostiquen lo peor para 2050

Descubrimiento de posible planeta similar a la Tierra sacude al mundo

Científicos eliminan el 100% del cáncer de páncreas en ratones y van por humanos

Científicos crean alucinante cueva en la Antártida y lo que guarda es decisivo