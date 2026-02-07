El presidente Javier Milei encabezó este sábado en San Lorenzo, Santa Fe, el histórico traslado del sable corvo de San Martín hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. Durante la ceremonia por el 213º aniversario del Combate de San Lorenzo, Milei pronunció un discurso de fuerte carga simbólica y política, donde reivindicó la figura del Libertador y cuestionó al peronismo.
EL CAPITAL SIMBÓLICO Y EL SAGRADO
El sable corvo de San Martín, dijo Milei "Es el símbolo material más poderoso de la República"
Javier Milei consideró "un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional" los robos que sufrió el sable del Gral. San Martín por parte de los peronistas"
Milei: "El sable es una reliquia sagrada"
Para el Jefe de Estado, la pieza que acompañó a José de San Martín en la emancipación sudamericana no es un simple objeto de museo. Milei fue tajante al definirlo: "No es un objeto histórico más, no es una pieza de exhibición: es el símbolo material más poderoso de la República Argentina, es una reliquia sagrada".
Asimismo, destacó la trascendencia ética de la espada, señalando que representa "una historia, una promesa, una misión a todos los que creen en llevar libertad al Gran Sur y desde allí llevar iluminación a la humanidad toda".
Críticas a la militancia peronista por ultraje a los bienes de San Martín
Uno de los puntos más álgidos del discurso fue la denuncia de los robos que sufrió el arma en la década de los 60. Milei calificó como "un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional" las sustracciones cometidas por militantes de la Juventud Peronista en 1963 y 1965.
El Presidente fustigó la política cultural previa, asegurando que sus opositores "ponen un grito en el cielo por lo que es un acto de justicia histórica". Además, criticó el traslado del sable al Museo Histórico Nacional en 2015 por orden de Cristina Kirchner, recordando que en aquel evento "quienes habían robado el sable en los 60 fueron invitados a la inauguración".
Restitución a los Granaderos por la gesta de San Lorenzo
Con la firma del decreto 81/2026, el sable regresa a la custodia del Regimiento que el propio San Martín creó. Acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro y su gabinete, Milei concluyó que esta "espada que trajo libertad" debe permanecer bajo resguardo militar, garantizando su seguridad y devolviéndole su estatus como pilar de la soberanía nacional.
