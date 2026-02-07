El sable corvo de San Martín, dijo Milei "Es el símbolo material más poderoso de la República"

image El presidente Milei acompañado por Karina Milei, Maximiliano Pullaro, Manuel Adorni, Diego Santilli y Carlos Presti fue el orador principal en el acto de restitución del sable corvo del general San Martín.

Milei: "El sable es una reliquia sagrada"

Para el Jefe de Estado, la pieza que acompañó a José de San Martín en la emancipación sudamericana no es un simple objeto de museo. Milei fue tajante al definirlo: "No es un objeto histórico más, no es una pieza de exhibición: es el símbolo material más poderoso de la República Argentina, es una reliquia sagrada".