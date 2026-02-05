Alto impacto en redes y medios logró Gustavo Sáenz con su narcotest en vivo

El DNU establece que los controles serán sorpresivos y se realizarán mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria, con confirmación en laboratorio habilitado en caso de resultado positivo y la posibilidad de contraprueba dentro de las 24 horas.

La negativa injustificada a someterse al examen será considerada equivalente a un resultado positivo y, de confirmarse, se activarán los mecanismos de remoción o inadmisibilidad previstos en la normativa vigente, según el cargo que ocupe el funcionario.

En 2025 un proyecto similar impulsado por el entonces diputado Juan Esteban Romero no logró avanzar en el recinto, pese a haber sido presentada formalmente.

Embed En plena transmisión, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, decidió hacer algo inesperado:

se sometió a una rinoscopía en vivo, frente a cámaras.



Sí, en vivo.



Mientras hablaba con médicos, cámaras y público, el procedimiento se realizó sin cortes ni edición.



La rinoscopía… pic.twitter.com/EDAIz7V7dj — Urgente24.com (@U24noticias) February 5, 2026

La crónica

"Voy a aprovechar ya que estoy aquí", comenzó diciendo el gobernador y preguntó si podía elegir él "aleatoriamente" a alguien de los presentes para que se realice el estudio con él. Primero aseguró que "son precisos" y luego destacó: "hay escribanos, todo".

"Venga, Laura, venga", le dijo a Cartuccia, diputada provincial, a quien recibió en el escenario afectuosamente. El gobernador anunció que primero iría ella y luego él. Para ello, en una mesa contigua al estrado, aguardaba una profesional de la salud con el artefacto que recorre las fosas nasales y los monitores correspondientes.

"Primero las damas", bromeó Sáenz mientras la legisladora se sometió a la rinoscopía. Mientras la diputada se prestaba para el análisis, el gobernador no cesó en sus breves aportes y se animó a llamar a "alguien del Senado".

También citó a un intendente. Ofreció que sea otro el que elija a quién someter al estudio, hizo más bromas como "hacéselo bien a él", entre otras bromas. La previa a su turno finalizó y se acercó hasta donde lo analizarían.

Cuando le tocó su turno, el gobernador se sentó sonriente y la encargada le introdujo la herramienta tecnológica en su fosa nasal derecha durante algunos segundos. La transmisión mostró el monitor y cuando se lo retiraron, mientras se levantaba exclamó sobre sí mismo: "Impecable".

