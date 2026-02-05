"Masacre científica": Durísima radiografía del plan Milei de una prestigiosa revista británica

milei-the El artículo de Times Higher Education.

El Times Higher Education cita a Marcelo Rabossi, profesor de política y gestión de la educación superior en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, para referirse a los recortes en el áres de las altas casas de estudio.

Señala que la financiación de las universidades públicas argentinas se redujo en torno a un 30 % en términos reales en 2024 y que, para 2025, el presupuesto universitario era aproximadamente un 35 % inferior al de 2023, lo que produjo una caída similar en los salarios de los trabajadores de las instituciones.

"En lugar de estabilizar el apoyo al sector universitario tras la turbulencia previa, el impulso político se ha traducido en una sensación de derecho dentro del ejecutivo a impulsar más recortes y a reducir las garantías de financiación consagradas en la ley", declaró Diego Golombek, profesor de biología de la Universidad Nacional de Quilmes .

Por otro lado, remarca que la ley de presupuesto "tampoco fue una victoria para las universidades en otros aspectos", dado que se eliminó el requisito legal de asignar al menos el 6% del PIB a la educación, redujo la inversión en ciencia y tecnología y eliminó casi por completo un fondo específico para la educación técnica y profesional.

"Por lo tanto, los académicos argentinos se preparan para un empeoramiento de su situación, tanto personal como institucional", ya que -recoge- se está volviendo "prácticamente imposible" para los académicos sobrevivir con sus salarios menguantes.

"Otros académicos declararon a Times Higher Education que es cada vez más común que los académicos complementen sus ingresos trabajando como conductores de Uber", asegura.

La publicación señala que las estadísticas sobre el gasto en ciencia "también confirman ese sombrío pronóstico".

"Desde principios de 2024, el gasto público de Argentina en ciencia y tecnología ha caído casi un 44% en términos reales, y el presupuesto del principal financiador de la ciencia, Conicet, disminuyó casi un 31% durante ese período, según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI). Mientras tanto, los salarios en los institutos de Conicet han caído un 38,5% en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que los salarios universitarios han caído un 33,4%, según calculó el CIICTI", consigna.

Y agrega que se han perdido "casi 4.500 puestos de trabajo en agencias públicas de ciencia y tecnología, incluidos casi 2.000 en Conicet, mientras que 850 investigadores en el inicio de su carrera cuya contratación fue aprobada por el gobierno anterior vieron sus ofertas de becas retiradas, lo que provocó temores de una fuga de cerebros".

El artículo luego se refiere a la posible expansión en la región del ajuste en este campo al señalar que el "ataque a la ciencia y las universidades por parte de populistas de derecha no es un caso único".

Menciona que en Brasil Jair Bolsonaro "causó una destrucción similar durante sus cuatro años como presidente, de la cual el país aún se está recuperando".

En ese sentido, advierte sobre un regreso de esas políticas si es que Flavio Bolsonaro llegue a ganarle a Lula da Silva en un balotaje.

Menciona además el ascenso de José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile en una línea ideológica similar. "Esto generó temor entre los académicos ante recortes presupuestarios al estilo de Milei", agrega.

"El modelo tanto para Bolsonaro como para Milei, por supuesto, es Donald Trump, quien, en su segundo mandato, ha intentado recortar la financiación de la investigación y desfinanciar el Departamento de Educación, canceló proyectos en curso que no le gustan, como la diversidad y el cambio climático, y trató de coaccionar a las mejores universidades para que acepten promover ideas conservadoras en el campus a cambio de financiación gubernamental", señala la publicación.

