Negocio brillante: Dubai tendrá una calle de oro

El Dubai Gold District será una zona especialmente construida para la industria joyera del emirato, diseñada para atraer a turistas y compradores. Dentro de ella, según reveló el promotor inmobiliario Ithra Dubai, habrá una calle “construida” de oro.
Aún no se dieron a conocer más detalles y se revelará más información por fases, según la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái.
Puro turismo
“El oro está profundamente entretejido en el tejido cultural y comercial de Dubái, simbolizando nuestro patrimonio, prosperidad y perdurable espíritu emprendedor”, declaró Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Dubai Festivals and Retail Establishment del Departamento de Economía y Turismo de Dubái.
El ejecutivo agregó
El distrito albergará más de 1.000 tiendas de oro, joyería, perfumería y cosmética, además de seis nuevos hoteles, según Time Out Dubai.
Está situado junto al Zoco del Oro, uno de los mercados tradicionales más antiguos de Dubái, donde se venden relucientes joyas y adornos.
País exportador
En 2024-25, el país exportó oro por valor de unos 38.800 millones de libras a países como Suiza, Reino Unido e India.
Issam Galadari, director ejecutivo de Ithra Dubai, aseguró
"Al unir patrimonio, escala y oportunidad, el District reúne un ecosistema significativo y diverso de comerciantes, inversores, minoristas y marcas globales, que atienden a compradores y visitantes a través de mercados internacionales y corredores comerciales globales clave", acotó Galadari
Distrito que mezcla herencia y modernidad
Con más de 2,200 metros cuadrados y comerciantes especializados, se proyecta como el distrito más grande de su tipo en la región, integrando venta al detalle, negociación de lingotes, servicios financieros y experiencias turísticas centradas en el lujo.
Oro, nuevo emblema urbano
Aunque no se revelaron detalles técnicos ni fecha de apertura, las autoridades confirmaron que vialidad incorporará oro real en su pavimento, una iniciativa sin precedentes en desarrollos urbanos contemporáneos.
¿Qué busca Dubái al pavimentar con oro?
Más allá del asombro visual, la iniciativa refleja una estrategia económica y simbólica. La ciudad pretende concentrar comercio, inversión y turismo en un solo espacio, utilizando el oro como narrativa de poder y atracción global.
