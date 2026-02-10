urgente24
Negocio brillante: Dubai tendrá una calle de oro

Estará dentro del llamado "Distrito Dorado" la calle se bañará de oro y albergará unas 1.000 marcas de peso internacional.

10 de febrero de 2026 - 20:23
Así podría verse el distrito comercial en Dubai

Así podría verse el distrito comercial en Dubai

El distrito dorado de Dubái alberga 1.000 comercios y pronto contará con una nueva atracción turística, precisó, Dubai Media Office. Será una calle pavimentada con oro abrirá sus puertas en Du bái como parte de un nuevo distrito de metales preciosos.

El Dubai Gold District será una zona especialmente construida para la industria joyera del emirato, diseñada para atraer a turistas y compradores. Dentro de ella, según reveló el promotor inmobiliario Ithra Dubai, habrá una calle “construida” de oro.

Aún no se dieron a conocer más detalles y se revelará más información por fases, según la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái.

Puro turismo

“El oro está profundamente entretejido en el tejido cultural y comercial de Dubái, simbolizando nuestro patrimonio, prosperidad y perdurable espíritu emprendedor”, declaró Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Dubai Festivals and Retail Establishment del Departamento de Economía y Turismo de Dubái.

El ejecutivo agregó

A través de este destino emblemático, no solo celebramos ese legado, sino que también lo reimaginamos para una nueva era moldeada por la creatividad y la sostenibilidad A través de este destino emblemático, no solo celebramos ese legado, sino que también lo reimaginamos para una nueva era moldeada por la creatividad y la sostenibilidad

El distrito albergará más de 1.000 tiendas de oro, joyería, perfumería y cosmética, además de seis nuevos hoteles, según Time Out Dubai.

Está situado junto al Zoco del Oro, uno de los mercados tradicionales más antiguos de Dubái, donde se venden relucientes joyas y adornos.

País exportador

En 2024-25, el país exportó oro por valor de unos 38.800 millones de libras a países como Suiza, Reino Unido e India.

Issam Galadari, director ejecutivo de Ithra Dubai, aseguró

Con el lanzamiento de Dubai Gold District, estamos abriendo un nuevo capítulo en el panorama del oro y la joyería de la ciudad. Con el lanzamiento de Dubai Gold District, estamos abriendo un nuevo capítulo en el panorama del oro y la joyería de la ciudad.

"Al unir patrimonio, escala y oportunidad, el District reúne un ecosistema significativo y diverso de comerciantes, inversores, minoristas y marcas globales, que atienden a compradores y visitantes a través de mercados internacionales y corredores comerciales globales clave", acotó Galadari

De verder miles de barriles de petróleo a crear un super mercado mundial de oro, Dubai tiene poder y recursos para hacerlo

Distrito que mezcla herencia y modernidad

Con más de 2,200 metros cuadrados y comerciantes especializados, se proyecta como el distrito más grande de su tipo en la región, integrando venta al detalle, negociación de lingotes, servicios financieros y experiencias turísticas centradas en el lujo.

Oro, nuevo emblema urbano

Aunque no se revelaron detalles técnicos ni fecha de apertura, las autoridades confirmaron que vialidad incorporará oro real en su pavimento, una iniciativa sin precedentes en desarrollos urbanos contemporáneos.

¿Qué busca Dubái al pavimentar con oro?

Más allá del asombro visual, la iniciativa refleja una estrategia económica y simbólica. La ciudad pretende concentrar comercio, inversión y turismo en un solo espacio, utilizando el oro como narrativa de poder y atracción global.

