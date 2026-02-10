Negocio brillante: Dubai tendrá una calle de oro

A través de este destino emblemático, no solo celebramos ese legado, sino que también lo reimaginamos para una nueva era moldeada por la creatividad y la sostenibilidad A través de este destino emblemático, no solo celebramos ese legado, sino que también lo reimaginamos para una nueva era moldeada por la creatividad y la sostenibilidad

El distrito albergará más de 1.000 tiendas de oro, joyería, perfumería y cosmética, además de seis nuevos hoteles, según Time Out Dubai.

Está situado junto al Zoco del Oro, uno de los mercados tradicionales más antiguos de Dubái, donde se venden relucientes joyas y adornos.

País exportador

En 2024-25, el país exportó oro por valor de unos 38.800 millones de libras a países como Suiza, Reino Unido e India.

Issam Galadari, director ejecutivo de Ithra Dubai, aseguró

Con el lanzamiento de Dubai Gold District, estamos abriendo un nuevo capítulo en el panorama del oro y la joyería de la ciudad.

"Al unir patrimonio, escala y oportunidad, el District reúne un ecosistema significativo y diverso de comerciantes, inversores, minoristas y marcas globales, que atienden a compradores y visitantes a través de mercados internacionales y corredores comerciales globales clave", acotó Galadari

petroleojpg De verder miles de barriles de petróleo a crear un super mercado mundial de oro, Dubai tiene poder y recursos para hacerlo

Distrito que mezcla herencia y modernidad

Con más de 2,200 metros cuadrados y comerciantes especializados, se proyecta como el distrito más grande de su tipo en la región, integrando venta al detalle, negociación de lingotes, servicios financieros y experiencias turísticas centradas en el lujo.

Oro, nuevo emblema urbano

Aunque no se revelaron detalles técnicos ni fecha de apertura, las autoridades confirmaron que vialidad incorporará oro real en su pavimento, una iniciativa sin precedentes en desarrollos urbanos contemporáneos.

¿Qué busca Dubái al pavimentar con oro?

Más allá del asombro visual, la iniciativa refleja una estrategia económica y simbólica. La ciudad pretende concentrar comercio, inversión y turismo en un solo espacio, utilizando el oro como narrativa de poder y atracción global.

