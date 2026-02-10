Del fracaso de la "desinflación" al fracaso de la reforma laboral

Live Blog Post

Máxima tensión en Rosario: Sigue la protesta policial

La protesta de policías de Santa Fe en reclamo de mejoras salariales y de mejores condiciones laborales no cesa, pese al anuncio del gobierno de Maximiliano Pullaro de severas sanciones que incluyen el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos.

Los manifestantes se instalaron con sillas frente a la Jefatura desde temprano y retomaron el reclamo iniciado el lunes, dirigido a la administración de Pullaro por disconformidad con las mejoras salariales y laborales anunciadas la semana pasada.

Mientras Pullaro se mantiene en silencio, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, brindó una conferencia de prensa en la que respaldó los reclamos de la fuerza, pero al mismo tiempo advirtió sobre acciones ilegales y maniobras de desestabilización que, según afirmó, se montaron sobre una protesta legítima.

El funcionario aseguró que detrás de estos episodios hay personas allegadas a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe, algunos de ellos -dijo- vinculados a graves delitos de corrupción, cuyos responsables actualmente se encuentran privados de la libertad.

Si bien se informó de posibles negociaciones, por ahora la situación sigue igual de tensa, sin respuestas a los reclamos.

