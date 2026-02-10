Del fracaso de la "desinflación" al fracaso de la reforma laboral

El dato del INdEC de enero 2026 revela que el relato libertario de la "desinflación" quedó destruido (Urgente24 viene advirtiendo hace tiempo que Javier Milei perdió a su 'caballito de batalla'): 2,9% de suba respecto a diciembre 2025, y 8vo. mes consecutivo de aumento mensual del IPC. Y eso, sin haber actualizado la metodología de medición, como se había prometido, lo que probablemente daría un número más alto. A la par, la credibilidad del Gobierno, y del ente estadístico, ya quedó erosionada con esa postergación de último momento.
Howard Lutnick, secretario de Comercio de Trump, admite que visitó la isla de Epstein
Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, reconoció ante el Senado que visitó la isla privada de Jeffrey Epstein a finales de 2012 junto a su esposa e hijos, en medio de un creciente escrutinio por sus vínculos con el fallecido financista y acusado de tráfico sexual.
La admisión se produjo durante una audiencia en el Capitolio, donde legisladores cuestionaron duramente al funcionario por lo que consideran inconsistencias y omisiones en su relato previo sobre la relación que mantuvo con Epstein.
El año pasado, el secretario había declarado que un encuentro ocurrido en 2005 lo dejó profundamente disgustado y decidido a no volver a compartir espacio con Epstein. Sin embargo, nuevos documentos contradicen esa versión.
Lutnick enfrenta una presión cada vez mayor luego de que el Departamento de Justicia publicara documentos y correos electrónicos que revelan contactos más extensos con Epstein de los que había reconocido anteriormente.
Deja tu comentario