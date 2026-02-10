urgente24
Del fracaso de la "desinflación" al fracaso de la reforma laboral

El relato libertario de la "desinflación" quedó destruido, con 8vo. mes consecutivo de suba de IPC. La reforma laboral se aprobará, pero con 28 cambios.

10 de febrero de 2026 - 18:07

El dato del INdEC de enero 2026 revela que el relato libertario de la "desinflación" quedó destruido (Urgente24 viene advirtiendo hace tiempo que Javier Milei perdió a su 'caballito de batalla'): 2,9% de suba respecto a diciembre 2025, y 8vo. mes consecutivo de aumento mensual del IPC. Y eso, sin haber actualizado la metodología de medición, como se había prometido, lo que probablemente daría un número más alto. A la par, la credibilidad del Gobierno, y del ente estadístico, ya quedó erosionada con esa postergación de último momento.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Trump, admite que visitó la isla de Epstein

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, reconoció ante el Senado que visitó la isla privada de Jeffrey Epstein a finales de 2012 junto a su esposa e hijos, en medio de un creciente escrutinio por sus vínculos con el fallecido financista y acusado de tráfico sexual.

La admisión se produjo durante una audiencia en el Capitolio, donde legisladores cuestionaron duramente al funcionario por lo que consideran inconsistencias y omisiones en su relato previo sobre la relación que mantuvo con Epstein.

El año pasado, el secretario había declarado que un encuentro ocurrido en 2005 lo dejó profundamente disgustado y decidido a no volver a compartir espacio con Epstein. Sin embargo, nuevos documentos contradicen esa versión.

Lutnick enfrenta una presión cada vez mayor luego de que el Departamento de Justicia publicara documentos y correos electrónicos que revelan contactos más extensos con Epstein de los que había reconocido anteriormente.

lutnick epstein

Máxima tensión en Rosario: Sigue la protesta policial

La protesta de policías de Santa Fe en reclamo de mejoras salariales y de mejores condiciones laborales no cesa, pese al anuncio del gobierno de Maximiliano Pullaro de severas sanciones que incluyen el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos.

Los manifestantes se instalaron con sillas frente a la Jefatura desde temprano y retomaron el reclamo iniciado el lunes, dirigido a la administración de Pullaro por disconformidad con las mejoras salariales y laborales anunciadas la semana pasada.

Mientras Pullaro se mantiene en silencio, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, brindó una conferencia de prensa en la que respaldó los reclamos de la fuerza, pero al mismo tiempo advirtió sobre acciones ilegales y maniobras de desestabilización que, según afirmó, se montaron sobre una protesta legítima.

El funcionario aseguró que detrás de estos episodios hay personas allegadas a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe, algunos de ellos -dijo- vinculados a graves delitos de corrupción, cuyos responsables actualmente se encuentran privados de la libertad.

Si bien se informó de posibles negociaciones, por ahora la situación sigue igual de tensa, sin respuestas a los reclamos.

No habrá paro de colectivos en el interior: Conciliación obligatoria

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y mañana (11/02) no habrá paro de colectivos en el interior del país. Así lo definió la Secretaría de Trabajo y lo comunicó mediante un comunicado el Ministerio de Capital Humano.

La conciliación obligatoria tendrá efecto desde las 0 del miércoles, para cuando la Unión de Tranviarios Argentinos (UTA) había amenazado con una medida de fuerza, y será por un plazo de 15 días.

El sindicato había anticipado que haría un paro si no se alcanzaba en el interior un acuerdo salarial similar al firmado para el AMBA.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país", indicó el Gobierno.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en marzo 2026

Anses pagará jubilaciones y pensiones con ajuste por inflación, que en enero fue de 2,9%. Así las cosas, mínima en marzo 2026 será de $369.560,34 mientras que la AUH de $132.796,38.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en tanto, se elevará a $295.648,43, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarán en aproximadamente $258.677,18.

Resta confirmar si el Gobierno pagará a jubilados y pensionados el bono de $70 mil como los meses previos.

Economistas opinan sobre la inflación de enero: "Preocupante"

Diversos economistas, como Christian Buteler, Natalia Motyl y Diego Giacomini, opinaron en X sobre la suba de la inflación en enero 2026, y no faltaron chicanas por la suspensión del nuevo índice.

Algunos de los comentarios:

image
image
Captura de pantalla 2026-02-10 182801
image
image
image
image
image
Reforma laboral: El texto con el que Patricia Bullrich bajó línea a sus senadores

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, distribuyó un documento entre los senadores de su espacio y los aliados para bajar línea sobre cómo defender la reforma laboral que se debatirá mañana. En el texto se explica de manera sencilla y breve qué deben resaltar de los principales artículos, para responder a las críticas.

Este es el documento, al que accedió en exclusiva Urgente24:

Presentación sin título (2)
El peor momento en la relación de los hermanos Milei

Javier Milei y Karina Milei son inseparables, o eran... El vínculo entre los hermanos atraviesa su peor momento, y ya no se puede ocultar: es la primera vez que dentro del oficialismo reconocen el deterioro del vínculo, lo que genera cierta preocupación dado que el Presidente siempre se ha apoyado en su hermana para absolutamente todo.

Karina Milei ya ni siquiera va a la Quinta de Olivos, donde Javier pasa la mayoría de sus días. Incluso se habló de que se suspendió el viaje a Mar-a-Lago -que había sido anunciado por el mismo Presidente- porque ella no quiso acompañarlo. El problema entre los hermanos tiene nombre y apellido: Santiago Caputo.

Según pudo saber Urgente24, Karina pidió el desplazamiento del importante asesor amigo de Javier Milei. Pero a diferencia de lo ocurrido con otros amigos como Ramiro Marra o Demian Reidel, en el caso de Santiago Caputo el Presidente no quiere ceder.

Se comenta que la hermana presidencial, para convencer al mandatario, sugirió que se le permita al asesor continuar con sus 'intereses' y prometió que su gente no sería tocada, pero Javier no afloja.

Por qué no cede ante su hermana con este tema -como sí lo ha hecho en otras cuestiones- es un misterio, pero hay algunos indicios.

Inflación 2,9%: Ahora, es por los estacionales (?)

Se le acaban las justificaciones al Gobierno para sostener el relato de la 'desinflación': es evidente que ya no puede jactarse de estar bajando la inflación, dado que sube hace 8 meses consecutivos. Ya han probado celebrando una inflación núcleo menor, o que "la media móvil de 6 meses de la inflación general fue la más baja desde enero de 2018". Los malabares discursivos ya no convencen, pero siguen intentando: ahora, vía Antonio Aracre, Javier Milei habla de una suba de precios empujada por "estacionales". "Por suerte es un efecto de única vez", prometen.

Captura de pantalla 2026-02-10 162620

