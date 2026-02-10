Real Madrid no lo usaba y se marchó, pero ahora la rompe y lo quiere de vuelta

Messi y dos más: Franco Mastantuono eligió a 3 futbolistas que lo deslumbran Mastantuono, la otra joya sudamericana que abrochó el Real Madrid en el último tiempo FOTO: (X/REDES@realmadrid)/NA.

Antes de irse a Lyon, su último partido habían sido 77´minutos en la victoria del Real Madrid ante Talavera por la Copa del Rey, en diciembre. Y antes que eso, unos escasos 11 minutos derrota del Real Madrid ante Manchester City por la UEFA Champions League. Y antes que eso, otros insulsos 11 minutos ante Valencia en noviembre por LaLiga. Prácticamente nada más para la promesa de Brasil.

A principio de 2026 se marchó al Lyon. Se fue a préstamo, sin opción de compra, por lo que resta de la temporada; es decir, hasta mediados de 2026.

Amigable internacional - Inglaterra contra Brasil - Estadio Wembley, Londres, Gran Bretaña - 23 de marzo de 2024 Endrick de Brasil celebra su primer gol con Vinicius Junior y sus compañeros - Foto NA REUTERSCarl Rcine Endrick también es de Selección Foto NA - REUTERS Carl Rcine

En su primer partido con la camiseta del club francés dio una asistencia. En su segundo partido hizo tres goles.

La descompresión estaba clara. El joven delantero necesita oxígeno. Aires nuevos. Por ahora lleva 6 encuentros disputados y cinco goles en total, más una asistencia.

"Al acabar el curso, Endrick será de nuevo jugador del Real Madrid"

Su buena presentación en Lyon trajo dudas, que se impusieron por su propio peso: ¿Es el Lyon un club más adecuado para Endrick?

El representante se encargó de echar eso por tierra. En una entrevista con el podcast Win Win, Tiago Freitas aseguró: "La decisión ya está tomada: Endrick volverá a Real Madrid al final de la temporada. No hay opción de compra ni negociación abierta, es solo una cesión. Al acabar el curso, Endrick será de nuevo jugador del Real Madrid".

