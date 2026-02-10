Real Madrid no lo usaba y se marchó, pero ahora la rompe y lo quiere de vuelta

En el Real Madrid, Endrick jugó 40 partidos e hizo 7 goles. En Lyon, lleva 6 partidos y 5 goles. El delantero brasileño, de 19 años, da muestras de que su préstamo al equipo francés fue un gran acierto de todos; suyo, de la dirigencia Merengue y de la dirigencia de Les Gones.
Real Madrid lo cedió a préstamo al Lyon, pero tiene claro que lo quiere de vuelta: Endrick está de paso -y con goles- en Lyon.
Era hora de buscar nuevos rumbos para Endrick. Había llegado como la gran joya brasileña, proveniente del Palmeiras. Tenía 16 años y deslumbró a la Casablanca, que aun con esa corta edad decidió ficharlo en unos 60 millones de euros. Llegó a mediados de 2024, todavía con Carlo Ancelotti como entrenador, y nunca pudo asentarse.
Los 60 millones y sus 11 minutos
Nada ilógico. Está muy claro lo prematuro que resultan algunas partidas de jóvenes jugadores que, con su talento, cautivan a los poderosos de Europa; el problema está en los planes que tienen esos poderosos con esos jóvenes jugadores. Mientras ellos viajan con sueños de éxitos tempranos, muchas veces las instituciones lo proyectan como un activo más del club.
La duda se impone siempre que ocurre un traspaso de este tipo, que suele ser mediante cifras exorbitantes y en edades tempranas: ¿está preparado el jugador para irse o todavía tiene camino que recorrer en su club formador?
Endrick se fue por 60 millones. Llegó a un plantel repleto de figuras, como Mbappe, Vinicius Jr., Rodrygo, Bellingham, entre otros. Al tiempo también llegaría Franco Mastantuono. Endrick no pudo hacer pie. Delantero con olfato de gol, el brasileño no solo no pudo hacer goles sino que tampoco tuvo demasiadas oportunidades.
Antes de irse a Lyon, su último partido habían sido 77´minutos en la victoria del Real Madrid ante Talavera por la Copa del Rey, en diciembre. Y antes que eso, unos escasos 11 minutos derrota del Real Madrid ante Manchester City por la UEFA Champions League. Y antes que eso, otros insulsos 11 minutos ante Valencia en noviembre por LaLiga. Prácticamente nada más para la promesa de Brasil.
A principio de 2026 se marchó al Lyon. Se fue a préstamo, sin opción de compra, por lo que resta de la temporada; es decir, hasta mediados de 2026.
En su primer partido con la camiseta del club francés dio una asistencia. En su segundo partido hizo tres goles.
La descompresión estaba clara. El joven delantero necesita oxígeno. Aires nuevos. Por ahora lleva 6 encuentros disputados y cinco goles en total, más una asistencia.
"Al acabar el curso, Endrick será de nuevo jugador del Real Madrid"
Su buena presentación en Lyon trajo dudas, que se impusieron por su propio peso: ¿Es el Lyon un club más adecuado para Endrick?
El representante se encargó de echar eso por tierra. En una entrevista con el podcast Win Win, Tiago Freitas aseguró: "La decisión ya está tomada: Endrick volverá a Real Madrid al final de la temporada. No hay opción de compra ni negociación abierta, es solo una cesión. Al acabar el curso, Endrick será de nuevo jugador del Real Madrid".