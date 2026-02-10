Lo de Paulo Dybala y Boca Juniors no llegó a convertirse en una novela durante el actual mercado de pases, aunque el futbolista de la Roma fue mencionado en reiteradas oportunidades por distintos medios como una posible incorporación al club de la Ribera.
¿SE ACERCA LA JOYA?
Terremoto en Boca por lo último que se supo sobre Paulo Dybala: "A un paso"
En medio de un mal momento por la derrota ante Vélez, en Boca Juniors nuevamente vuelve a sonar el nombre de Paulo Dybala.
Su amistad con Leandro Paredes y el hecho de que su vínculo con la institución italiana tenga fecha de vencimiento alimentan la ilusión de muchos hinchas del Xeneize. Atención a la última información que se dio a conocer sobre el campeón del mundo.
Bombazo sobre Paulo Dybala: ¿sueña Boca?
Pasó bastante tiempo hasta que Boca Juniors concretó su primer refuerzo en el actual mercado de pases. Finalmente, Ángel Romero y Santiago Ascacibar se transformaron en incorporaciones del Xeneize en cuestión de horas, y todo indica que Edwuin Cetré también se pondrá la camiseta azul y oro.
El nombre de Paulo Dybala siempre fue mencionado como una posibilidad, aunque nunca estuvo realmente cerca de concretarse para este mercado. Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que volvió a ilusionar al mundo Boca.
El periodista Ekrem Konur, especialista en el mercado de pases internacional, lanzó un verdadero bombazo: “¡Es posible el arribo de Dybala a Boca Juniors! La Roma necesita recortar su masa salarial. El jugador gana 8,5 millones de euros más bonificaciones y la oferta máxima del club es de 4 millones más variables. Si no se llega a un acuerdo, Roma y Dybala se separarán y Boca estará listo para ocupar su lugar”. La posible llegada se daría en junio de 2026.
Fernando Czyz fue incluso más allá y aseguró: “Dybala, a un paso de Boca. Si bien la Roma le ofreció extender su contrato, la Joya agradeció el interés y manifestó su deseo de jugar en el Xeneize a partir de junio”.
Habrá que ver cómo se resuelve finalmente la situación del campeón del mundo, aunque distintas fuentes coinciden en que la llegada de Dybala a Boca Juniors en junio comienza a tomar cada vez más fuerza.
Lo que se le viene a Boca de Claudio Úbeda
Será interesante ver cómo continúa la situación en Boca Juniors tras las reuniones mantenidas en las últimas horas, ya que el nivel futbolístico mostrado hasta el momento está lejos de ser el esperado.
Incluso en las victorias frente a Deportivo Riestra y Newell’s, el equipo dirigido por Claudio Úbeda no logró un buen rendimiento colectivo, más allá de haber conseguido el resultado.
En ese contexto, el próximo compromiso del Xeneize será el domingo 15 de febrero, cuando reciba a Platense en la Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, un encuentro clave para empezar a mostrar una mejor versión.
En paralelo, la dirigencia continúa moviéndose en el mercado de pases. Boca ya incorporó a Ángel Romero y Santiago Ascacibar, y existe una posibilidad concreta de sumar a Edwuin Cetré en las próximas horas.
Además, desde el club trabajan en la salida de algún futbolista para liberar un cupo que permita reforzar el plantel. Más allá de la búsqueda de un centrodelantero, también se mantienen conversaciones por un volante ofensivo, aunque por el momento no trascendieron nombres para ninguna de las dos posiciones.
+ EN GOLAZO24
Impacto en River por lo que contó Gastón Edul sobre Marcos Acuña
Se pudrió en Boca entre Juan Román Riquelme y los jugadores: "Está muy caliente"