Terremoto en Boca por lo último que se supo sobre Paulo Dybala: "A un paso"

Fernando Czyz fue incluso más allá y aseguró: “Dybala, a un paso de Boca. Si bien la Roma le ofreció extender su contrato, la Joya agradeció el interés y manifestó su deseo de jugar en el Xeneize a partir de junio”.

Habrá que ver cómo se resuelve finalmente la situación del campeón del mundo, aunque distintas fuentes coinciden en que la llegada de Dybala a Boca Juniors en junio comienza a tomar cada vez más fuerza.

Lo que se le viene a Boca de Claudio Úbeda

Será interesante ver cómo continúa la situación en Boca Juniors tras las reuniones mantenidas en las últimas horas, ya que el nivel futbolístico mostrado hasta el momento está lejos de ser el esperado.

Incluso en las victorias frente a Deportivo Riestra y Newell’s, el equipo dirigido por Claudio Úbeda no logró un buen rendimiento colectivo, más allá de haber conseguido el resultado.

En ese contexto, el próximo compromiso del Xeneize será el domingo 15 de febrero, cuando reciba a Platense en la Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, un encuentro clave para empezar a mostrar una mejor versión.

En paralelo, la dirigencia continúa moviéndose en el mercado de pases. Boca ya incorporó a Ángel Romero y Santiago Ascacibar, y existe una posibilidad concreta de sumar a Edwuin Cetré en las próximas horas.

Además, desde el club trabajan en la salida de algún futbolista para liberar un cupo que permita reforzar el plantel. Más allá de la búsqueda de un centrodelantero, también se mantienen conversaciones por un volante ofensivo, aunque por el momento no trascendieron nombres para ninguna de las dos posiciones.

