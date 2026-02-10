Se pudrió en Boca entre Juan Román Riquelme y los jugadores: "Está muy caliente"

El periodista Augusto César informó: “Juan Román Riquelme reunió a los jugadores después del entrenamiento de esta tarde y charló con ellos. También lo hizo con el cuerpo técnico. El presidente tomó la palabra y luego los escuchó. La intención fue intercambiar opiniones sobre el nivel del equipo y lo sucedido anoche”.

Por su parte, Federico Cristofanelli agregó en el programa No Podemos Perder de AZZ: “Riquelme está muy caliente. Cuando hace este tipo de reuniones es porque considera que la situación se está desordenando”.

Lo que se le viene a Boca

Habrá que ver cómo continúa la situación en Boca Juniors tras las reuniones mantenidas en las últimas horas, aunque lo cierto es que el nivel futbolístico mostrado hasta el momento está lejos de ser el esperado.

Incluso en las victorias frente a Deportivo Riestra y Newell’s, el equipo dirigido por Claudio Úbeda no logró un buen rendimiento colectivo, más allá de haber conseguido el resultado.

El próximo compromiso del Xeneize será el domingo 15 de febrero, cuando reciba a Platense en la Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En cuanto al mercado de pases, Boca ya incorporó a Ángel Romero y Santiago Ascacibar, y existe una posibilidad concreta de sumar a Edwuin Cetré en las próximas horas.

Además, desde la dirigencia del club trabajan en la salida de algún futbolista para liberar un cupo y poder incorporar un delantero.

Más allá de la búsqueda de un centrodelantero, la dirigencia también estaría manteniendo conversaciones por un volante ofensivo, aunque todavía no trascendieron los nombres para ninguna de las dos posiciones.

