El pasado domingo 8 de febrero, Boca Juniors perdió 1-2 ante Vélez Sarsfield por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Como consecuencia de la derrota, el presidente Juan Román Riquelme decidió reunirse con los futbolistas y con el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.
¿QUÉ PASÓ?
Se pudrió en Boca entre Juan Román Riquelme y los jugadores: "Está muy caliente"
Aseguran que luego de la derrota de Boca ante Vélez, Juan Román Riquelme quedó muy enojado con los jugadores y Claudio Úbeda.
Hasta el momento, el Xeneize acumula dos victorias y dos derrotas en el certamen, aunque el rendimiento colectivo mostrado en el campo de juego está lejos de ser el esperado.
Juan Román Riquelme, Claudio Úbeda y los jugadores
El domingo 8 de febrero, Boca Juniors fue superado por Vélez Sarsfield en un partido muy similar al que había disputado días atrás ante Estudiantes de La Plata, donde también dejó una imagen preocupante.
Tras el encuentro, se informó que el plantel tendría día libre el lunes 9. Sin embargo, esa decisión se modificó con el correr de las horas y finalmente el equipo se entrenó por la tarde.
Más tarde, durante la noche del lunes, se dio a conocer que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, mantuvo una reunión tanto con los futbolistas como con el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.
El periodista Augusto César informó: “Juan Román Riquelme reunió a los jugadores después del entrenamiento de esta tarde y charló con ellos. También lo hizo con el cuerpo técnico. El presidente tomó la palabra y luego los escuchó. La intención fue intercambiar opiniones sobre el nivel del equipo y lo sucedido anoche”.
Por su parte, Federico Cristofanelli agregó en el programa No Podemos Perder de AZZ: “Riquelme está muy caliente. Cuando hace este tipo de reuniones es porque considera que la situación se está desordenando”.
Lo que se le viene a Boca
Habrá que ver cómo continúa la situación en Boca Juniors tras las reuniones mantenidas en las últimas horas, aunque lo cierto es que el nivel futbolístico mostrado hasta el momento está lejos de ser el esperado.
Incluso en las victorias frente a Deportivo Riestra y Newell’s, el equipo dirigido por Claudio Úbeda no logró un buen rendimiento colectivo, más allá de haber conseguido el resultado.
El próximo compromiso del Xeneize será el domingo 15 de febrero, cuando reciba a Platense en la Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
En cuanto al mercado de pases, Boca ya incorporó a Ángel Romero y Santiago Ascacibar, y existe una posibilidad concreta de sumar a Edwuin Cetré en las próximas horas.
Además, desde la dirigencia del club trabajan en la salida de algún futbolista para liberar un cupo y poder incorporar un delantero.
Más allá de la búsqueda de un centrodelantero, la dirigencia también estaría manteniendo conversaciones por un volante ofensivo, aunque todavía no trascendieron los nombres para ninguna de las dos posiciones.
