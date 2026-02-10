Corrupción: $Libra y Andisgate le pasaron factura a Milei en el ranking mundial de transparencia

En la cima del ranking se mantiene sin cambios el liderazgo de Dinamarca, con 89 puntos; le sigue Finlandia, con 88, y luego Singapur, con 84. También se mantienen sin cambios los países con peores resultados en materia de corrupción: Venezuela sigue en el puesto 180, con 10 puntos y luego se ubican Sudán del Sur y Somalía en el puesto 181, con solo 9 unidades.

En la región, la Argentina quedó en el puesto 19 de 33 países donde el país con mejor puntaje es Canadá, con 75 puntos y 16° a nivel global.

image La corrupción en América

Uruguay bajó 3 puntos pero suma 73 y está 15° en el promedio.

Venezuela es el anteúltimo a nivel mundial y el peor puntuado de América, pero es superado por Nicaragua por cinco puntos.

Cabe recordar que el promedio mundial de la medición es 43 puntos.

La Argentina registró su peor marca en 2015 (último año de la gestión de Cristina Kirchner), cuando obtuvo 32 puntos.

El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a los países y territorios según el grado de corrupción que perciben los expertos y los ejecutivos de empresas sobre el sector público. Es un índice compuesto, una combinación de al menos 3 y hasta 13 encuestas y evaluaciones de la corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones de prestigio, donde también figuran el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, lo que lo hace el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo.

