CAÍDA DE 5 PUNTOS
Corrupción: $Libra y Andisgate le pasaron factura a Milei en el ranking mundial de transparencia
La Argentina de Javier Milei cayó 5 puestos en el ranking mundial de corrupción donde quedó a la altura de países como Belice y Ucrania.
Corrupción e inversiones
A Javier Milei debería interesarle mejorar la calificación de Argentina a nivel mundial en cuanto a la corrupción. En primer lugar, porque se trata de una de sus promesas de campaña y uno de los ejes de sus discursos electorales. Luego, porque se trata de uno de los motivos que espanta a las inversiones que necesita el país: enrarece el clima de negocios. Milei no se mostró muy interesado en aclarar los casos $Libra y Andisgate, pero tampoco se notan políticas públicas contra la corrupción. Todo eso influyó en la caída de la Argentina en el ranking mundial de transparencia que elabora Transparencia Internacional.
La Argentina consiguió 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), pero el puntaje hizo que nuestro país cayera 5 puestos en el ranking mundial, ubicándose en el lugar 104.
Es decir que Milei empeoró el puntaje de corrupción durante el mandato de Alberto Fernández, que en su último año llegó a los 37 y en el puesto 98.
Argentina peor que Zambia y Lesoto
En el puesto 104 del ranking mundial de transparencia, la Argentina de Milei comparte lugar con Belice y Ucrania, y sigue detrás a países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.
En la cima del ranking se mantiene sin cambios el liderazgo de Dinamarca, con 89 puntos; le sigue Finlandia, con 88, y luego Singapur, con 84. También se mantienen sin cambios los países con peores resultados en materia de corrupción: Venezuela sigue en el puesto 180, con 10 puntos y luego se ubican Sudán del Sur y Somalía en el puesto 181, con solo 9 unidades.
En la región, la Argentina quedó en el puesto 19 de 33 países donde el país con mejor puntaje es Canadá, con 75 puntos y 16° a nivel global.
Uruguay bajó 3 puntos pero suma 73 y está 15° en el promedio.
Venezuela es el anteúltimo a nivel mundial y el peor puntuado de América, pero es superado por Nicaragua por cinco puntos.
Cabe recordar que el promedio mundial de la medición es 43 puntos.
La Argentina registró su peor marca en 2015 (último año de la gestión de Cristina Kirchner), cuando obtuvo 32 puntos.
El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a los países y territorios según el grado de corrupción que perciben los expertos y los ejecutivos de empresas sobre el sector público. Es un índice compuesto, una combinación de al menos 3 y hasta 13 encuestas y evaluaciones de la corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones de prestigio, donde también figuran el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, lo que lo hace el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo.
