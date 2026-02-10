Un aeropuerto del país toma envión de cara al Mundial 2026 y ya hay pasajes disponibles

Sobre ese marco también se confirmó que, a través de una aerolínea privada, desde Rosario también se podrá volar a otros cuatro destinos de Estados Unidos y Canadá, ampliando de manera significativa la conectividad internacional de la terminal rosarina en el marco del evento deportivo.

Rumbo al Mundial

La nueva conexión adquiere especial relevancia en el marco del movimiento internacional generado por el Mundial, ya que facilitará el traslado directo de santafesinos hacia Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina. Además, se espera que impulse el flujo turístico, comercial y deportivo de la región, en línea con los objetivos de desarrollo planteados por la gestión provincial.

Además de los vuelos regulares a Miami, la firma recordó que se mantienen operativos los vuelos especiales hacia Dallas y Kansas, destinados específicamente a acompañar el recorrido de la Selección Argentina durante la primera fase de la competencia.

image Rosario recupera un protagonismo fundamental en el mapa aerocomercial internacional.

La ruta fue posible gracias a una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y el Aeropuerto Internacional de Rosario, que vienen trabajando de manera coordinada para posicionar a la terminal aérea como una puerta de salida estratégica del interior del país.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, manifestó:

"Esta nueva conexión es fruto de un trabajo sostenido para consolidar a Rosario como un nodo de integración con el mundo. Más conectividad implica más inversión, más desarrollo productivo y más oportunidades para toda la región". "Esta nueva conexión es fruto de un trabajo sostenido para consolidar a Rosario como un nodo de integración con el mundo. Más conectividad implica más inversión, más desarrollo productivo y más oportunidades para toda la región".

Más vuelos

En ese sentido, desde la gestión provincial subrayaron que el aumento de vuelos contribuye a dinamizar el turismo, fortalecer la actividad económica y ampliar las oportunidades comerciales. Asimismo, señalaron que la ampliación de rutas y frecuencias forma parte de una decisión estratégica para consolidar el perfil logístico de Rosario y avanzar hacia un federalismo efectivo en materia de conectividad aérea.

Los pasajes ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas.

