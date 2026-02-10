Un aeropuerto del país toma envión de cara al Mundial 2026 y ya hay pasajes disponibles

ROSARIO. Luego de anunciar más vuelos a Sao Pablo (Brasil), el Gobierno de Santa Fe también comunicó la incorporación de una nueva conexión internacional desde el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) hacia Miami a partir del 9 de junio siendo una gran noticia de cara al Mundial 2026.
La medida se inscribe en una estrategia de ampliación de la conectividad aérea provincial y responde a una demanda creciente de viajes internacionales.
Nuevo destino desde Rosario
Aerolíneas Argentinas será la encargada de operar esta ruta, que contará con tres frecuencias semanales -martes, viernes y domingos- y realizará una escala técnica en Punta Cana antes de arribar a destino. Por su parte, el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo de Tucumán dispondrá de dos servicios por semana, con salidas los jueves y sábados.
Los mismos se integran a la programación desde Córdoba, que tendrá dos vuelos semanales los lunes y miércoles hacia Miami (vía República Dominicana), además de las dos frecuencias directas que ya se habían confirmado previamente.
Según destacaron las autoridades santafesinas, la iniciativa permitirá mejorar la integración de Rosario con uno de los principales hubs turísticos y comerciales de Estados Unidos.
Sobre ese marco también se confirmó que, a través de una aerolínea privada, desde Rosario también se podrá volar a otros cuatro destinos de Estados Unidos y Canadá, ampliando de manera significativa la conectividad internacional de la terminal rosarina en el marco del evento deportivo.
Rumbo al Mundial
La nueva conexión adquiere especial relevancia en el marco del movimiento internacional generado por el Mundial, ya que facilitará el traslado directo de santafesinos hacia Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina. Además, se espera que impulse el flujo turístico, comercial y deportivo de la región, en línea con los objetivos de desarrollo planteados por la gestión provincial.
Además de los vuelos regulares a Miami, la firma recordó que se mantienen operativos los vuelos especiales hacia Dallas y Kansas, destinados específicamente a acompañar el recorrido de la Selección Argentina durante la primera fase de la competencia.
La ruta fue posible gracias a una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y el Aeropuerto Internacional de Rosario, que vienen trabajando de manera coordinada para posicionar a la terminal aérea como una puerta de salida estratégica del interior del país.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, manifestó:
Más vuelos
En ese sentido, desde la gestión provincial subrayaron que el aumento de vuelos contribuye a dinamizar el turismo, fortalecer la actividad económica y ampliar las oportunidades comerciales. Asimismo, señalaron que la ampliación de rutas y frecuencias forma parte de una decisión estratégica para consolidar el perfil logístico de Rosario y avanzar hacia un federalismo efectivo en materia de conectividad aérea.
Los pasajes ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas.
