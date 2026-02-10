El regreso de Sergio Lapegüe a América TV venía envuelto en sonrisas y clima de festejo, pero la tele no perdona y el rating tampoco, así que la bienvenida duró lo que tarda un zócalo en aparecer en pantalla. Con números flacos y caras largas, el regreso dejó intriga, preguntas incómodas y un aviso urgente para América.
¿PELIGRA EL CICLO?
América TV esperaba fiesta por la vuelta de Sergio Lapegüe, pero faltó el público
Sergio Lapegüe volvió a América TV con expectativas altas, pero la gente no acompañó. El cariño sobra, los números faltan y la mañana se empieza a complicar.
El número que nadie en América TV quería ver y la mañana que no perdona
Los datos duros los difundió el periodista Nacho Rodríguez en su cuenta de X y no dejaron margen para interpretaciones optimistas. Lape Club Social apenas llegó a 1,2 puntos de rating, quedando último entre los canales abiertos que competían en la misma franja horaria. Para entender la foto completa, El Nueve marcó 1,8, El Trece alcanzó 2,5 y Telefe lideró cómodo con 3,9 puntos, una diferencia que ya no es circunstancial sino estructural.
El problema no es solo el número en sí, sino lo que representa. Lapegüe es una figura querida, reconocida y con credibilidad, algo que en la televisión actual no abunda, pero ese capital simbólico no siempre se traduce en audiencia automática. Menos aún en una mañana saturada de propuestas, con públicos fragmentados y hábitos de consumo cada vez más impredecibles.
Además, el regreso se dio en un momento particular: en la previa de su debut en A24, un dato que en el medio no pasa desapercibido y que inevitablemente genera ruido interno. Cuando una figura ya tiene otro horizonte laboral marcado, la apuesta del canal se vuelve más tibia, aunque nadie lo diga en voz alta.
El problema no es Sergio Lapegüe, sino el ecosistema
El rendimiento de Lape Club Social no se puede analizar aislado del presente de América TV, un canal que desde hace años pelea por salir del cuarto lugar y que en la franja matutina históricamente sufre. Durante las vacaciones de Lapegüe, el programa quedó a cargo de Mauro Szeta, y luego pasaron Luciana Rubinska y Leo Paradizzo, manteniendo un cierto orden informativo pero sin lograr mover la aguja del rating, lo cual ya anticipaba que el problema no era solo el conductor.
Acá aparece una cuestión más profunda y menos cómoda: el formato del programa. El magazine informativo, a medio camino entre la noticia dura y la charla distendida, quedó atrapado en un limbo. No compite con el entretenimiento fuerte de Telefe ni con las apuestas más claras de El Trece, y tampoco logra posicionarse como referencia informativa frente a señales de noticias que ya capturan a ese público por cable o streaming.
En América confían en que "con el correr de las semanas el número pueda mejorar", una frase que no siempre se cumple. El dato del lunes no condena a Lapegüe, pero sí deja una advertencia clara: en la TV abierta ya no alcanza el cariño, hay que ofrecer algo distinto. Y rápido. Porque la paciencia, tanto del público como de los canales, está cada vez más corta.
