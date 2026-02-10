América TV esperaba fiesta por la vuelta de Sergio Lapegüe, pero faltó el público

El problema no es Sergio Lapegüe, sino el ecosistema

El rendimiento de Lape Club Social no se puede analizar aislado del presente de América TV, un canal que desde hace años pelea por salir del cuarto lugar y que en la franja matutina históricamente sufre. Durante las vacaciones de Lapegüe, el programa quedó a cargo de Mauro Szeta, y luego pasaron Luciana Rubinska y Leo Paradizzo, manteniendo un cierto orden informativo pero sin lograr mover la aguja del rating, lo cual ya anticipaba que el problema no era solo el conductor.

image El dato deja claro que el formato híbrido del programa quedó desdibujado frente a una competencia más clara y agresiva.

Acá aparece una cuestión más profunda y menos cómoda: el formato del programa. El magazine informativo, a medio camino entre la noticia dura y la charla distendida, quedó atrapado en un limbo. No compite con el entretenimiento fuerte de Telefe ni con las apuestas más claras de El Trece, y tampoco logra posicionarse como referencia informativa frente a señales de noticias que ya capturan a ese público por cable o streaming.

En América confían en que "con el correr de las semanas el número pueda mejorar", una frase que no siempre se cumple. El dato del lunes no condena a Lapegüe, pero sí deja una advertencia clara: en la TV abierta ya no alcanza el cariño, hay que ofrecer algo distinto. Y rápido. Porque la paciencia, tanto del público como de los canales, está cada vez más corta.

