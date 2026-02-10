Donald Trump, el demoledor: Derogará fallo histórico sobre clima y bloqueará puente con Canadá

No se aplicaría a las normas que rigen las emisiones de las centrales eléctricas y otras fuentes estacionarias, como las instalaciones de petróleo y gas, según los funcionarios. Sin embargo, la derogación de la resolución podría dar pie a la derogación de las regulaciones que afectan a dichas instalaciones. No se aplicaría a las normas que rigen las emisiones de las centrales eléctricas y otras fuentes estacionarias, como las instalaciones de petróleo y gas, según los funcionarios. Sin embargo, la derogación de la resolución podría dar pie a la derogación de las regulaciones que afectan a dichas instalaciones.

Donald Trump descree del cambio climático (tal como Javier Milei)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en numerosas oportunidades ha cuestionado la ciencia detrás del cambio climático, o bien, ha minimizado su gravedad, argumentando que es un “engaño” o un “fraude” inventado por países como China para dañar la competitividad de Estados Unidos.

"El calentamiento global es un fraude inventado por los chinos para hacer que la manufactura de EE. UU. sea menos competitiva", dijo Trump en 2012 en un posteo en su plataforma Truth Social.

En el Foro en Davos durante enero de este año, el mandatario estadounidense también redobló sus ataques contra las energía renovables, describiendo a los países que compran turbinas eólicas como "estúpidos" y diciendo que el impulso de la energía verde era la "estafa del siglo".

Aun así no he podido encontrar ningún parque eólico en China. ¿Alguna vez habéis pensado en eso? Es una buena manera de verlo. China es muy inteligente. Fabrican turbinas Aun así no he podido encontrar ningún parque eólico en China. ¿Alguna vez habéis pensado en eso? Es una buena manera de verlo. China es muy inteligente. Fabrican turbinas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alma Plus Tv (@almaplustv_)

Durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, bajo la excusa de que era un acuerdo “desastroso” para la economía norteamericana y que solamente beneficiaba a China e India. Del mismo modo, promovió políticas que desmentelaron regulaciones medioambientales como la eliminación de la "Clean Power Plan" (Plan de Energía Limpia) de Obama, que tenía como objetivo reducir los gases del efecto invernadero.

Asimismo, apoyó la expansión de la industria del carbón y la explotación de recursos naturales, como el gas y el petróleo, justificándose en que Estados Unidos necesitaba encontrar nuevos yacimientos para impulsar aún más su economía, en lugar de promover la energía limpia.

Donald Trump quiere bloquear la apertura de un puente que conecta USA con Canadá

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se pronunció este lunes sobre el nuevo puente construido por Canadá sobre el río Detroit (Puente Internacional Gordie Howe) que ahora es el puente atirantado más largo de América del Norte.

A pesar de que la construcción del puente, que conectará las ciudades estadounidense de Detroit y canadiense de Windsor, aún no ha concluido, Trump expresó su disconformidad sobre el proyecto y dijo que consideraba que Estados Unidos debería ser propietario de “al menos la mitad” de esta infraestructura, o recibir una compensación económica, por lo que ha amenazado abiertamente con bloquear su apertura tras la ceremonia de conexión celebrada sobre el río Detroit.

Embed - Amenaza Trump con impedir apertura de puente ante tensión con Canadá

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación por todo lo que les hemos dado, y también hasta que Canadá trate a Estados Unidos de una manera tan justa y equitativa como la que merecemos”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

"Vamos a iniciar negociaciones, inmediatamente", añadió. "Con todo lo que les hemos dado, deberíamos ser propietarios, quizá, de al menos la mitad de este activo", insistió Donald Trump.

El MAGA sobre Groenlandia, Venezuela, Caribe y más allá: "El demoledor del orden mundial"

El próspero orden mundial democrático se encuentra amenazado por una era de “política de demolición” liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el Informe de Seguridad de Munich 2026.

Se trata del informe anual, publicado antes de la Conferencia de Seguridad de Munich, quien calificó a Trump como la figura más poderosa del mundo que desafía las reglas, las instituciones y las legislaciones existentes, argumentando que su política exterior y gubernamental desmantela alianzas, pactos y normas fundacionales.

“Más de 80 años después de que comenzó su construcción, el orden internacional liderado por Estados Unidos después de 1945 está ahora bajo destrucción”, afirma el informe.

De hecho, el informe etiquetó a Trump como uno de los “hombres de demolición” más destacados, claramente haciendo alusión de manera indirecta a sus polémicas políticas, que incluyen aranceles punitivos de Estados Unidos a aliados europeos, la amenaza de una acción militar estadounidense para apoderarse de Groenlandia (territorio semiautónomo danés, aliado de la OTAN), los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental, la posición pro Kremlin en los diálogos para el fin de la guerra en Ucrania, y la intervención en Venezuela con la captura de Maduro.

Más contenido en Urgente24

"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante

ARCA poneun freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias

La miniserie de 6 capítulos que reventó el ranking de Netflix

Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así