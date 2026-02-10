El presidente estadounidense Donald Trump derogará un fallo histórico sobre clima, marcando así un enorme retroceso en la regulación federal de los gases del efecto invernadero, al igual que se ha filtrado que ordenará al Departamento de Defensa que compre electricidad de centrales eléctricas de carbón, evidenciando que su administración no toma en cuenta la contaminación ambiental ni el calentamiento global.
DILAPIDANDO PACTOS Y LEYES
Donald Trump, el demoledor: Derogará fallo histórico sobre clima y bloqueará puente con Canadá
Trump planea revocar la “declaración de peligro” de 2009, eliminando la base legal para la regulación de los gases del efecto invernadero. También quiere bloquear la apertura de un puente que conecta con Canadá. En Bruselas lo tildan del "demoledor del orden mundial".
La administración de Donald Trump planea revocar la “declaración de peligro” de 2009 de la era de Barack Obama, que sirve como base legal para la regulación federal de los gases, el cual estipula ciertos requisitos reglamentarios sobre las emisiones de las fábricas y de los vehículos automotor, según revelaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal, lo que marcaría un retroceso en la política climática estadounidense.
"La revocación se centra en el dictamen de 2009 sobre la peligrosidad de los gases de efecto invernadero, que concluyó que seis gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud y el bienestar públicos. Este dictamen sentó las bases legales para las normas climáticas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que limitaron las emisiones de las centrales eléctricas y endurecieron los estándares de ahorro de combustible para los vehículos en virtud de la Ley de Aire Limpio", señala la agencia de noticias.
La norma final, que se hará pública a finales de esta semana, elimina los requisitos reglamentarios para medir, informar, certificar y cumplir con los estándares federales de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos motorizados, y deroga los programas de cumplimiento asociados, las disposiciones de crédito y las obligaciones de presentación de informes para las industrias, según dijeron funcionarios de la administración.
Donald Trump descree del cambio climático (tal como Javier Milei)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en numerosas oportunidades ha cuestionado la ciencia detrás del cambio climático, o bien, ha minimizado su gravedad, argumentando que es un “engaño” o un “fraude” inventado por países como China para dañar la competitividad de Estados Unidos.
"El calentamiento global es un fraude inventado por los chinos para hacer que la manufactura de EE. UU. sea menos competitiva", dijo Trump en 2012 en un posteo en su plataforma Truth Social.
En el Foro en Davos durante enero de este año, el mandatario estadounidense también redobló sus ataques contra las energía renovables, describiendo a los países que compran turbinas eólicas como "estúpidos" y diciendo que el impulso de la energía verde era la "estafa del siglo".
Durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, bajo la excusa de que era un acuerdo “desastroso” para la economía norteamericana y que solamente beneficiaba a China e India. Del mismo modo, promovió políticas que desmentelaron regulaciones medioambientales como la eliminación de la "Clean Power Plan" (Plan de Energía Limpia) de Obama, que tenía como objetivo reducir los gases del efecto invernadero.
Asimismo, apoyó la expansión de la industria del carbón y la explotación de recursos naturales, como el gas y el petróleo, justificándose en que Estados Unidos necesitaba encontrar nuevos yacimientos para impulsar aún más su economía, en lugar de promover la energía limpia.
Donald Trump quiere bloquear la apertura de un puente que conecta USA con Canadá
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se pronunció este lunes sobre el nuevo puente construido por Canadá sobre el río Detroit (Puente Internacional Gordie Howe) que ahora es el puente atirantado más largo de América del Norte.
A pesar de que la construcción del puente, que conectará las ciudades estadounidense de Detroit y canadiense de Windsor, aún no ha concluido, Trump expresó su disconformidad sobre el proyecto y dijo que consideraba que Estados Unidos debería ser propietario de “al menos la mitad” de esta infraestructura, o recibir una compensación económica, por lo que ha amenazado abiertamente con bloquear su apertura tras la ceremonia de conexión celebrada sobre el río Detroit.
“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación por todo lo que les hemos dado, y también hasta que Canadá trate a Estados Unidos de una manera tan justa y equitativa como la que merecemos”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.
"Vamos a iniciar negociaciones, inmediatamente", añadió. "Con todo lo que les hemos dado, deberíamos ser propietarios, quizá, de al menos la mitad de este activo", insistió Donald Trump.
El MAGA sobre Groenlandia, Venezuela, Caribe y más allá: "El demoledor del orden mundial"
El próspero orden mundial democrático se encuentra amenazado por una era de “política de demolición” liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el Informe de Seguridad de Munich 2026.
Se trata del informe anual, publicado antes de la Conferencia de Seguridad de Munich, quien calificó a Trump como la figura más poderosa del mundo que desafía las reglas, las instituciones y las legislaciones existentes, argumentando que su política exterior y gubernamental desmantela alianzas, pactos y normas fundacionales.
“Más de 80 años después de que comenzó su construcción, el orden internacional liderado por Estados Unidos después de 1945 está ahora bajo destrucción”, afirma el informe.
De hecho, el informe etiquetó a Trump como uno de los “hombres de demolición” más destacados, claramente haciendo alusión de manera indirecta a sus polémicas políticas, que incluyen aranceles punitivos de Estados Unidos a aliados europeos, la amenaza de una acción militar estadounidense para apoderarse de Groenlandia (territorio semiautónomo danés, aliado de la OTAN), los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental, la posición pro Kremlin en los diálogos para el fin de la guerra en Ucrania, y la intervención en Venezuela con la captura de Maduro.
