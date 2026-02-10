Estalla el verano: Todos miran el INDEC mientras se recalienta la previa por Reforma Laboral

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero este martes a las 16, en medio de una discusión que dejó de ser solo técnica para convertirse en política: la renuncia de Marco Lavagna y la decisión de sostener la vieja fórmula para medir la evolución de los precios.

Las estimaciones privadas en base a la canasta que permanece vigente ubican el número de inflación para el primer mes en torno al 2,4%, lo que implicaría una leve desaceleración respecto del 2,8% de diciembre y el primer descenso de la tasa mensual desde mayo del año pasado. En el gobierno de Javier Milei , en tanto, defienden que de aplicar el nuevo estimador la diferencia hubiese sido marginal en esta ocasión.

La situación con el INDEC también tuvo eco en el Congreso. Desde el bloque peronista de la Cámara baja, presentaron un proyecto para convertirlo en un organismo autónomo y autárquico que funcione bajo la órbita parlamentaria, en un intento por blindar la credibilidad de las estadísticas públicas, con el objetivo de introducir un sistema de contrapesos que reduzca las chances de intervención en indicadores sensibles como la inflación.

El arranque de 2026 dejó una señal que incomoda a la estrategia oficial, porque la inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse y puso en duda la posibilidad de una rápida convergencia hacia registros claramente inferiores al 3% mensual.

Por ahora, enero dejó una advertencia concreta, ya que la inflación no se dispara, pero tampoco afloja con la velocidad que exige el relato oficial, y el 2,8% aparece nuevamente en escena como un límite incómodo que obliga a recalibrar expectativas.

En paralelo, últimas negociaciones por la Reforma Laboral: hoy se reúne la Mesa Política, que terminará de definir que hacer con el capítulo fiscal. Mientras tanto, movilizaciones en contra.

En pocos días se cruzarán tres frentes sensibles: la publicación del índice de inflación de enero, una movilización sindical frente al Congreso y el inicio de debates legislativos clave durante las sesiones extraordinarias.

Live Blog Post REM: Proyecciones a corto plazo El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado el 05/02, por el Banco Central ( BCRA), mostró un ajuste al alza en las proyecciones de inflación de corto plazo, junto con una caída en la actividad económica y una fuerte suba de tasas. Con esto, el mercado muestra que por el momento no percibe cambios positivos en la economía. El informe se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero, que contó con la participación de 45 analistas, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras del país. VER NOTA VER +

Live Blog Post El Congreso, en el centro de la escena Con las extraordinarias vigentes hasta el 27 de febrero, el Ejecutivo apuesta a aprobar la reforma laboral en el Senado esta semana. La Libertad Avanza confía en reunir los votos para avanzar en general, aunque las negociaciones se vuelven más complejas en el tratamiento artículo por artículo, sobre todo en el capítulo fiscal. Uno de los principales focos de conflicto con los gobernadores es la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en la coparticipación. Estimaciones privadas calculan que la baja de alícuotas implicaría una merma de $3,1 billones en 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias. En paralelo, Diputados se prepara para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con apoyos del PRO, la UCR y sectores del massismo. El oficialismo también intentará sumar al temario el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. VER +

Live Blog Post Plano judicial: Prisión perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski La justicia chaqueña dictó este martes las condenas definitivas para el núcleo central del clan Sena. En una audiencia virtual, y tras el veredicto unánime de culpabilidad que un jurado popular emitió en noviembre pasado, se formalizó la prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el asesinato de Cecilia Strzyzowski. César Sena, quien fuera pareja de la joven, fue sentenciado como autor penalmente responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, señalados como los “punteros políticos” que facilitaron el plan criminal y la logística posterior, recibieron la misma pena máxima en calidad de partícipes primarios. "Una noticia que trae justicia para Cecilia y su familia. La asesinaron en un crimen estremecedor. Y durante demasiado tiempo, su homicidio estuvo rodeado de protección política y silencio cómplice. Hoy quedan presos de por vida. Donde tienen que estar", manifestó la senadora nacional, Patricia Bullrich. VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post Diego Giuliano cuestionó la iniciativa que propone LLA: "Es un retroceso" El diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano (PJ–Frente Renovador) apuntó contra el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que la iniciativa apunta a “abaratar los despidos” en un contexto de recesión y pérdida sostenida del empleo formal. Además, advirtió que una modificación de este tipo podría generar una ola de juicios por su contradicción con la Constitución Nacional. VER +

Live Blog Post La Argentina de Milei cayó 5 puestos en el ranking mundial de corrupción ¿Acaso la importa la corrupción a Javier Milei? los casos $Libra y Andisgate no lo mostraron dispuesto a aclarar las sospechas sobre su gobierno, excepto cuando desplazaron a José Luis Espert por una causa en USA vinculada a aportes narcos. El ranking mundial de transparencia estaría reflejando todo eso. A Javier Milei debería interesarle mejorar la calificación de Argentina a nivel mundial en cuanto a la corrupción. En primer lugar, porque se trata de una de sus promesas de campaña y uno de los ejes de sus discursos electorales. Luego, porque se trata de uno de los motivos que espanta a las inversiones que necesita el país: enrarece el clima de negocios. VER NOTA VER +

Live Blog Post Previa caliente: Se reúne la mesa política Las decisiones sobre la estrategia para que la reforma laboral se apruebe en el Congreso se toman en la mesa política del presidente Javier Milei. En tanto, 24 horas antes de la sesión convocada para este miércoles en el Senado, habrá cumbre en la Casa Rosada. El encuentro que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está pactado para las 11. Allí se terminará de definir si el Gobierno cede o no con al reclamo de los gobernadores sobre el capítulo fiscal y Ganancias. VER +

Live Blog Post Diego Santillli ultima detalles con los gobernadores A las puertas de la sesión, el oficialismo confía en que tiene los votos para la media sanción a la reforma laboral en el Senado; con ese fin, afina el proyecto que le garantice los acompañamientos necesarios en el recinto. El Ministro de Interior, Diego Santilli, lo reconoció este lunes tras recibir al gobernador de Chaco, Leonardo Zdero: “Es importante que la ley salga”, dijo y aseguró que “creo que vamos a tener los votos para dar el primer paso este miércoles”. A la seguridad le sumó la posibilidad de que haya modificaciones al texto. “El objetivo central de la ley no se ha modificado”, dijo pero admitió que puede haber “correcciones”. “Siempre es importante ver otras miradas y aceptar experiencias… siempre y cuando el objetivo central de la ley no sea modificado”, aclaró. VER +

Live Blog Post Movilización sindical contra la Reforma Laboral Este martes (10/02) desde las 10,Rosario será epicentro de una movilización nacional. El frente Sindicatos Unidos (las dos CTA y parte de la CGT) marchará en contra del proyecto de Reforma Laboral impulsado por Javier Milei. Por su parte, la central obrera hará lo propio el mismo día que comience el debate en el Congreso. El Frente de Sindicatos Unidos, que integra la UOM, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, ATE Rosario, el Sindicato Aceitero, Fesprosa y el Sindicato de Cadetes, entre otros, contará con la presencia de dirigentes nacionales como Abel Furlan, Hugo Yasky, Hugo Godoy, Daniel Yofra y Rodolfo Aguiar. VER NOTA VER +

Live Blog Post Todos miran el INDEC Después de una semana convulsionada por la renuncia de Marco Lavagna al frente al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de la decisión del Gobierno de postergar el lanzamiento de la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que estaba previsto para este 2026, el organismo dará a conocer este martes la primera cifra de inflación del año, que seguirá siendo calculada a la vieja usanza y que los analistas esperan que alcance entre el 2,4% y el 2,6% mensual. El INDEC dará a conocer así el indicador clave de la economía, luego de que Luis Caputo y Javier Milei defendieran la mantención del cálculo que se basa en una canasta desactualizada de productos, que data de 2004. VER +

Live Blog Post Economía al rojo vivo El promedio del aumento mensual de precios en productos de consumo familiar rozó el 5% en Rosario. Esto se desprende del último informe de la Dirección General de Estadística de la Municipalidad de Rosario. El trabajo presentado por el Municipio se lleva adelante sobre más de 60 productos y se constatan los precios de seis cadenas de supermercados de la ciudad “que disponen de precios online”. En la comparación de precios entre diciembre y enero, se encontraron considerables aumentos en productos de limpieza (7,6%), seguido por dulces y azúcar y a la par lácteos, ambos grupos con 3,7%. image VER +

Live Blog Post La inflación porteña pone la versión oficial en crisis Hubo trascendidos periodísticos que sostuvieron que, en efecto de los números en CABA, la inflación de enero bajo la nueva metodología de medición iba a estar entre 3,1% y 3,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió rápidamente a desmentirlo aseguró -violando el secreto estadístico- que le habían adelantado un IPC que en enero fue un décima inferior al 2,8% de diciembre. Pero la publicación de la inflación porteña pone la versión oficial en crisis. VER NOTA VER +

Live Blog Post Antesala complicada Dato de doble filo para el Gobierno nacional: la inflación en Ciudad de Buenos Aires subió 3,1% en enero, lo que podría anticipar el IPC nacional y significaría que se aceleró el aumento de precios. Luego, será inevitable la comparación con el sospechado Indec a raíz del cambio de metodología de medición. El IPC de enero de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentó 0,4% con respecto a diciembre de 2025 y marcó su nivel más alto en 10 meses. VER NOTA VER +

