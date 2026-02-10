Estalla el verano: Todos miran el INDEC mientras se recalienta la previa por Reforma Laboral

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero este martes a las 16, en medio de una discusión que dejó de ser solo técnica para convertirse en política: la renuncia de Marco Lavagna y la decisión de sostener la vieja fórmula para medir la evolución de los precios.
REM: Proyecciones a corto plazo
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado el 05/02, por el Banco Central ( BCRA), mostró un ajuste al alza en las proyecciones de inflación de corto plazo, junto con una caída en la actividad económica y una fuerte suba de tasas. Con esto, el mercado muestra que por el momento no percibe cambios positivos en la economía.
El informe se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero, que contó con la participación de 45 analistas, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras del país.
Deja tu comentario