Corea del Norte: Ejecutados por escuchar K-Pop y ver "El juego del Calamar"

En Corea del Norte matan por escuchar K-Pop y ver programas surcoreanos

Un fugitivo entrevistado por Amnistía Internacional reveló en febrero que sus compatriotas norcoreanos, incluidos adolescentes en edad escolar, habían sido ejecutados por ver el drama surcoreano “El juego del Calamar” en la provincia de Yanggang, que está cerca de la frontera con China.

Otro caso de pena capital por consumo de productos culturales surcoreanos fue documentada previamente por Radio Free Asia en la vecina provincia de Hamgyong del Norte en 2021.

Varios desertores del régimen de Corea del Norte también dijeron a Amnistía que el régimen les exigió presenciar ejecuciones públicas mientras todavía estaban en la escuela, describiéndolo como una forma de adoctrinamiento y de imponer terror para disuadirlos de evitar la exposición a una cultura extranjera.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 11.06.28

"Cuando teníamos 16 o 17 años, en secundaria, nos llevaban a las ejecuciones y nos lo mostraban todo", dijo Kim Eunju, de 40 años. "Ejecutaban a la gente por ver o distribuir medios de comunicación surcoreanos. Es educación ideológica: si ves, esto también te pasa", agregó.

Asimismo, expusieron que muchos norcoreanos arrestados por consumir productos culturales occidentales o surcoreanos tuvieron que vender sus casas para evitar ser trasladados a los campos de reeducación en Corea del Norte.

Choi Suvin, de 39 años, quien huyó de Corea del Norte en 2019, contó que la gente vende sus propias casas para evitar el castigo o la pena capital.

Hay gente que es atrapada por el mismo acto, pero el castigo depende enteramente del dinero. La gente sin dinero vende sus casas para reunir 5.000 o 10.000 dólares para pagar su salida de los campos de reeducación Hay gente que es atrapada por el mismo acto, pero el castigo depende enteramente del dinero. La gente sin dinero vende sus casas para reunir 5.000 o 10.000 dólares para pagar su salida de los campos de reeducación

