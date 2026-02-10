El régimen de Corea del Norte bajo el liderazgo mesiánico de Kim Jong-Un, quien prohíbe a sus ciudadanos hacerse el mismo corte de pelo, ejecutó a adolescentes por ver la serie de televisión surcoreana “El Juego del Calamar” y escuchar K-Pop, según lo han revelado organizaciones internacionales de DD.HH.
APARATO REPRESOR
Corea del Norte: Ejecutados por escuchar K-Pop y ver "El juego del Calamar"
Corea del Norte ejecutó a varios adolescentes por ver "El Juego del Calamar" y escuchar K-Pop. Brutales castigos, incluyendo la pena capital, por consumir productos culturales extranjeros.
Amnistía Internacional entrevistó a veinticinco fugitivos que han logrado huir de la dictadura norcoreana y citó el testimonio de uno de ellos, quien tiene vínculos familiares en la provincia de Yanggang y expuso que compatriotas norcoreanos, incluidos menores de edad y en edad escolar, habían sido ejecutados específicamente por ver la popular serie dramática surcoreana de supervivencia.
Los sobrevivientes del aparato represor en Corea del Norte han expuesto a Amnistía Internacional, bajo anonimato público, que en el país se corre el riesgo de ser asesinados por ver dramas surcoreanos mundialmente populares, como "Squid Game (El Juego del Calamar)", "Crash Landing on You" y "Descendants of the Sun". Además, indicaron que también pueden recibir la pena capital por el solo hecho de escuchar K-pop, un género musical surcoreano que incluye bandas como BTS.
Sin embargo, los testimonios exponen que los norcoreanos más ricos que hayan sido atrapados consumiendo productos culturales occidentales o surcoreanos tienen la opción de pagar a funcionarios corruptos para evadir el procesamiento, evitar ser recluidos en centros de adoctrinamientos o sortear el destino de muerte bajo la pena capital.
“Estos testimonios muestran cómo Corea del Norte está aplicando leyes distópicas que significan que ver un programa de televisión surcoreano puede costarle la vida, a menos que pueda pagarlo. Las autoridades criminalizan el acceso a la información, violando el derecho internacional, y luego permiten que los funcionarios se beneficien de quienes temen ser castigados. Esto es represión con matices de corrupción, y afecta especialmente a quienes carecen de recursos o conexiones", afirma Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional.
En Corea del Norte matan por escuchar K-Pop y ver programas surcoreanos
Un fugitivo entrevistado por Amnistía Internacional reveló en febrero que sus compatriotas norcoreanos, incluidos adolescentes en edad escolar, habían sido ejecutados por ver el drama surcoreano “El juego del Calamar” en la provincia de Yanggang, que está cerca de la frontera con China.
Otro caso de pena capital por consumo de productos culturales surcoreanos fue documentada previamente por Radio Free Asia en la vecina provincia de Hamgyong del Norte en 2021.
Varios desertores del régimen de Corea del Norte también dijeron a Amnistía que el régimen les exigió presenciar ejecuciones públicas mientras todavía estaban en la escuela, describiéndolo como una forma de adoctrinamiento y de imponer terror para disuadirlos de evitar la exposición a una cultura extranjera.
"Cuando teníamos 16 o 17 años, en secundaria, nos llevaban a las ejecuciones y nos lo mostraban todo", dijo Kim Eunju, de 40 años. "Ejecutaban a la gente por ver o distribuir medios de comunicación surcoreanos. Es educación ideológica: si ves, esto también te pasa", agregó.
Asimismo, expusieron que muchos norcoreanos arrestados por consumir productos culturales occidentales o surcoreanos tuvieron que vender sus casas para evitar ser trasladados a los campos de reeducación en Corea del Norte.
Choi Suvin, de 39 años, quien huyó de Corea del Norte en 2019, contó que la gente vende sus propias casas para evitar el castigo o la pena capital.
