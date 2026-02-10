Las banderas de Puerto Rico: Bad Bunny no quiere ser Hawái

monoestrellada Bandera 'Monoestrellada' en su versoión 1995.

En tanto, la Bandera de la Resistencia (2019) es en blanco y negro, sin colores tradicionales.

puerto rico blanca y engra Puerto Rico, Bandera de la Resistencia.

Aclarado esto, vayamos a un interesante aporte desde México de Emilio Doménech para Watif TV:

La América de Benito

Me fue imposible resistir la emoción al ver a Bad Bunny decir «God Bless America» en el Half Time Show de la Super Bowl justo antes de enumerar los países latinos del continente (y también Canadá, lol). El mensaje cobra un significado especial cuando uno lleva años empapándose de la realidad racista de Estados Unidos.

La palabra 'América' tiene un significado muy concreto en los Estados Unidos blancos. Y no, ese significado no incluye a ningún país fuera de sus fronteras continentales. Si acaso, Hawaii (en un segundín vuelvo a ellos). Es lo que hace tan gracioso que Donald Trump quisiera cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, como si el nombre del continente entero les perteneciera. Pero así es la ignorancia trumpista.

Por supuesto, el trumpismo tampoco incluye en su definición de América a Puerto Rico. Ni siquiera en la de Estados Unidos. El territorio no incorporado, que es la definición legal de su estatus actual, es en realidad una pseudocolonia con menos derechos que los 50 estados del país, todos con representación legislativa total y derechos jurídicos a la altura que se espera por pertenecer a la nación norteamericana.

En 2017, Trump abandonó a Puerto Rico a su suerte después del Huracán María, y de ahí la referencia de Benito al apagón, en su show de la Super Bowl. Tras aquella crisis, el éxodo de la isla se hizo, si cabe, más pronunciado, sumándose nuevos puertorriqueños a otros que ya llevaban décadas buscando prosperidad en el continente porque nunca se la permitieron del todo en su tierra.

Por suerte, el orgullo puertorriqueño está por encima de esas adversidades. Los boricuas han creado comunidades fortísimas en ciudades como Nueva York (la aparición de Toñita, dueña de un bar icónico de la comunidad en Brooklyn, es uno de los guiños más memorables de la Super Bowl) y mantienen una influencia cultural enorme en el resto del país. También lo hacen el resto de inmigrantes latinos (o hijos de inmigrantes latinos) que Bad Bunny representó en la cita invitando a Karol G o Pedro Pascal.

Pero ninguna de esas apariciones guardaba tanto simbolismo como la de Ricky Martin cantando «Lo que le paso a Hawái», un melancólico tema de Bad Bunny que advierte sobre la posible gringoficación de Puerto Rico. Lo que le pasó a Hawaii es que se convirtió en un estado, ganó muchos de los derechos de los que carece Puerto Rico, y su cultura quedó reducida bajo el yugo de los Walmart y los Dunkin’ Donuts.

Bad Bunny usó el escenario de la Super Bowl para reivindicar Puerto Rico por encima de la bandera estadounidense. Y lo hizo con la suya propia, la del Puerto Rico previo a la toma estadounidense de la isla (el azul clarito es delator). La duda es hacia dónde avanzarán Bad Bunny y los suyos en un contexto político estadounidense que se ha cebado con quienes comparten su mismo idioma, color de piel y ritmo musical.

Aquí, desde México, puedo percibir que la simpatía por Benito es más grande que la que le devuelve estos días la derecha trumpista de su propio país. Porque la América al Sur y al Norte de Estados Unidos es hoy en día más hospitalaria y empática que la que se pretende apropiar el nombre del continente. Falta ver si esa hermandad de naciones sobrevive los embistes del odio y la expulsión. Mientras tanto, el mensaje tiene que sonar alto y fuerte:

'No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai

Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái.'

