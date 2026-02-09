Bad Bunny le provoca a Donald Trump otra derrota en la batalla cultural

Sí, Trump es un viejo pendenciero, mal perdedor e ignorante. A la medida de Javier Milei.

Embed "Latinoamérica":

Por este momento durante el #AppleMusicHalftime de Bad Bunny pic.twitter.com/HoqT4Oc4zJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 9, 2026

Shock cultural

Noé Shachtman, N°1 de la revista Rolling Stone, explicó en The New York Times que ese extrabajador de supermercado devenido en Bad Bunny, en 2025 fue otro año más el artista más escuchado en Spotify. Días atrás él ganó el Grammy al Álbum del Año y ahora llevó la música latina al evento deportivo pilar de la sociedad estadounidense.

##"La actuación de Bad Bunny no es solo la historia del ascenso de un solo artista, de un género musical o incluso de la música latina en general. Es la señal de algo aún más grande. La cultura pop estadounidense actual es multilingüe, multicultural e internacional en su esencia."

"El inglés ya no es la lengua franca de la cultura, o al menos no la única.

1/3 de los aficionados a la música pop estadounidense escucha música en español, según la firma de análisis de datos Luminate;

casi 2/3 escuchan a artistas de otros países.

Y cuanto más jóvenes y comprometidos sean esos fans, más internacionales serán sus gustos.

Los servicios de streaming como Spotify y YouTube han sustituido a los antiguos guardianes culturales, permitiendo a los fans compartir canciones y vídeos a través de las fronteras.

Corea del Sur es hoy el 4to. mayor exportador de música grabada, según las métricas de Luminate.

Puerto Rico, con una población de 3,2 millones de personas, ocupa el 7mo. lugar."

##“Hay movimientos imparables que están ocurriendo y seguirán ocurriendo, lo queramos o no”, me escribió Isaac Lee, presidente y director ejecutivo nacido en Colombia de HYBE Americas, una división del gigante del entretenimiento con sede en Seúl.

Embed The Super Bowl halftime show didn’t feel like a protest. It felt like a homecoming.



Bad Bunny could have gone another route. He could have used the stage to confront. He could have named names. He could have turned the moment into a culture-war headline.



Instead, Benito chose… pic.twitter.com/6xohODumIp — Mariana Atencio (@marianaatencio) February 9, 2026

Traducción: El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no parecía una protesta. Parecía un regreso a casa. Bad Bunny podría haber tomado otro camino. Podría haber usado el escenario para confrontar. Podría haber dado nombres. Podría haber convertido el momento en un titular de guerra cultural. En cambio, Benito eligió algo mucho más poderoso: una celebración de la identidad latina tal como realmente vive y respira en los Estados Unidos y en AMÉRICA.

------------------

##La película más vista en streaming en 2025, por mucho, fue 'KPop Demon Hunters', una producción estadounidense inspirada en la exitosa franquicia surcoreana. La temporada más popular de Netflix de todos los tiempos sigue siendo la 1ra. temporada del éxito surcoreano 'Squid Game' (El Juego del Calamar). Un juego de rol francés de aventuras ganó el premio al videojuego del año en diciembre. Una serie de dibujos animados china llamada 'Ne Zha 2' superó a 'Zootopia 2' como el mayor éxito de taquilla del mundo. Y en Estados Unidos, la película de anime japonesa 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle' casi duplicó la recaudación de la favorita al Óscar 'One Battle After Another' (Una Batalla Tras Otra). Según Luminate, la música latina ahora recibe casi tantas reproducciones como la música country en USA. Bad Bunny es el 6to. artista con más reproducciones en USA este año, con 600 millones de reproducciones en pocas semanas.

##"Lo más extraordinario es que lo ha hecho sin emplear muchas de las herramientas habituales para cruzar fronteras: colaboraciones recurrentes con artistas pop o versos en su mejor inglés. "Nunca hice una canción pensando: 'Esto es para el mundo. Es para cautivar al público gringo '. Nunca", declaró a GQ. "Hago canciones como si solo las escucharan los puertorriqueños". Eso lo distingue notablemente de las anteriores artistas latinas que encabezaron el Super Bowl: Shakira y Jennifer López."

Embed - Bad Bunny performs at the Super Bowl 2026 halftime show

Bad Bunny

Su actuación de 13 minutos, que incluyó éxitos como 'Nuevayol' y 'Baile Inolvidable', apariciones especiales de Lady Gaga —quien cantó en inglés 'Die With a Smile', su éxito con Bruno Mars, al estilo salsa— y Ricky Martin. También incluyó una escena callejera al estilo neoyorquino, con una bodega con un letrero luminoso que decía 'Aceptamos EBT'.

Furioso, en una extensa publicación en Truth Social, Trump se quejó de que "nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo", porque la actuación fue principalmente en español. Continuó elogiando la bolsa de valores, criticando a los medios de comunicación y quejándose una vez más de la regla de patada inicial de la NFL.

Después de decir "Dios bendiga a América" en inglés, Bad Bunny añadió en español: "Sea Chile, Argentina..." y los países de Latinoamérica, sugiriendo que se refería a América en general, no solo a Estados Unidos. (También dijo "Estados Unidos" en inglés y Canadá). Bad Bunny cerró diciendo "mi patria, Puerto Rico" tanto en español como en inglés. Y justo antes de rematar un balón de fútbol que llevaba, con la frase "Juntos, somos América", dijo en español: "Seguimos aquí".

-------------------

Más noticias en Urgente24

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza

Gallardo aceptó y tres jugadores se van de River

Racing 2-1 Argentinos Junios: La Academia fue más y ganó su primer partido en el Apertura