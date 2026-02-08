En la previa de Huracán vs. San Lorenzo, partido que se disputó este domingo 08/02 y que terminó en victoria para el Globo, se vivieron momentos de tensión. Momentos que tuvieron como protagonistas a los hinchas locales, que desde las tribunas del Palacio Ducó insultaron y agredieron al plantel de San Lorenzo.
CAMINO AL VESTUARIO
Repudiable: hinchas de Huracán escupieron y pegaron a jugadores de San Lorenzo
En la previa del partido, fanáticos -si es que se los puede llamar así- de Huracán agredieron a jugadores de San Lorenzo desde la tribuna. Mirá el video.
Todo ocurrió antes del comienzo del encuentro, cuando los jugadores salen a hacer tareas de precalentamiento al campo de juego. Huracán, local, recibió a su eterno rival en territorio Quemero.
El contexto del clásico, lógicamente, envolvía al evento futbolístico en una esfera de alto vuelo emocional, propia de esta clase de partidos.
Sin embargo, la pasión con la que se vive el deporte más popular en estas tierras se encuentra, muchas veces, fuera de los márgenes; fuera de los parámetros aceptables para que un espectáculo así pueda desarrollarse, pueda existir.
En la previa de Huracán-San Lorenzo, un grupo de hinchas de Huracán fueron protagonistas de estos excesos que tanto dañan al fútbol argentino. Con las tribunas muy cerca del túnel por donde los futbolistas del Ciclón debían meterse para ir al vestuario, fanáticos del Globo aprovecharon para acercarse a los jugadores con gestos intimidatorios.
El límite se cruzó cuando uno de ellos escupió -desde muy cerca- a uno de los futbolistas, y otro fanático lo acompañó con un cachetazo a Diego Herazo, delantero azulgrana.
Por suerte, el cachetazo no llegó a impactar de lleno en Herazo, porque sino sí podría haber pasado a mayores. Un hecho repudiable, que expone a Huracán ante la decisión de tener que tomar medidas.
Huracán superó 1-0 a San Lorenzo con gol de Jordy Caicedo
El ecuatoriano Jordy Caicedo fue el autor del único tanto del encuentro. Al minuto 50' de partido, metió un atlético cabezazo dentro del área para vencer al arco defendido por Gill.
Con el gol, Caicedo es el máximo goleador del Torneo Apertura, con 4 gritos en su cuenta personal.