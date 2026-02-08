urgente24
ACTUALIDAD joven > boliche > Baez Sosa

COMO OCURRIERA CON BÁEZ SOSA

En menos de 90 segundos asesinaron a un joven con patadas en la cabeza tras dejar un boliche

La víctima era un joven de 30 años. Fue asesinado con patadas en la salida de una disco en Batán. Se llamaba Lucas Larroque e intentó defender a su hijastra.

08 de febrero de 2026 - 21:54
image

El joven falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata tras recibir una feroz golpiza incluso cuando estaba inconsciente: el agresor es un joven de 18 años que terminó detenido por la policía en las inmediaciones del boliche al que había asistido.

Todo comenzó como una discusión de madrugada en la entrada de un local bailable ubicado en la zona de Colectora y calle 132, en la localidad de Batán.

Larroque intervino para proteger a la hija de su pareja y a una amiga quienes estaban siendo agredidas verbalmente. Su intento por calmar la situación terminó costándole la vida. Varios testigos lograron grabar el momento de la fatal agresión a una persona que estaba inerme, tirada junto al cordón de una vereda. Larroque intervino para proteger a la hija de su pareja y a una amiga quienes estaban siendo agredidas verbalmente. Su intento por calmar la situación terminó costándole la vida. Varios testigos lograron grabar el momento de la fatal agresión a una persona que estaba inerme, tirada junto al cordón de una vereda.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2020569165057142799&partner=&hide_thread=false

¿Otro caso Báez Sosa?

El agresor de 18 años sorprendió a la víctima con un fuerte golpe de puño que lo dejó indefenso en el suelo. Luego. le propinó una primera patada y, tras alejarse unos metros para tomar impulso, regresó y le dio un segundo impacto brutal en la cabeza de una persona que ya estaba inconsciente.

Larroque sufrió convulsiones en la acera y fue trasladado de urgencia con un parte médico que indicaba traumatismo de cráneo severo con pérdida de masa encefálica.

Falleció poco después.

Efectivos de la Comisaría 8va local lograron la aprehensión del atacante en el mismo lugar del hecho. También fue detenida una mujer de 24 años que intentó obstaculizar el procedimiento del personal policial. El cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la autopsia. Efectivos de la Comisaría 8va local lograron la aprehensión del atacante en el mismo lugar del hecho. También fue detenida una mujer de 24 años que intentó obstaculizar el procedimiento del personal policial. El cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la autopsia.

Efectivos de la Comisaría 8va local lograron la aprehensión del atacante en el mismo lugar del hecho. También fue detenida una mujer de 24 años que intentó obstaculizar el procedimiento del personal policial. El cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la autopsia.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES