El joven falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata tras recibir una feroz golpiza incluso cuando estaba inconsciente: el agresor es un joven de 18 años que terminó detenido por la policía en las inmediaciones del boliche al que había asistido.
COMO OCURRIERA CON BÁEZ SOSA
En menos de 90 segundos asesinaron a un joven con patadas en la cabeza tras dejar un boliche
La víctima era un joven de 30 años. Fue asesinado con patadas en la salida de una disco en Batán. Se llamaba Lucas Larroque e intentó defender a su hijastra.
Todo comenzó como una discusión de madrugada en la entrada de un local bailable ubicado en la zona de Colectora y calle 132, en la localidad de Batán.
¿Otro caso Báez Sosa?
El agresor de 18 años sorprendió a la víctima con un fuerte golpe de puño que lo dejó indefenso en el suelo. Luego. le propinó una primera patada y, tras alejarse unos metros para tomar impulso, regresó y le dio un segundo impacto brutal en la cabeza de una persona que ya estaba inconsciente.
Larroque sufrió convulsiones en la acera y fue trasladado de urgencia con un parte médico que indicaba traumatismo de cráneo severo con pérdida de masa encefálica.
Falleció poco después.