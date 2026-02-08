En menos de 90 segundos asesinaron a un joven con patadas en la cabeza tras dejar un boliche

Falleció poco después.

Efectivos de la Comisaría 8va local lograron la aprehensión del atacante en el mismo lugar del hecho. También fue detenida una mujer de 24 años que intentó obstaculizar el procedimiento del personal policial. El cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la autopsia.

