Un día antes del debate en el Senado de la Reforma Laboral, Javier Milei envió a la cámara alta el acuerdo por el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, un golpe mortal a la ‘pata judicial’ de la CGT que le garantizaba fallos favorables y se hizo conocida como la “industria del juicio”.
REFORMA LABORAL
Golpe mortal a la 'Industria del juicio' de la CGT: Milei activa el traspaso del fuero del trabajo a la CABA
El Gobierno envió al Senado el acuerdo para el traspaso de la Justicia Laboral a la CABA. Golpe a la CGT y la denominada “industria del juicio”.
La CGT entre la Reforma y la Justicia Laboral
Este miércoles (11/2) desde las 11 el Senado debatirá la reforma laboral. Horas antes de ese debate, este martes (10/2) el gobierno de Javier Milei envió al Senado el acuerdo para que se implemente el traspaso del fuero laboral federal a la Ciudad de Buenos Aires para lo cual hace falta el visto bueno del Congreso.
El cambio es de vital importancia para los empresarios y para la CGT. Si bien no se transfieren cuestiones del fuero federal como paritarias o algunos convenios, si se incluyen los juicios laborales, una de las principales quejas de las patronales y que en los últimos meses generaron una polémica por fallos multimillonarios que pusieron en riesgo la continuidad de renombrados comercios.
El Superior Tribunal de CABA tiene antecedentes de haber fallado en juicos laborales con indemnizaciones por montos muy inferiores a los de que estipula el fuero laboral federal.
La CGT ya está en alerta por este cambio. El Gobierno evita cambiar jueces sospechados de tener vínculos con la central obrera al poner una instancia nueva entre los fallos y la Corte Suprema, en jurisdicción de la CABA.
En suma, erosiona la influencia de la CGT en la justicia laboral y esmerila la denominada “industria del juicio” que empresarios y políticos no peronistas siempre vincularon al estudio jurídico del abogado cegetista fallecido, Héctor Recalde.
Breve historia del traspaso
El traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires no es un capricho de Milei, es una vieja deuda del Estado nacional con la CABA desde que esta última logró su autonomía con la reforma constitucional de 1994.
Pero el ‘pase’, que requería de transferencia de competencias y convenios, nunca se hizo y hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos fallos lo mencionó como algo pendiente y una situación transitoria.
Milei habilitó la negociación con la CABA de Jorge Macri para concretar la transferencia. Es así que se informó al Senado este martes 10/2 del "’Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral del ámbito nacional a la Justicia del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’ celebrado el 9 de febrero de 2026 entre el Jefe de Gabinete de Ministros, en representación del ESTADO NACIONAL, y el Ministro de Justicia de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en representación del Gobierno de dicha Jurisdicción”.
Ese acuerdo, según la nota enviada a la cámara alta, contiene “diez cláusulas, una cláusula complementaria y otra transitoria y su correspondiente Anexo I” que “se acompaña (…) para su tratamiento por ese h. Senado de la Nación”.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Axel Kicillof: "existe un plan de exterminio de la industria, estamos en un situación límite"
Transporte, Alimentación, Comercio, UOCRA, Aceiteros... al Congreso (Axel Kicillof también)
Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios
En defensa del trabajo: Movilización sindical contra la Reforma Laboral