Golpe mortal a la 'Industria del juicio' de la CGT: Milei activa el traspaso del fuero del trabajo a la CABA

En suma, erosiona la influencia de la CGT en la justicia laboral y esmerila la denominada “industria del juicio” que empresarios y políticos no peronistas siempre vincularon al estudio jurídico del abogado cegetista fallecido, Héctor Recalde.

Breve historia del traspaso

El traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires no es un capricho de Milei, es una vieja deuda del Estado nacional con la CABA desde que esta última logró su autonomía con la reforma constitucional de 1994.

Pero el ‘pase’, que requería de transferencia de competencias y convenios, nunca se hizo y hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos fallos lo mencionó como algo pendiente y una situación transitoria.

jorge macri-javier milei.jpg Javier Milei, Jorge Macri y un traspaso resistido por la CGT. Foto archivo: NA

Milei habilitó la negociación con la CABA de Jorge Macri para concretar la transferencia. Es así que se informó al Senado este martes 10/2 del "’Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral del ámbito nacional a la Justicia del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’ celebrado el 9 de febrero de 2026 entre el Jefe de Gabinete de Ministros, en representación del ESTADO NACIONAL, y el Ministro de Justicia de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en representación del Gobierno de dicha Jurisdicción”.

Ese acuerdo, según la nota enviada a la cámara alta, contiene “diez cláusulas, una cláusula complementaria y otra transitoria y su correspondiente Anexo I” que “se acompaña (…) para su tratamiento por ese h. Senado de la Nación”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Axel Kicillof: "existe un plan de exterminio de la industria, estamos en un situación límite"

Transporte, Alimentación, Comercio, UOCRA, Aceiteros... al Congreso (Axel Kicillof también)

Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios

En defensa del trabajo: Movilización sindical contra la Reforma Laboral