Julio Zamora, intendente de Tigre, inspeccionó las labores ejecutadas en el centro deportivo de Don Torcuato. Se trata de una cobertura de 660 metros cuadrados para la pileta, que cuenta con techo automatizado a control remoto y sistema de deshumidificadores.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Tigre: Julio Zamora refuerza la infraestructura deportiva con fondos locales
El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras en el natatorio del Polideportivo San Martín, de Don Torcuato.
En el Polideportivo San Martín de la localidad de Don Torcuato, el intendente de Tigre monitoreó la instalación de la nueva cubierta desplazable del natatorio.
Las obras en el centro deportivo de Don Torcuato
El objetivo de la inversión, realizada con fondos locales, es mejorar la calidad del servicio deportivo para el disfrute de toda la comunidad que asiste a llevar adelante actividades.
La obra tiene una cobertura de 660 metros cuadrados para la pileta, que cuenta con techo automatizado a control remoto y sistema de deshumidificadores, al igual que el nuevo natatorio del Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero.
La política deportiva en el Municipio de Tigre
El Municipio de Tigre promueve la práctica deportiva como herramienta de desarrollo e integración social para vecinos de todas las edades y de todos los sectores socioeconómicos.
De ahí, el Municipio articuló una red de 19 centros polideportivos municipales, establecidos en las diferentes localidades de Tigre para que los vecinos tengan una opción cerca de sus hogares. Todos los polideportivos cuentan con equipamiento moderno, vestuarios, iluminación LED y espacios adecuados para la práctica de múltiples disciplinas.
Más notas de Urgente24
Antes de que empiecen las clases, Axel Kicillof invierte $8.500 millones para arreglar escuelas
Ibarguren: "Sin prestadores no hay salud" y la "contradicción que el sistema se niega a mirar"
Rolando Figueroa depende menos de Milei y avisa que puede financiar el 90% de la obra pública
Axel Kicillof entregó 700 escrituras gratuitas a familias de Avellaneda
El caso Luna Jazmín Romero: En quimioterapia, sin recibir medicamentos y en peligro de desalojo
Rolando Figueroa potencia en Neuquén las becas a estudiantes y el crédito rural