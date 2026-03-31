“Luego de la evaluación técnica y económica de las propuestas, y tras una instancia de negociación, la obra fue adjudicada a la empresa Grupo ENG S.A., en función de su solidez técnica, capacidad de ejecución y competitividad económica”, informó River Plate acerca del futuro techado de su estadio Más Monumental.
TECHADO DEL ESTADIO MONUMENTAL
En River Plate, Gabriel Engelberg (Grupo ENG) le ganó a Paolo Rocca (Techint)
River Plate eligió a Grupo ENG (Gabriel Engelberg) por sobre Techint (Paolo Rocca) para el techado del estadio Monumental.
Grupo ENG es una empresa iniciada en 1966, conocida por sus proyectos llave en mano en sectores industriales (Oil & Gas, Minería) y aeroportuarios. Gabriel Engelberg es su CEO quien en LinkedIn afirma:
"Mi enfoque se centra en colaborar y resolver desafíos, liderar equipos y transformar el acero en proyectos de infraestructura, fusionando creatividad y precisión tecnológica. Destaco en la implementación de modelos electrónicos avanzados y la integración de tecnología BIM para optimizar cada etapa, desde el diseño hasta el servicio postventa."
El fundador de la empresa, instalada desde 2003 en el municipio bonaerense Esteban Echeverría, es Roberto Engelberg, padre de Gabriel y Pablo.
Hubo 6 oferentes: Techint I&C, Sacde, Benito Roggio, GCDI, Grupo ENG y Riva. La apertura de ofertas se realizó de manera digital a través de la plataforma SAP Ariba, con la presencia de auditores externos de Deloitte & Co. S.A., de SBP y un escribano público.
River confirmó que la obra superará los US$ 145.085.227 + IVA. Pero Grupo ENG presentó una diferencia del 28% respecto de la 2da. mejor propuesta y del 86% en relación con la 3ra.
El presupuesto incluye la construcción de la nueva bandeja 360° y el techado integral del estadio + los costos asociados a equipamiento (butacas, barandas y otros bienes muebles), dirección de obra, monitoreo técnico, seguridad, financiamiento y adecuaciones de servicios.
Obras recientes de Grupo ENG:
- Nuevo puente vehicular de Avenida Dellepiane, en etapa de montaje.
- Montaje estructural de Terminal A - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).
- Ampliación de la estación de trenes Retiro.
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