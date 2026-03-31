En River Plate, Gabriel Engelberg (Grupo ENG) le ganó a Paolo Rocca (Techint)

magario engelberg Vicegobernadora Verónica Magario visitando Grupo ENG, dialoga con los Engelberg.

River confirmó que la obra superará los US$ 145.085.227 + IVA. Pero Grupo ENG presentó una diferencia del 28% respecto de la 2da. mejor propuesta y del 86% en relación con la 3ra.

El presupuesto incluye la construcción de la nueva bandeja 360° y el techado integral del estadio + los costos asociados a equipamiento (butacas, barandas y otros bienes muebles), dirección de obra, monitoreo técnico, seguridad, financiamiento y adecuaciones de servicios.

Obras recientes de Grupo ENG:

Nuevo puente vehicular de Avenida Dellepiane, en etapa de montaje.

Montaje estructural de Terminal A - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).

Ampliación de la estación de trenes Retiro.

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