El caso Luna Jazmín Romero: En quimioterapia, sin recibir medicamentos y en peligro de desalojo

Luna Jazmín Romero y su madre enfrentan un desalojo por deudas en el hotel

Luna y su mamá Aida Verón se alojan cerca del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, pero enfrentan un desalojo inminente porque Casa Corrientes según el dueño del hotel adeudaría cinco meses de alquiler. Además, desde hace tres meses no se envía la medicación oncológica necesaria para continuar el tratamiento. La medicación ha sido comprada gracias al aporte de donantes privados. Si no fuera así Luna seguiría invisible para la Pcia. de Corrientes