Luna Jazmín Romero, tiene 13 años, perdió una pierna por un osteosarcoma y recibe tratamiento de quimioterapia en el Hospital Ricardo Gutiérrez. La joven vive actualmente en Buenos Aires con el objetivo de tratarse pero puede ser desalojada y lleva tres meses sin recibir medicamentos por incumplimientos de la institución que debía garantizar su cobertura.
El caso Luna Jazmín Romero: En quimioterapia, sin recibir medicamentos y en peligro de desalojo
Luna Jazmín Romero sufrió la amputación de una pierna y está internada en el Hospital Ricardo Gutiérrez pero podría ser desaloja del hotel por deudas.
Luna Jazmín Romero es oriunda de la localidad de Loreto, provincia de Corrientes, y está en tratamiento oncológico activo, amparada por la Ley 27.674. Hace seis meses le amputaron la pierna izquierda por encima de la rodilla. Su tratamiento incluye quimioterapia prolongada.
Luna Jazmín Romero y su madre enfrentan un desalojo por deudas en el hotel
Luna y su mamá Aida Verón se alojan cerca del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, pero enfrentan un desalojo inminente porque Casa Corrientes según el dueño del hotel adeudaría cinco meses de alquiler. Además, desde hace tres meses no se envía la medicación oncológica necesaria para continuar el tratamiento. La medicación ha sido comprada gracias al aporte de donantes privados. Si no fuera así Luna seguiría invisible para la Pcia. de Corrientes
El caso expone una grave falla en la protección de pacientes oncopediátricos.
El Certificado médico oficial de Luna Jazmín Romero
