Alivio en Constitución: CABA recuperó un antiguo hotel que funcionaba como "aguantadero"

ALIVIOENCONSTITUCIONCABARECUPEROUNANTIGUOHOTELQUEFUNCIONABACOMOAGUANTADEROFOTO1 La Ciudad de Buenos Aires anunció que recuperó un antiguo hotel usurpado en el barrio de Constitución que era utilizado como “una cueva de delincuentes”.

Las palabras de Jorge Macri tras la recuperación del antiguo hotel usurpado en el barrio de Constitución

En el procedimiento intervino la Policía de la Ciudad, junto con personal de Tránsito y de la Red de Atención. “Vinimos a Constitución a terminar con esta cueva de delincuentes y sinvergüenzas que destruían el barrio”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el operativo, el número 559 que se realiza durante la actual gestión. Y agregó: “Nos lo decían los vecinos siempre y acabo de hablar por videollamada con su dueño, al que le devolvimos su propiedad, porque en la Ciudad se respeta la ley, se respeta la propiedad privada y el orden”. El lugar fue clausurado.