El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció, a través del jefe de gobierno Jorge Macri, que recuperó un antiguo hotel usurpado en el barrio de Constitución que era utilizado como “una cueva de delincuentes” tras un operativo policial.
PROPIEDADES RECUPERADAS
Alivio en Constitución: CABA recuperó un antiguo hotel que funcionaba como "aguantadero"
La Ciudad de Buenos Aires anunció que recuperó un antiguo hotel usurpado en el barrio de Constitución que era utilizado como “una cueva de delincuentes”.
El edificio de Pasaje Ciudadela 1281, entre Salta y Santiago del Estero, a dos cuadras de la estación de trenes Plaza Constitución, tiene 48 habitaciones y estaba tomado desde la pandemia. Los vecinos reclamaban porque era un foco de inseguridad para el barrio.
Las palabras de Jorge Macri tras la recuperación del antiguo hotel usurpado en el barrio de Constitución
En el procedimiento intervino la Policía de la Ciudad, junto con personal de Tránsito y de la Red de Atención. “Vinimos a Constitución a terminar con esta cueva de delincuentes y sinvergüenzas que destruían el barrio”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el operativo, el número 559 que se realiza durante la actual gestión. Y agregó: “Nos lo decían los vecinos siempre y acabo de hablar por videollamada con su dueño, al que le devolvimos su propiedad, porque en la Ciudad se respeta la ley, se respeta la propiedad privada y el orden”. El lugar fue clausurado.
Los inmuebles que fueron recuperados por la Ciudad de Buenos Aires
Ya fueron recuperados, entre otros inmuebles, el edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Belgrano, que estuvo usurpado durante medio siglo; la Casa Blaquier, en el Casco Histórico porteño; la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; y un sector del Mercado de Bonpland de Palermo. También un edificio de la Asociación Ortodoxa Rusa en San Telmo que estaba tomado desde 1999.
Además, fueron devueltos a sus dueños inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas, Villa Devoto y Balvanera, entre otros barrios, y el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque. Y en Constitución, San Telmo y Flores los operativos de la Ciudad lograron recuperar otros ex hoteles convertidos en aguantaderos de delincuentes y donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución.
Más notas de Urgente24
Oferta educativa en Tigre: 100 carreras y curso gratis para emprendedores 100% online
Julio Zamora acusó a Milei de dañar económicamente a Tigre al suspender el Tren Mitre
Intriga: Con Diosdado Cabello en libertad no hay transición posible en Venezuela
Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es el multimillonario Albwardy
En plena lucha por el 'vapeo', Manuel Adorni convoca a ejecutivo de tabacalera