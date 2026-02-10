Meteoritos argentinos en Dior: el debut de Jonathan Anderson que abrió una polémica legal

Ahí aparece el conflicto. Tal como consignó el medio, de acuerdo con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, los meteoritos encontrados en territorio argentino están protegidos por su valor científico e histórico. La Ley Nacional 26.306 establece que estos fragmentos son patrimonio cultural, los equipara a bienes resguardados en museos y limita de manera estricta su extracción, tenencia y circulación fuera del país.

Dior confirmó el uso, pero no el origen

Tras la publicación de la investigación, Dior confirmó a La Nación que los meteoritos fueron efectivamente utilizados en el desfile, aunque aclaró que se trató de muy pocas piezas y que no estaban destinadas a la venta comercial. La casa francesa evitó, sin embargo, precisar cómo y dónde fueron obtenidos los fragmentos exhibidos.

Ese silencio es central en la controversia. Especialistas en patrimonio señalan que, aun sin una operación comercial, la extracción y salida del país de estos materiales sin autorización constituye una infracción grave. La ley argentina no distingue entre uso artístico, privado o científico: los meteoritos protegidos solo pueden circular bajo permisos específicos y dentro de circuitos institucionales.

El conflicto se amplifica por la existencia de un mercado informal activo. Zonas como Chaco y Santiago del Estero concentran tanto hallazgos como circuitos ilegales de comercialización. En ese contexto, un fragmento pequeño puede alcanzar valores cercanos a los 10.000 dólares, lo que refuerza las dudas sobre la trazabilidad de las piezas utilizadas en la pasarela.

El caso así vuelve a exponer una tensión recurrente en la industria del lujo: hasta dónde puede llegar la moda cuando incorpora materiales cargados de valor simbólico, ambiental o patrimonial. Como ocurrió antes con las pieles de animales, el debate ya no pasa solo por la estética, sino por los límites éticos y legales que rodean a cada elección creativa.

