El debut de Jonathan Anderson al frente de Dior dejó algo más que un cambio de lenguaje estético. Entre los detalles del último desfile de alta costura, una elección puntual en la joyería terminó abriendo una discusión inesperada, lejos de la pasarela y mucho más cerca del terreno legal.
PATRIMONIO EN PASARELA
Meteoritos argentinos en Dior: el debut de Jonathan Anderson que abrió una polémica legal
El uso de meteoritos argentinos en el último desfile de Dior abrió un debate legal y patrimonial: la ley los protege y su salida del país podría ser un delito.
La noticia comenzó a circular a partir de una investigación publicada por La Nación, firmada por la periodista Victoria Vera Ziccardi, que puso el foco en el origen de los materiales utilizados. Según reconstruyó el medio, algunas de las piezas exhibidas estaban realizadas con meteoritos hallados en Argentina, un dato que no formó parte del relato oficial del desfile, pero que emergió luego como un punto clave del debate.
La revelación encendió alertas porque esos fragmentos no son simples objetos decorativos. En Argentina, los meteoritos están protegidos por ley debido a su valor científico e histórico, lo que plantea interrogantes sobre su extracción, circulación y eventual salida del país. Así, lo que parecía un gesto creativo más dentro del universo Dior comenzó a leerse bajo otra lupa.
Del diseño al expediente: qué dice la ley
La controversia se origina en el último desfile de alta costura de Dior, celebrado el 26 de enero en el Museo Rodin de París, el primero bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson. En esa presentación, la joyería ocupó un lugar relevante dentro del relato de la colección, con anillos y otras piezas trabajadas sobre plata y realizadas con materiales de origen poco habitual dentro del universo de la alta costura.
El punto de inflexión llegó fuera de la pasarela. Una investigación publicada por La Nación reveló que parte de esos materiales corresponderían a meteoritos hallados en Argentina. Ese dato, que no había sido destacado en la comunicación inicial del desfile y luego fue confirmado, abrió una lectura completamente distinta del caso y desplazó la atención del plano creativo al legal.
Ahí aparece el conflicto. Tal como consignó el medio, de acuerdo con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, los meteoritos encontrados en territorio argentino están protegidos por su valor científico e histórico. La Ley Nacional 26.306 establece que estos fragmentos son patrimonio cultural, los equipara a bienes resguardados en museos y limita de manera estricta su extracción, tenencia y circulación fuera del país.
Dior confirmó el uso, pero no el origen
Tras la publicación de la investigación, Dior confirmó a La Nación que los meteoritos fueron efectivamente utilizados en el desfile, aunque aclaró que se trató de muy pocas piezas y que no estaban destinadas a la venta comercial. La casa francesa evitó, sin embargo, precisar cómo y dónde fueron obtenidos los fragmentos exhibidos.
Ese silencio es central en la controversia. Especialistas en patrimonio señalan que, aun sin una operación comercial, la extracción y salida del país de estos materiales sin autorización constituye una infracción grave. La ley argentina no distingue entre uso artístico, privado o científico: los meteoritos protegidos solo pueden circular bajo permisos específicos y dentro de circuitos institucionales.
El conflicto se amplifica por la existencia de un mercado informal activo. Zonas como Chaco y Santiago del Estero concentran tanto hallazgos como circuitos ilegales de comercialización. En ese contexto, un fragmento pequeño puede alcanzar valores cercanos a los 10.000 dólares, lo que refuerza las dudas sobre la trazabilidad de las piezas utilizadas en la pasarela.
El caso así vuelve a exponer una tensión recurrente en la industria del lujo: hasta dónde puede llegar la moda cuando incorpora materiales cargados de valor simbólico, ambiental o patrimonial. Como ocurrió antes con las pieles de animales, el debate ya no pasa solo por la estética, sino por los límites éticos y legales que rodean a cada elección creativa.
