Diego Monroig lanzó el bombazo que todo Boca esperaba sobre Edwuin Cetré

César Luis Merlo, otro de los especialistas en el mercado de pases, aportó más detalles y señaló: “Boca llegó a un principio de acuerdo para comprar el pase de Edwuin Cetré. La operación será por el 100% de la ficha (la mitad pertenece a Estudiantes y la otra al DIM). Contrato por cuatro años para el colombiano. Los clubes comienzan a cruzar documentos”.

En la misma línea, Germán García Grova confirmó: “Boca se refuerza con Edwuin Cetré”.

image

A priori, el martes 10 de febrero se realizaría el chequeo médico correspondiente, paso previo a la firma del contrato.

Lo que se le viene a Boca

Si se confirma la llegada de Edwuin Cetré, sería el tercer refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases, sumándose a Santiago Ascacibar y Ángel Romero.

El Xeneize tiene en carpeta a un volante ofensivo y a un delantero, aunque necesita desprenderse de un futbolista para poder incorporar.

En cuanto a lo futbolístico, Boca acumula dos victorias y dos derrotas en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Como local venció a Deportivo Riestra y Newell’s, mientras que como visitante cayó ante dos planteles de jerarquía como Estudiantes y Vélez.

Los próximos tres compromisos del club de la Ribera serán en condición de local, ya que Lanús deberá disputar la Recopa Sudamericana.

El próximo domingo 15 de febrero, el Xeneize recibirá a Platense y luego enfrentará a Racing y a Gimnasia de Mendoza en la Bombonera.

Embed

Teniendo en cuenta que en esa condición el equipo de Claudio Úbeda suele obtener mejores resultados, la conclusión es que estarán en juego nueve puntos clave para su futuro inmediato.

+ EN GOLAZO24

Gallardo sorprendió a todos y River Plate tiene un nuevo refuerzo

Milito quedó expuesto en Racing por Gustavo Costas tras lo que pasó en River

Úbeda tomó la decisión que sacude Boca luego de la derrota ante Vélez