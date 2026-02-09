Boca Juniors perdió 2-1 ante Vélez Sarsfield por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un partido de bajo nivel. Para cambiar el aire tras la derrota, el Xeneize podría sumar al colombiano Edwuin Cetré, según informó Diego Monroig.
Diego Monroig lanzó el bombazo que todo Boca esperaba sobre Edwuin Cetré
Según Diego Monroig de ESPN, podrían ser horas clave en cuanto a la posibilidad de que Edwuin Cetré llegue a Boca.
Diego Monroig dejó varios títulos interesantes respecto a la posibilidad de que Edwuin Cetré llegue a Boca Juniors en este mercado de pases.
Sin ir más lejos, el periodista de ESPN aseguró que “Edwuin Cetré está más cerca de lo que todos creemos” y minutos más tarde deslizó la chance de que el traspaso se cierre incluso este lunes 9 de febrero.
“Será el día”, afirmó, y confirmó que existe la posibilidad de que el colombiano esté entrenando con el Xeneize este martes 10 de febrero.
César Luis Merlo, otro de los especialistas en el mercado de pases, aportó más detalles y señaló: “Boca llegó a un principio de acuerdo para comprar el pase de Edwuin Cetré. La operación será por el 100% de la ficha (la mitad pertenece a Estudiantes y la otra al DIM). Contrato por cuatro años para el colombiano. Los clubes comienzan a cruzar documentos”.
En la misma línea, Germán García Grova confirmó: “Boca se refuerza con Edwuin Cetré”.
A priori, el martes 10 de febrero se realizaría el chequeo médico correspondiente, paso previo a la firma del contrato.
Lo que se le viene a Boca
Si se confirma la llegada de Edwuin Cetré, sería el tercer refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases, sumándose a Santiago Ascacibar y Ángel Romero.
El Xeneize tiene en carpeta a un volante ofensivo y a un delantero, aunque necesita desprenderse de un futbolista para poder incorporar.
En cuanto a lo futbolístico, Boca acumula dos victorias y dos derrotas en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Como local venció a Deportivo Riestra y Newell’s, mientras que como visitante cayó ante dos planteles de jerarquía como Estudiantes y Vélez.
Los próximos tres compromisos del club de la Ribera serán en condición de local, ya que Lanús deberá disputar la Recopa Sudamericana.
El próximo domingo 15 de febrero, el Xeneize recibirá a Platense y luego enfrentará a Racing y a Gimnasia de Mendoza en la Bombonera.
Teniendo en cuenta que en esa condición el equipo de Claudio Úbeda suele obtener mejores resultados, la conclusión es que estarán en juego nueve puntos clave para su futuro inmediato.
