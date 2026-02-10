La suiza Mercuria compraría la red de estaciones Shell y la refinería de Dock Sud a Raizen por US$1.000 M

En medio de este contexto, Raizen confirmó que contrató a asesores legales y financieros para llevar adelante la potencial venta, con la intención de fortalecer su estructura de capital y aliviar su posición de deuda.

Mercuria: expansión estratégica en Argentina

Para Mercuria, un operador global de energía y materias primas con presencia en más de 50 países, la adquisición de los activos de Raízen sería un paso clave para reforzar su presencia en el mercado argentino y ampliar su participación en la cadena de valor de los combustibles. La compañía ya posee activos en el país, incluida una participación mayoritaria en Phoenix Global Resources, que opera proyectos de exploración y producción en la Patagonia.

Economistas y analistas del sector ven la posible transacción como un reflejo de la apertura de Argentina hacia mayores inversiones extranjeras en el sector energético, impulsada por políticas de desregulación implementadas por el Gobierno. Desde la asunción del presidente Javier Milei, se eliminaron controles sobre los precios del crudo y los combustibles, lo que ha generado un ambiente más atractivo para inversores internacionales.

Repercusiones en el mercado local

La compra proyectada despertó la atención entre analistas financieros y operadores del mercado energético argentino, que la consideran potencialmente transformadora.

La inclusión de la refinería de Dock Sud, que tiene una capacidad diaria de procesamiento superior a los 100.000 barriles, junto con una gran red de estaciones de servicio, convertiría a Mercuria en un actor de peso en el país.

Al mismo tiempo, la posible salida de Raizen del mercado argentino abre interrogantes sobre el futuro de los activos de Shell en el país y cómo podrían reorganizarse los proveedores de combustibles locales. Aunque la marca Shell continúa operando en Argentina bajo licencia de Raizen, el cierre del acuerdo con Mercuria podría implicar una reconfiguración de las relaciones comerciales y de mercado de los próximos años.

Días atrás, Shell desmintió rumores de venta de activos en Vaca Muerta aunque no descartó posibles fusiones.

Si bien aún no existe certeza sobre la concreción final de la transacción, el avance de las negociaciones coloca a Argentina en el centro de un movimiento estratégico de grandes comerciantes de materias primas que buscan expandir su presencia en el mercado global de energía.

