Rutas privadas: El Gobierno licita nuevos tramos para instalar peajes

Por su parte, el Tramo Portuario Sur incluye las rutas 9 y 188 entre Buenos Aires y La Pampa. El recorrido, de poco más de 636 kilómetros, parte de Campana, atraviesa San Nicolás, Pergamino, Junín y General Villegas, para llegar a su fin en Realicó.

El Tramo acumula el paso de unos 120.000 vehículos mensuales, con un acumulado de casi 30.000.000 en las últimas dos décadas.

A la vez, el Tramo Portuario Norte recorre territorio bonaerense y santafesino con las rutas 9, 33 y A-008 en un trayecto total de 528 kilómetros. Conecta a las ciudades de Trenque Lauquen con Rosario, otro sector clave para la exportación de la producción agropecuaria.

Por aquí recorren alrededor de 900.000 vehículos mensuales desde la última medición en 2024. Se trata de aproximadamente 190.000.000 de vehículos desde el año 2004.

Por último, el Tramo Puntano es el más extenso de la etapa, con 720 kilómetros de extensión. El mismo comprende las rutas 8, 36, 193 y A-005 en un recorrido que comienza en las localidades bonaerenses de Pilar y Zárate, atravesando el sur de Santa Fe y Córdoba, para llegar a la ciudad puntana de Villa Mercedes.

Por este tramo se registró el recorrido mensual de más de 100.000 vehículos durante 2024 y un acumulado total de 26.000.000 en los últimos 20 años.

Rutas privadas 2P

Cómo va lo que ya está privatizado

El tramo efectivamente pasado a manos privadas es la denominada “ruta del Mercosur”, que comprende los tramos Oriental y Conexión, con las rutas 12,14,135, A-015, 117 y 174. Esa etapa, la primera que el Gobierno dispuso en la Red Federal de Concesiones, quedó en manos de empresas privadas que ahora trabajan en la reparación e instalación de peajes.

En el caso del Tramo Oriental, a manos de Autovía Construcciones y Servicios S.A, los trabajos comenzaron por la reconstrucción de las cabinas de peajes y bacheo parcial sobre las autovías y tramos doble mano que han sufrido un nivel de destrucción y abandono notable, incluyendo malezas sobre la calzada, carpeta asfáltica destruida, falta de señalización y etapas de obras abandonadas que obligan a los conductores a realizar cambios de sentido.

De momento, el impacto de las concesiones no se ha traducido en mejoras mayores, aunque en buena parte de los tramos el cobro de peajes se encuentra paralizado.

