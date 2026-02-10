Tigre: Julio Zamora refuerza la infraestructura deportiva con fondos locales

De ahí, el Municipio articuló una red de 19 centros polideportivos municipales, establecidos en las diferentes localidades de Tigre para que los vecinos tengan una opción cerca de sus hogares. Todos los polideportivos cuentan con equipamiento moderno, vestuarios, iluminación LED y espacios adecuados para la práctica de múltiples disciplinas.

Más notas de Urgente24

Antes de que empiecen las clases, Axel Kicillof invierte $8.500 millones para arreglar escuelas

Ibarguren: "Sin prestadores no hay salud" y la "contradicción que el sistema se niega a mirar"

Rolando Figueroa depende menos de Milei y avisa que puede financiar el 90% de la obra pública

Axel Kicillof entregó 700 escrituras gratuitas a familias de Avellaneda

El caso Luna Jazmín Romero: En quimioterapia, sin recibir medicamentos y en peligro de desalojo

Rolando Figueroa potencia en Neuquén las becas a estudiantes y el crédito rural