urgente24
ZONA $ Julio Zamora > Don Torcuato > Tigre

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Tigre: Julio Zamora refuerza la infraestructura deportiva con fondos locales

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras en el natatorio del Polideportivo San Martín, de Don Torcuato.

10 de febrero de 2026 - 12:38
Elintendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras en el natatorio delPolideportivo San Martín, de Don Torcuato.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras en el natatorio del Polideportivo San Martín, de Don Torcuato.

Julio Zamora, intendente de Tigre, inspeccionó las labores ejecutadas en el centro deportivo de Don Torcuato. Se trata de una cobertura de 660 metros cuadrados para la pileta, que cuenta con techo automatizado a control remoto y sistema de deshumidificadores.

En el Polideportivo San Martín de la localidad de Don Torcuato, el intendente de Tigre monitoreó la instalación de la nueva cubierta desplazable del natatorio.

TIGREJULIOZAMORAREFUERZALAINFRAESTRUCTURADEPORTIVACONFONDOSLOCALESFOTO1
El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras en el natatorio del Polideportivo San Martín, de Don Torcuato.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras en el natatorio del Polideportivo San Martín, de Don Torcuato.

Las obras en el centro deportivo de Don Torcuato

El objetivo de la inversión, realizada con fondos locales, es mejorar la calidad del servicio deportivo para el disfrute de toda la comunidad que asiste a llevar adelante actividades.

Seguir leyendo

La obra tiene una cobertura de 660 metros cuadrados para la pileta, que cuenta con techo automatizado a control remoto y sistema de deshumidificadores, al igual que el nuevo natatorio del Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero.

TIGREJULIOZAMORAREFUERZALAINFRAESTRUCTURADEPORTIVACONFONDOSLOCALESFOTO2
El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras en el natatorio del Polideportivo San Martín, de Don Torcuato.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras en el natatorio del Polideportivo San Martín, de Don Torcuato.

La política deportiva en el Municipio de Tigre

El Municipio de Tigre promueve la práctica deportiva como herramienta de desarrollo e integración social para vecinos de todas las edades y de todos los sectores socioeconómicos.

De ahí, el Municipio articuló una red de 19 centros polideportivos municipales, establecidos en las diferentes localidades de Tigre para que los vecinos tengan una opción cerca de sus hogares. Todos los polideportivos cuentan con equipamiento moderno, vestuarios, iluminación LED y espacios adecuados para la práctica de múltiples disciplinas.

Más notas de Urgente24

Antes de que empiecen las clases, Axel Kicillof invierte $8.500 millones para arreglar escuelas

Ibarguren: "Sin prestadores no hay salud" y la "contradicción que el sistema se niega a mirar"

Rolando Figueroa depende menos de Milei y avisa que puede financiar el 90% de la obra pública

Axel Kicillof entregó 700 escrituras gratuitas a familias de Avellaneda

El caso Luna Jazmín Romero: En quimioterapia, sin recibir medicamentos y en peligro de desalojo

Rolando Figueroa potencia en Neuquén las becas a estudiantes y el crédito rural

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES